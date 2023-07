Test du ROG Strix Scar 17 (2023) : brûlant de puissance

Faites place, plébéiens : voici venir le ROG Strix Scar 17. Un ordinateur qui est loin de chercher à plaire au plus grand monde, mais qui veut plutôt attirer à lui les consommateurs qui n’hésitent pas à mettre la main au portefeuille pour avoir le meilleur du meilleur.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Fiche technique

Modèle Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Dimensions 39,5 cm x 28,21 cm x 28,3 mm Définition 2560 x 1440 pixels Technologie d'affichage LCD Écran tactile Non Puce graphique (GPU) Nvidia GPU Mémoire vive (RAM) 64 Go Mémoire interne 0 Go, 1000 Go, 2000 Go Version du Bluetooth 5.2 Système d'exploitation (OS) Microsoft Windows 11 Poids 3000 grammes Prix 3 199 € Fiche produit

La machine est prêtée par Asus pour ce test.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Design

Nous sommes ici dans le traditionnel PC gamer « transportable » ; de ceux qu’il serait plus habile de considérer comme des « all-in-one ». Le ROG Strix Scar 17 est en effet un beau bébé de 17 pouces et de 3 kilogrammes, qu’on ressentira même lorsqu’on ne fait que le prendre sous le bras pendant quelques minutes. Il lui faudra un sac à dos bien solide et un dos qui l’est tout autant, mais il n’est pas là pour faire dans la dentelle : il s’agit de pulvériser des noobs par ici.

En termes de design, nous récupérons les lignes très industrielles du langage ROG, dont le logo à effet miroir est l’élément le plus frappant de sa coque externe en métal. Le reste du châssis est fait en plastique solide, où quelques zones transparentes sur le devant permettent de laisser apparaître les nombreuses LED personnalisables disponibles sur la machine.

Le ROG Strix Scar 17 se veut être performant avant tout, mais la construction solide d’Asus est toujours présente ici. Reste que nous ne sommes pas sur l’ordinateur le plus séduisant du monde, puisque ce n’est pas sa philosophie première. Ce qui importe ici est le résultat, ce que nous aborderons plus tard dans ces lignes.

Clavier et pavé tactile

Nous restons sur des touches chiclet relativement standards, mais bien travaillées. Elles sont très bien espacées et offrent une course assez grande, mais la mollesse de leur activation ne plaira pas forcément à tous les types de joueur. Le pavé numérique, intégré à droite, est toujours en demi format et reste convaincant à l’usage.

En considérant la taille imposante de la machine, le pavé tactile aurait peut-être gagné à être un peu plus grand. Certes, sa diagonale est suffisante pour ne jamais déranger à l’usage, et la glisse de son revêtement en verre est inattaquable, mais de nombreux autres constructeurs font le choix d’un format 4:3 et d’une plus large diagonale. Ici, nous restons dans le traditionnel.

Connectique

À gauche de l’appareil, nous retrouvons deux ports USB A 3.2 Gen 1 et un combo jack. Et enfin, à l’arrière, nous avons l’essentiel de la connectique : un port d’alimentation standard, un port Ethernet 2.5G, un port HDMI 2.1 et deux ports USB-C 3.2 Gen 2 dont un supporte la norme Power Delivery pour la recharge.

Par rapport à la taille de la bête et sa cible, il est étonnant de ne pas retrouver le support de l’USB 4.0 ou encore un lecteur de cartes SD.

Deux opportunités manquées qui sont un peu décevantes, même si le reste de la connectique convaincra la grande majorité des utilisateurs.

Webcam et audio

Pas de surprise sur la webcam HD intégrée : le rendu est bruité et peu convaincant. Par contre, les deux haut-parleurs intégrés sous le châssis ont su nous surprendre avec un rendu plutôt bon des basses pour la taille de l’appareil. Les aigus sont également précis, ce qui fait des mediums les enfants un peu plus pauvres du lot. Mais surtout, c’est le volume maximal qui étonne par son manque de punch.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Écran

Le ROG Strix Scar 17 est équipé d’une dalle IPS LCD de 17,3 pouces supportant une définition maximale de 2560 x 1440 pixels au ratio 16:9. L’écran est traité anti-reflet, et supporte un taux de rafraîchissement maximal de 240 Hz avec le soutien de la technologie G-Sync.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous retrouvons une luminosité maximale de 366 cd/m². La dalle couvre 141,9% de l’espace sRGB pour 100,5% de l’espace DCI-P3. Seul le contraste est un peu décevant à 1060:1, mais le delta e00 moyen mesuré est excellent à seulement 1,21. Il en va de même pour la température de couleurs, mesurée à 6530K soit presque à l’exact de la norme NTSC.

