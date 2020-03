Guide d’achat : quels sont les meilleurs PC portables gamer du moment ?

En 2020, pour profiter d’un PC gamer, il n’est plus nécessaire de se coltiner une immense tour de PC dans son salon ou son bureau. Les laptops gamers sont désormais (presque) aussi puissants que des tours. De 1000 à 2200 euros, voici les meilleurs laptops gaming du moment.

Il est bien loin le temps où le jeu vidéo sur PC nécessitait d’avoir une pièce spécifique dans son logement dans laquelle il fallait entreposer sa tour d’un mètre de haut et un bureau sur lequel repose l’écran, le clavier la souris et son casque audio. Tout cet attirail encombrant peut désormais être remplacé par un unique laptop.

Les laptops dédiés au jeu vidéo sont désormais aussi puissants que des tours. Ils ont surtout vu leur prix se réduire avec le temps. Vous pouvez désormais acheter un bon laptop gamer pour moins de 1500 euros environ, avec une config’ qui pourra faire tourner la grande majorité des jeux à 60 FPS durant les 4 ou 5 prochaines années.

Pour ce guide d’achat des meilleurs laptop gamer, nous avons tenté de trouver les meilleurs appareils dans toutes les gammes de prix, de moins de 1000 euros (il est difficile de trouver moins cher hors période de promotion) à plus de 2000 euros. Voici notre sélection des 4 meilleurs PC portables gamer du moment.

Les meilleurs laptops gamers en un clin d’oeil

Acer Nitro 5 : le meilleur à moins de 1000 euros

À moins de 1000 euros pour un laptop gamer, il vous faudra forcément faire quelques concessions. Ce portable ACER affiche pourtant un compromis tout ce qu’il y a de plus acceptable entre performances (excellentes pour cette gamme de prix) et confort. Comprenez que sa fiche technique (Intel Core i5 de neuvième génération associé à une GeForce GTX 1650 ou 1660Ti) est probablement ce que l’on trouve de mieux actuellement à ce prix.

Niveau confort, ce Nitro 5 fait ce qu’il peut. Sa connectique, par exemple, est excellente : on y trouve aussi bien une prise HDMI, qu’un port USB C ou des ports USB A. Vous pourrez tout brancher à ce PC sans problème. Bon point supplémentaire : ce PC se démonte très facilement (sans casser la garantie) et l’on peut y ajouter en quelques minutes un nouveau disque dur SSD ou remplacer les barrettes de RAM. C’est plutôt rare dans cette gamme de prix et franchement bienvenue.

Reste que pour moins de 1000 euros, il faudra faire avec un écran de 15,6 pouces très moyen et surtout ne pas être trop sensible au bruit. L’écran affiche en effet des couleurs un peu trop flashy, un taux de rémanence élevé et une luminosité décevante. Autrement dit : vous brancherez un écran externe à ce PC pour vraiment profiter de sa puissance. Quant au bruit, c’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Ce Nitro 5 évacue très efficacement la chaleur de son châssis… Mais le fait de façon vraiment bruyante.

Voici les principaux points de la fiche technique du laptop gamer Acer Nitro 5 :

Processeur : Intel Core i5-9300H

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1650 ou 1660Ti

RAM : 8 Go (remplaçable facilement)

SSD : 256 ou 512 Go

HDD : aucun

Écran : 15,6 pouces, Full HD, 60 Hz

OS : Windows 10 ou Linux

Dimensions et poids : 25,9 × 363,4 × 255 mm (E × L × P) pour 2,5 kg

Nous vous proposons deux versions de ce Acer Nitro 5. La première est la moins chère à 929 euros. C’est la plus pratique (Windows 10 est installé de base) mais aussi la moins puissante avec sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650. Si vous n’avez pas peur de mettre les mains dans le cambouis, nous vous conseillons plus la version à 949 euros. Linux est installé ici, il faut donc prendre le temps de passer par le BIOS pour installer une copie Windows (à acheter séparément) via une clé USB. Mais cette version bénéficie d’un espace de stockage plus généreux (512 Go) et surtout d’une carte graphique plus puissante (GeForce GTX 1660 Ti). À vous de voir.

Pas plus de 1500 euros ? Le Asus ROG Strix G531

Quelle est la différence entre un laptop gamer à moins de 1000 euros et un à moins de 1500 euros ? L’attention aux détails bien sûr. Avec l’Asus ROG Strix G531, la montée en gamme se fait sentir. Pas tellement au niveau de la fiche technique d’ailleurs (on trouve ici un Intel Core i7 de dernière génération associé à une GeForce GTX 1660Ti), mais plutôt au niveau de la qualité de construction du PC en général.

