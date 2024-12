Ce puissant laptop gaming MSI avec RTX 4060 et Ryzen 5 série 7000 coûte 250 € de moins chez la Fnac et Darty

Puissant et bien équipé, le laptop MSI Thin A15 s’adresse à tous les joueurs experts en quête d’une machine bien fluide, mais dont le prix n’est pas astronomique. Justement, ce modèle est actuellement en promotion et proposé à 849,99 euros au lieu de 1 099,99 euros par la Fnac et Darty.

C’est dans la gamme très étendue de PC portables gamer conçus par MSI que les joueurs assidus, mais peu fortunés, peuvent généralement trouver des machines bien performantes et réactives affichées à moins de 1 000 euros chez de nombreux e-marchands. Le modèle Thin A15, doté d’une RTX 4060 et d’un Ryzen 5, fait d’ailleurs partie des références les plus intéressantes du moment, notamment en raison de son prix qui bénéficie d’une réduction de 23 %.

Les points essentiels du MSI Thin A15

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo RTX 4060 + Ryzen 5 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

Initialement affiché à 1 099,99 euros, le PC portable gamer MSI Thin A15 est aujourd’hui proposé à 849,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Un écran réactif pour ne louper aucun combo

Le PC portable MSI Thin A15 est donc taillé pour le gaming, et cela se voit déjà dans son design, avec ses angles marqués et son clavier rétroéclairé avec les touches principales de commandes en surbrillance. D’apparence, il est aussi assez épais ; on ne le range donc clairement pas dans la famille des ultrabooks, mais au moins, il ne pèse que 1,87 kg, un poids assez contenu qui le rend plus facile à transporter.

Côté écran, on a droit à une dalle Full HD de 15,6 pouces, soit une grande diagonale très confortable pour jouer. En prime, elle est rafraîchie à 144 Hz, un taux qui offre un affichage très fluide lors de chaque combo. Autant dire que les flous de mouvement et les saccades n’auront pas leur place durant vos sessions, ce qui ferait rassurer les amateurs de jeux compétitifs et autres FPS.

Une bonne configuration pour jouer

Ce MSI Thin A15 est par ailleurs propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 7535HS, cadencé à 3,3 GHz (boost jusqu’à 4,5 GHz), et complété ici par 16 Go de RAM pour gérer le multitâche et exécuter plusieurs tâches gourmandes en ressources sans ralentissement. Les non-gamers y trouveront donc aussi leur compte. Le laptop est aussi équipé d’une RTX 4060, avec 8 Go de RAM dédiée GDDR6. Une carte graphique qui permet de lancer les derniers titres AAA en 1080p, voire en 1440p, avec plusieurs features de Nvidia activées telles que le ray-tracing et le DLSS 3, bien pratiques pour profiter d’images bien nettes et réalistes. Et pour ne rien gâcher, la consommation électrique de cette carte graphique est moindre que celle des générations précédentes.

Dans les entrailles de ce PC portable, on trouve également un SSD de 512 Go, qui promet de réduire les temps de chargement des parties et d’accélérer les lancements du laptop ainsi que des logiciels gourmands. Et côté connectique, c’est un port USB-C 3.2, trois ports USB 3.2, un port HDMI (compatible 8K 60 Hz), un port Ethernet RJ-45, et deux ports jack 3,5 mm qui prennent place. Côté connectivité, le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0 sont de la partie.

