Vente flash sur l’Anbernic RG35XX Pro, la console portable parfaite pour s’adonner au rétrogaming cet été

Anbernic arrose le marché avec ses consoles rétro inspirées de la GameBoy de Nintendo, pour émuler des titres du passé. Le modèle RG35XX Pro est sorti récemment et est déjà en vente flash sur Geekbuying à 46,99 euros.

Anbernic RG35XX Pro // Source : Anbernic

Si vous aimez le rétrogaming, vous savez qu’il est difficile de s’équiper avec les consoles et jeux d’origine sans y consacrer un sacré budget. L’explosion du marché de l’occasion fait que certains jeux les plus recherchés coûtent plus de 100 euros, sans parler des consoles. La solution pour en profiter à moindre coût, c’est une petite console comme l’Anbernic RG35XX Pro, d’autant plus qu’elle profite d’un code promo en ce moment sur Geekbuying. Cette version améliore légèrement la précédente avec un meilleur processeur, plus de RAM, mais surtout l’apparition de joysticks analogiques qui facilitent la prise en main des titres les plus récents.

Les avantages de l’Anbernic RG35XX Pro

Émule des jeux jusqu’à la N64, la Dreamcast ou la PSP

1 Go de mémoire vive qui fluidifie les jeux les plus exigeants

Pas un mais deux emplacements pour des cartes MicroSD

Au lieu de 49,99 euros, l’Anbernic RG35XX Pro est actuellement en promotion à seulement 46,99 euros sur Geekbuying, avec le code promo NNNFR35XPN.

L’émulation, un territoire gris à explorer

Les consoles comme l’Anbernic RG35XX Pro marchent sur des oeufs en termes de législation. Car l’émulation en elle-même n’est pas interdite, à condition de posséder le support original. Si c’est le cas, vous pouvez télécharger les ROM (les versions dématérialisées) de vos jeux et les mettre dans la console. Ensuite, l’Anbernic RG35XX Pro affiche ceux-ci sur son écran IPS de 3,5 pouces qui affiche 640 x 480 pixels. Ça peut paraître peu, mais sur les jeux des consoles les plus anciennes, c’est beaucoup plus élevé.

Une Game Boy Advance, par exemple, affichait 240 x 160 pixels. La PSP de Sony, elle, affichait 480 x 272 pixels. Vous avez donc là un écran, certes, réduit, mais qui affiche une meilleure résolution que la majorité des consoles qu’elle émule. Côté prise en main, vous aurez l’impression d’avoir une Game Boy en main, avec des touches supplémentaires : les gâchettes à l’arrière et les joysticks à l’avant.

Une façon moderne de profiter des jeux rétro

L’Anbernic RG35XX Pro bénéficie d’un nouveau processeur : elle passe de l’ARM Cortex-A9 au Allwinner H700. Ajoutez à ça une mémoire vive qui passe de 256 Go DDR3 à 1 Go LPDDR4 qui vient fluidifier toute l’expérience et vous obtenez un sacré bond en avant en termes de technologie. Ce qui permet de lancer des jeux Nintendo 64, Dreamcast et même PSP dans de bonnes conditions. La console renferme quelques fonctionnalités sympathiques, comme un lecteur vidéo pour lire vos propres fichiers, une fonction pour la brancher sur un écran et jouer dessus grâce à une manette Bluetooth.

Notez que l’architecture est basée sur un système Linux, mais que vous pouvez trouver des OS dédiés au rétrogaming avec une recherche sur votre moteur préféré. Pas de piles pour fonctionner, il y a une batterie de 3 200 mAh qui permet une autonomie d’environ 7 h en jeu. Sachant que la console est compatible avec les fonctions de vibration des jeux, que vous pouvez régler la luminosité et le son. Si vous bidouillez un peu, vous pouvez même activer les fonctions Action Replay pour avoir accès à des cheat codes, au jeu en ligne et même télécharger les jaquettes de tous vos jeux.