Ici, le clavier est beaucoup plus agréable au toucher et le trackpad, avec deux boutons bien distincts, est de bien meilleure qualité. Quelques raccourcis au-dessus du clavier permettent de régler facilement le son. La plus grande différence se trouve toutefois ici au niveau de l’écran. Celui-ci est toujours de 15,6 pouces et de définition Full HD, mais sa fréquence d’affichage est de 120 Hz. De quoi vraiment tirer parti de sa carte graphique.

On ajoutera à tout cela un châssis en métal et en plastique, une connectique très complète (HDMI, 3 ports USB A, un USB C 3.1 et un port Ethernet) et un capot que l’on peut dévisser facilement à l’aide d’un tournevis cruciforme. Il est ensuite possible de remplacer ou d’ajouter des disques SSD ou de la RAM.

Voici les principaux points de la fiche technique du laptop gamer Asus ROG Strix G531 :

Processeur : Intel Core i7-9750H

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1660 Ti

RAM : 8 Go (remplaçable facilement)

SSD : 512 Go

HDD : aucun

Écran : 15,6 pouces, Full HD, 120 Hz

OS : Windows 10

Dimensions et poids : 25,8 × 360 × 275 mm (E × L × P) pour 2,4 kg

L’Asus ROG Strix G531 est vendu 1400 euros environ. Pour ce tarif, vous pourrez faire tourner n’importe quel jeu en Full HD durant les quelques années.

À moins de 2000 euros : le MSI GE65 Raider 9SF

Si votre budget vous permet d’aller jusqu’à 2000 euros, vous arrivez dans la gamme des laptops musclés, avec d’excellentes cartes graphiques. La référence du genre du moment est sans aucun doute le MSI GE65 Raider 9 (SF ou SE). C’est un laptop qui embarque toutes les dernières technologies en termes de processeur et de carte graphique.

On y trouve donc un processeur de dernière génération (Intel Core i7-9750H), une carte graphique RTX 2060 (qui supporte le ray tracing) et une fiche technique bien garnie : 16 Go de RAM, présence d’un disque dur en plus d’un SSD et surtout présence d’un écran avec une fréquence de rafraîchissement de 240 Hz. En termes de fiche technique, on est sur ce qu’il se fait de mieux.

Surtout, à près de 2000 euros, on a entre les mains un produit vraiment soigné au design premium. Ici, le châssis est en métal, le clavier propose plusieurs mode de rétroéclairage et la connectique est encore plus complète que sur les deux précédents laptops. Comptez sur 3 ports USB, 1 port USB C, 1 port HDMI et 1 port Ethernet. Le MSI GE65 Raider 9SF se paye même le luxe d’être plus fin que les deux autres PC à moins de 1500 euros.

Reste enfin le problème de l’évolution du PC et du bruit. Le capot est en effet assez délicat à enlever mais permet d’accéder au SSD et à la RAM. Quant au bruit, il faut savoir que c’est un PC portable assez bruyant. Le bruit émis par les ventilateurs peut toutefois être modulé par le biais d’un programme préinstallé sur le PC (MSI Dragon Center), qui permet de jouer avec la vitesse des ventilateurs ou l’overclocking du CPU ou du GPU. Comme souvent, moins de bruit signifie une légère baisse des performances.

Voici les principaux points de la fiche technique du laptop gamer Asus ROG Strix G531 :

Processeur : Intel Core i7-9750H

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060

RAM : 16 Go (remplaçable facilement)

SSD : 512 Go

HDD : 1 To

Ecran : 15,6 pouces, Full HD, 240 Hz

OS : Windows 10

Dimensions et poids : 26,9 × 357,7 × 248 mm (E × L × P) pour 2,27 kg

Le MSI GE65 Raider 9SF est vendu actuellement moins de 1900 euros. À ce prix, vous êtes certains de pouvoir jouer à n’importe quel jeu à 60 FPS durant de longues années.

Le laptop gamer sans compromis : Razer Blade 15 2019 en modèle de base

Vous n’avez pas peur de dépenser plus de 2000 euros dans un laptop gamer et vous en voulez pour votre argent ? Sans conteste le Razer Blade 15 (en « modèle de base » ou « modèle avancé ») est ce qu’il vous faut. Le principal intérêt de ce PC ne provient finalement pas de sa fiche technique. Dans sa version de base, il propose en effet le même Intel Core i7-9750H que chez la concurrence et la même Nvidia GeForce RTX 2060 (voire 2070 ou 2080 dans les versions avancées) que chez MSI.

