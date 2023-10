Test Asus ROG Strix Scar 17 X3D : de beaux progrès en jeu grâce au 3D V-Cache

Presque identique au modèle précédent, le ROG Strix Scar 17 X3D embarque cependant une nouveauté de taille dans ses entrailles : le Ryzen 9 7945HX3D, autrement dit le premier processeur doté du 3D V-Cache sur une plateforme mobile.

Fiche technique

Le PC a été prêté par Asus pour ce test.

Design

Le Strix Scar 17 X3D est parfaitement identique au précédent modèle, le ROG Strix Scar 17, que nous avons testé il y a quelques mois, mais également très similaire à la version de 2022. Asus ne change pas sa recette et se contente d’une mise à jour hardware, ce pour quoi nous allons davantage nous concentrer sur les performances de la bête que sur les à-côtés.

Garder en tête qu’il s’agit d’une machine assez imposante avec près de 3 kg sur la balance, même si elle peut être vue comme un ordinateur compact si l’on ramène ça à son niveau de performances. On profite d’une construction solide, presque irréprochable. La seule chose que l’on peut reprocher à Asus n’a pas changé au fil des itérations : les plastiques du châssis conservent toutes les traces, si bien qu’il est nécessaire de régulièrement passer un coup de chiffon autour du clavier. Rien de grave cependant.

L’éclairage RGB est toujours au rendez-vous, avec un bandeau LED disposé de manière à ce que le laptop ait l’air de « léviter » sur notre bureau. Bref, vous l’aurez compris, « on prend les mêmes et on recommence ».

Clavier et touchpad

17 pouces oblige, le clavier intègre un pavé numérique bienvenu qui devrait ravir ceux qui utilisent leur laptop pour travailler. Le Strix Scar 17 X3D ne s’est pas doté, entre temps, de capteurs d’empreinte ou de reconnaissance faciale pour la connexion biométrique. Son bouton d’alimentation affiche toujours une LED d’état qu’on ne peut pas désactiver via le logiciel Armoury Crate et, mis à part cela, le clavier et le touchpad n’a pas bougé d’un cheveu.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

La connectique

La majorité des connecteurs sont placés à l’arrière du châssis, comme c’est habituellement le cas sur cette gamme d’ordinateurs portables. On y retrouve deux ports USB-C 3.2 Gen 2, dont un supportant le Display Alt Mode avec Power Delivery et le G-Sync, une sortie HDMI 2.1 FRL et un port Ethernet. Le côté droit du laptop est dénué de connectique pour laisser toute place à vos mouvements de souris, tandis que le côté gauche se dote d’un connecteur combo jack 3.5 mm et de deux ports USB-A 3.2 Gen 1.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

Écran

Asus réitère avec la même écran que sur le précédent modèle, à savoir une dalle IPS de 17,3 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1440 en 16:9. Son taux de rafraichissement est quant à lui de 240 Hz, le minimum syndical pour les amateurs de jeux de tirs et autres jeux où fluidité et réactivité priment.

L’écran reste assez classique mis à part cela. Son contraste natif est digne d’une dalle IPS avec un taux d’environ 1000:1, tandis que son pic lumineux se limite à un petit 320 cd/m². C’est peu, en tout cas insuffisant pour profiter d’une image vraiment dynamique et contrastée. La justesse des couleurs est en revanche excellente avec un Delta E moyen inférieur à 2 et surtout une excellente couverture des espaces colorimétrique, notamment en affichant la quasi-intégralité de l’espace DCI-P3.

Performances

Asus met le paquet pour offrir aux joueurs une machine démesurée de puissance. On y retrouve logiquement une carte graphique Nvidia GeForce RTX 4090 au TGP de base de 150 W auquel s’ajoutent 25 W grâce au Dynamic Boost. Rien qu’à ce niveau, le Strix Scar 17 X3D se dote d’une des versions les plus généreuses de ce GPU. Côté processeur, la grande nouveauté est évidemment la présence du fameux 3D V-Cache, une technologie d’empilement de la mémoire cache qui permet à cette puce de voir son cache L3 être augmenté d’une capacité supplémentaire de 64 Mo.

Le Ryzen 9 7945HX3D profite par conséquent d’un cache L3 de 128 Mo qui devrait lui permettre d’obtenir de meilleures performances en jeu. AMD évoque un gain de performances de l’ordre de 15 % en moyenne. Pour le reste, le processeur affiche des caractéristiques tout à fait similaires au Ryzen 9 7945HX avec un TDP variable entre 55 et 75 W, 16 cœurs pour 32 threads, une fréquence boost de 5,4 GHz. Seule la fréquence de base du processeur passe ici de 2,5 GHz à 2,3 GHz.

Pas de surprise sur notre première série de benchmarks réalisée à l’aide de Cinebench R23. Se concentrant sur les performances sur un seul cœur puis sur l’ensemble des cœurs de la puce, Cinebench R23 nous retourne des résultats parfaitement réalistes qui placent ce Ryzen 9 7945HX3D juste en dessous du 7945HX en raison de sa fréquence de base sensiblement moins élevée, avec un score single-core de 1 953 points et un score multi-core de 32 315 points. Pour résumer, des résultats écrasants qui se montrent également meilleurs que ceux relevés avec le Core i9-13980HX, du moins lorsque tous les cœurs sont sollicités.

