Boulanger casse le prix de ce très bon écran PC gaming 1440p et 180 Hz

L’Asus Rog Strix XG27ACS a des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran gaming : un écran réactif sur une grande surface et bien défini. Aujourd’hui, il est encore plus intéressant en passant de 379 euros à 209 euros.Â

Asus ROG STRIX XG27ACS // Source : site officiel

Qu’on soit un joueur exigeant ou occasionnel, s’équiper d’un écran PC de bonne qualité fait toute la différence lors des parties de jeux et garantit une meilleure expérience. Avec l’Asus ROG Strix XG27ACS, vous avez une très bonne définition, un taux de rafraîchissement élevé, ainsi qu’une foule de fonctionnalités supplémentaires pratiques pour améliorer son expérience. En ce moment, il améliore son rapport qualité-prix après 170 euros de remise chez Boulanger.

Les avantages de l’Asus ROG STRIX XG27ACS

Une dalle IPS de 27 pouces en QHD Ã 180 Hz

Un temps de réponse rapide : 1 ms

La compatibilité avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync

De base à 379 euros sur le store officiel, l’écran PC Asus Rog Strix XG27ACS est remisé à 249,99 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR de 40 euros, le moniteur revient à 209,99 euros.

Un joli design, avec une résolution très appréciée

On reconnait en un coup d’œil qu’il s’agit d’un moniteur Asus grâce aux nombreux motifs présents à l’arrière. Il marque des points en intégrant un support de téléphone pratique sur le socle, vous permettant de garder facilement votre smartphone à portée de main et de le charger simultanément via le port Type-C. Pensé pour être ergonomique, il est possible de régler à votre guise sa hauteur, son angle de rotation, d’inclinaison, de pivotement ou même le fixer au mur pour s’adapter à vos besoins.

Il propose une dalle IPS de 27 pouces, qui affiche une définition QHD (2 560 x 1 440 pixels), pour ainsi profiter d’une excellente qualité d’image avec des couleurs vives et bien détaillées.

La fluidité est de mise

Sur cette dalle IPS on a droit un temps de réponse de seulement 1 ms. Cela convient parfaitement dans les jeux qui requièrent d’excellents réflexes et vous assure le bon timing. On retrouve également un taux de rafraîchissement de 180 Hz pour une excellente fluidité avec des images très détaillées.

De plus, cet écran profite des technologies G-SYNC et FreeSync. De quoi obtenir des images fluides et synchronisées en activant par défaut le taux de rafraîchissement variable (VRR). La marque inclut également la technologie ELMB-SYNC qui vient éliminer les images fantômes et les déchirements pour des images nettes et des taux de rafraîchissement élevés pendant les jeux. Enfin, sur la connectique, on profite des essentiels, à savoir un port HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4 pour la vidéo, un port USB-C ainsi qu’un connecteur jack 3.5 mm pour le son.