Non le principal intérêt de ce Razer Blade 15 2019, c’est son design. Avec moins de 2 centimètres d’épaisseur, un châssis intégralement en aluminium et l’un des meilleurs claviers du marché, vous avez là le laptop gamer le plus beau et le plus confortable du moment. Et malgré le poids (2,1 kg) et les dimensions réduites, Razer n’a pas lésiné sur la connectique, identique à celle que l’on retrouve chez la concurrence.

Voici les principaux points de la fiche technique du laptop gamer Asus ROG Strix G531 :

Processeur : Intel Core i7-9750H

Carte graphique : Nvidia GeForce RTX 2060

RAM : 16 Go (remplaçable facilement)

SSD : 512 Go

HDD : aucun

Écran : 15,6 pouces, Full HD, 144 Hz

OS : Windows 10

Dimensions et poids : 19,9 × 355 × 235 mm (E × L × P) pour 2,1 kg

Il y a en tout trois modèles de Razer 15 2019. Celui que nous vous conseillons est le modèle de base, équipé d’une carte graphique GeForce RTX 2060 et d’un écran 120 Hz à 2149,99 euros. Mais si votre budget est sans limites, sachez qu’il existe des versions « avancées » avec une RTX 2070 Max-Q et un écran 240 Hz (2599 euros) voire avec une RTX 2080 Max-Q à… 3199 euros.

Comment bien choisir son PC portable gamer ?

Quels sont les principaux critères à prendre en compte dans le choix d’un laptop gamer ?

Lorsque l’on se lance dans l’achat d’un portable gamer, il y a globalement trois points à surveiller.

La fiche technique pour commencer

Actuellement les bons laptops gamers associent pratiquement tous un processeur Intel (idéalement de huitième ou neuvième génération, jamais moins) à une carte graphique GeForce GTX ou RTX. C’est la base d’un bon PC gamer : un laptop équipé d’une puce graphique Intel ou une puce graphique Nvidia GeForce « MX » ne suffisent pas à faire tourner correctement des jeux vidéo.

La connectique ensuite

Si les PC portables gamer sont des appareils « tout-en-un » sur lesquels on peut lancer et jouer à des jeux vidéo directement dessus, le mieux est encore de pouvoir brancher un écran externe ou son propre clavier/souris. Et pour ce faire, il est nécessaire de bien surveiller la connectique. A minima, vérifiez donc bien qu’une prise HDMI et des ports USB type-A ou type-C sont bien présents.

La marque

D’une manière générale, favorisez les laptops gamers de grandes marques lors de vos achats. Acer, Asus, MSI, Razer, Aorus sont des marques que l’on vous conseille vivement. Les marques inconnues sont souvent beaucoup moins chères… mais aussi beaucoup moins fiables et disposent d’un SAV bien moins efficace que les grands acteurs.

Quel prix faut-il mettre dans un bon laptop gamer ?

Le prix des PC portables dédiés au jeu vidéo a considérablement baissé ces dernières années. En période de solde, il est ainsi possible de trouver des premiers prix aux alentours de 800 ou 900 euros. Il n’y a pas de limite pour les plus chers. Il y a quelques années, Acer a sorti un PC portable avec un SLI de 1080 dépassant les 6000 euros. Ceci étant dit, voici les gammes de prix actuel.

Les premiers prix se trouvent aux alentours de 1000 euros. Pour ce tarif, vous avez bien souvent des fiches techniques décentes avec des gros processeurs et des cartes graphiques efficaces (mais pas de dernière génération). Mais attention aux finitions et surtout aux écrans, qui sont les premiers à souffrir des compromis que font les constructeurs.

Le milieu de gamme se trouve généralement entre 1300 et 1600 euros. Pour ce prix, vous avez des PC avec des écrans de meilleure qualité et des configurations toujours aussi solides. Mais rarement des GPU de dernière génération.

Le haut de gamme se trouve aux alentours de 2000 euros. Ce sont généralement des PC assez fins, avec des matériaux de qualité et des GPU de dernière génération. Des PC qui sont à la fois beaux et performants !

Quels sont les principales faiblesses des PC portables gamer ?

Les laptops gamers sont devenus certes plus accessibles et plus fiables avec le temps. Mais ils souffrent de problèmes récurrents.