En considérant en prime le support du taux de rafraîchissement à 240 Hz, nous sommes tout simplement en face d’un excellent écran qui ravira aussi bien les gamers que les créatifs.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Logiciel

Asus a hélas toujours cette fâcheuse tendance à continuer d’installer des publiciels comme McAfee, même sur ses machines les plus onéreuses. Malgré tout, il faut aussi reconnaître qu’Armoury Crate est encore aujourd’hui l’un des meilleurs logiciels de suivi et personnalisation des performances des PC gamers actuellement. L’interface est claire à utiliser, offre de nombreuses options et gère très bien le suivi du ROG Strix Scar 17.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Performances

Dans notre configuration de test, le ROG Strix Scar 17 de 2023 est équipé du SoC AMD Ryzen 9 7945HX, un processeur 16 cœurs et 32 threads pouvant turbo jusqu’à 5,4 GHz. Il est couplé à 32 Go de RAM DDR5-4800 MHz au format So-DIMM (jusqu’à 64 Go). Et nous retrouvons pour assurer la partie graphique la NVIDIA GeForce RTX 4090 à 16 Go de GDDR6 avec son TGP maximum de 175W. Nous retrouvons également 1 To de stockage en PCIe 4.0.

Benchmarks

Le Ryzen 9 7950HX est un véritable monstre de puissance. Ses scores sur Cinebench R23 sont de 33715 points en multi-core et 1947 points en single core, des scores qui équivalent les versions bureaux des mêmes puces. Nous avons également un score de 9115 points sur PCMark 10 qui nage au dessus d’une grande majorité des PC du marché.

Il en va de même pour les performances 3D, mesurées sous 3DMark. Speed Way, le plus gourmand de ces benchmarks, nous envoie un score rarement atteint de 5645 points. Port Royal passe à 13 879 points, et le traditionnel Time Spy Extreme monte à 10 476. Surtout, le test ray-tracing DirectX nous promet 71,80 FPS moyens, un test qu’il est rare de voir dépasser 40 FPS actuellement.

En jeu

Nous retrouvons ces performances théoriques en jeu, où Cyberpunk 2077 atteint tranquillement 87 FPS moyen sans même utiliser le DLSS 3 en RT Ultra. Le jeu tient même 89 FPS en utilisant le nouveau mode RT Acceleration en path tracing, bien qu’en utilisant le DLSS3 cette fois-ci. Même Hogwarts Legacy, un titre à l’optimisation douteuse sur PC, atteint 88 FPS moyen sans DLSS. Tout est dit dans le tableau : c’est tout simplement un monstre qui envoie pluis de 60 FPS même sur les titres les plus gourmands de notre génération.

Refroidissement et bruit

Il fallait bien que toutes ces performances aient un prix. Et cela se fait à deux niveaux : la chauffe, et le bruit. En mode turbo, utilisé pendant ces mesures, le ROG Strix Scar 17 atteint facilement 56°C. Une température impressionnante qui fait de l’ordinateur un petit chauffage d’appoint. En prime de cela, les ventilateurs s’expriment aisément eux aussi, avec la même tonalité qu’un petit aspirateur. On a rien sans rien.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Autonomie

L’Asus ROG Strix Scar 17 de 2023 intègre une batterie de 90Wh, qui est rechargé par un très gros bloc de 330W. Ce bloc sera nécessaire pour tirer l’intégralité des performances de l’appareil, mais il vous sera toujours possible d’utiliser un chargeur USB-C pour dépanner grâce à la compatibilité avec la norme Power Delivery.

Ce genre de PC n’a jamais une autonomie impressionnante, et cela ne change pas sur ce ROG Strix Scar 17. À l’usage en bureautique, nous retrouvons entre 3 et 4 heures d’usage, ce qui n’est pas à même de tenir ne serait-ce qu’une après-midi complète de travail. Mais du même temps, ces appareils n’ont jamais été faits pour ça.

Asus ROG Strix SCAR 17 (G733P) Prix et disponibilité

L’Asus ROG Strix Scar 17 est disponible à partir de 3999,99 euros. La configuration que nous avons testé est la plus onéreuse, vendue au prix officiel de 4999,99 euros.