Nous avons poursuivi avec un test d’encodage sur HandBrake. Toujours en utilisant la même vidéo à encoder avec les mêmes options, nous parvenons à un résultat bluffant que nous n’avions encore jamais relevés sur un laptop. L’encodage s’est effectué avec une moyenne de 111 fps sur une durée de 2 minutes et 39 secondes, un record !

Enfin, PCMark10 nous permet d’avoir une vue globale des performances du laptop en faisant entrer en action tous les éléments du PC grâce à des tests qui se basent sur de l’applicatif et des tâches courantes au quotidien. Le Strix Scar 17 X3D obtient un score global de 8 743 points et se place ainsi dans le trio de tête des laptops testés sur Frandroid.

Performances en jeu

Comme précisé ci-dessus, le Strix Scar 17 X3D hérite de la carte graphique mobile la plus puissante du marché à l’heure actuelle avec sa RTX 4090 au TGP maximal de 175 W. En outre, un switch s’opère entre la puce graphique Radeon 610M intégrée au processeur et la RTX 4090 dès que cela est nécessaire. Il est par ailleurs possible de désactiver l’iGPU grâce à un switch MUX, la fonctionnalité est accessible directement au sein du logiciel Armoury Crate. La manipulation demande néanmoins un redémarrage du système.

Les résultats obtenus avec nos benchmarks habituels sont sans appel : le ROG Strix Scar 17 X3D est bien l’un des laptops les plus performants du marché. Les résultats sont néanmoins très proches de ce que nous avions déjà relevé sur le précédent modèle, à priori, le 3D V-Cache montre davantage son utilité en jeu. En bref, nous obtenons un score global de 19 637 points sous Time Spy, 10 512 points sous Time Spy Extreme, une stabilité du framerate de 99,6 % avec le stress test de Time Spy, et des scores impressionnants en ce qui concerne le rendu en raytracing : une moyenne de 71,22 fps sous le benchmark DirectX Ray Tracing, ainsi qu’une moyenne de 63,6 fps et un score de 13 727 points pour Port Royal. Pour résumer, le Strix Scar 17 X3D est une machine qui décape et explose les scores.

Source : Matthieu Legouge Source : Matthieu Legouge

Il faut donc lancer des jeux sur cette machine pour s’apercevoir de la différence par rapport à la précédente version. Nous tenons néanmoins à nuancer nos propos d’entrée, car les écarts de performances les plus importants vont surtout être visibles en résolution FHD. C’est plus subtil avec la résolution native de l’écran, en QHD, mais dans l’ensemble le nouveau processeur parvient à nous faire gagner entre 5 et 10 % de performances dans cette résolution.

La différence est tout de même notable, par exemple sur Cyberpunk 2077 où nous obtenons une moyenne de 99 fps (1% percentile de 73 fps) avec le preset ray tracing ultra, 105 fps (1% percentile de 85 fps) en ray tracing accélération (avec path tracing) et 156 fps (1% percentile de 136 fps) avec en ray tracing ultra avec le DLSS ajusté sur performances.

Pour le reste, les résultats sont des plus convaincants, notamment dans les jeux qui exploitent le ray tracing :

Watch Dogs Legion – Très élevé : 121 fps, ray tracing ultra : 69 fps, ray tracing ultra et DLSS équilibré : 107 fps

Control – Ultra : 139 fps, ray tracing élevé : 91 fps, ray tracing et DLSS : 163 fps

Enfin, le benchmark intégré à Red Dead Redemption 2 nous a permis d’obtenir une moyenne de 125 fps en ultra. Apex legends tourne quant à lui avec une moyenne de 224 fps en ajustant tous les curseurs le plus haut possible.

Dissipation thermique et bruit

Le Strix Scar 17 X3D parvient à être relativement peu bruyant lorsqu’on l’utilise pour des tâches bureautiques quotidiennes. C’est tout autre chose lorsqu’il s’agit de lancer de l’applicatif lourd ou des jeux-vidéo. Le laptop d’Asus enclenche alors la soufflerie au prix d’une montée conséquente en décibels. En contrepartie, les températures sont restées correctes lors de nos différents stress test, preuve que le système de refroidissement parvient à réguler la chauffe de manière assez efficace.

Autonomie

Le Strix Scar 17 X3D dispose d’une batterie d’une capacité de 90 Wh. Le laptop s’accompagne d’un bloc externe de 330 W particulièrement imposant, quoiqu’il arrive la charge via USB-C reste bien plus pratique lorsqu’il faut transporter cet ordinateur.

Nous avons pu mettre la batterie à l’épreuve avec un test dédié sur PC Mark 10, le laptop a tenu 4 heures et minutes pour passer de 100 à 2 % de batterie, il obtient un score de 6 799 points. L’autonomie n’a pas l’air très élevée à première vue, il faut toutefois remettre ce résultat dans son contexte, car il est possible d’obtenir de bien meilleurs résultats en optant pour un mode d’alimentation plus économe en énergie.

Prix et disponibilité

L’Asus ROG SCAR17-G733PYV n’est clairement pas donné. Comptez entre 4 599 € et 4 999 € selon la version choisie, avec pour différences entre les deux modèles une mémoire vive et un SSD plus conséquents.