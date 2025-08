Seulement 411 € pour ce pack TV 4K Ambilight 65 pouces + barre de son, c’est LE combo parfait pour équiper son salon à petit prix

PC Componentes casse le prix d’un super pack TV + barre de son Philips avec un écran Ambilight de 65 pouces et la TAB4000 2.0, pour 411,99 euros au lieu de 565,28 euros, soit 27 % de remise.

Philips Ambilight 65PUS8010 // Source : Philips

Philips a un vrai savoir-faire en matière de lumière connectée, avec ses fameuses ampoules Hue Play. Ils ont transposé ce savoir-faire dans leurs téléviseurs en créant des modèles Ambilight, avec des lumières personnalisables sur trois côtés à l’arrière. C’est ce que propose le modèle 65PUS8010 en promo à -27 %. Mais cet écran n’est pas seul, il vient accompagné d’une bonne petite barre de son 2.0 Philips TAB4000.

Les points forts du pack Philips

Un grand TV LED Ambilight de 65 pouces à 60 Hz

La technologie Ambilight sur 3 côtés apporte un vrai plus

Une image bien calibrée avec une bonne gestion du contraste et des couleurs

Ce pack avec un TV Philips Ambilight de 65 pouces et une barre de son stéréo est en promo à 411,99 euros au lieu de 565,28 euros. Si jamais vous préférez la qualité du QLED, il y a un pack avec le Philips 65PUS7810 et toujours la même barre de son TAB4000 pour 480,99 euros au lieu de 595,03 euros.

Un téléviseur élégant à tous les niveaux

Le Philips 65PUS8010 est un téléviseur qui laisse toute la place à l’image, avec ses bordures ultra-minces. Son cadre noir, mat, s’efface facilement au profit de vos divertissements affichés sur la dalle LCD LED 4K qui utilise le traitement Pixel Precise pour avoir une image la plus détaillée possible. Elle est compatible HDR10+, HLG et Dolby Vision et surtout : elle propose l’effet Ambilight, exclusif à Philips.

Il s’agit d’un rétroéclairage sur trois côtés, à l’arrière du téléviseur, que vous pouvez personnaliser de plusieurs façons. La plus classique étant que les couleurs de l’Ambilight soient raccords avec celles affichées à l’écran, ce qui permet d’agrandir artificiellement le cadre. Vous pouvez choisir aussi les couleurs de vos choix, opter pour du blanc pour accentuer le contraste ou une lumière plus tamisée pour reposer les yeux.

Un écran plutôt orient vers le cinéma

Le téléviseur est doté de trois ports HDMI 2.1 avec compatibilité eARC sur l’HDMI 1, ainsi que deux ports USB 2.0. En théorie, vous pouvez donc brancher tous vos périphériques externes, y compris les consoles. En pratique, ce téléviseur n’est pas vraiment fait pour le gaming puisque sa fréquence de rafraîchissement max est de 60 Hz. Alors qu’il est plutôt recommandé d’avoir du 120 Hz pour une PS5 ou une Xbox Series X.

Par contre, pour le cinéma, c’est amplement suffisant. Bien sûr les plus pointilleux préféreront un téléviseur plus fluide, mais Titan OS est assez ergonomique et propose toutes les plateformes de streaming les plus populaires. Vous retrouvez aussi le contrôle vocal avec Alexa et Google Assistant, ainsi qu’une compatibilité Matter et AirPlay pour la maison connectée.

La barre de son stéréo 2.0 complète la panoplie

Avec ce téléviseur, vous retrouvez une barre de son bien sympathique, plus puissante que ce que propose l’écran : 2 x 10 W RMS. Ici, la Philips TAB4000 propose 30 W RMS pour du son stéréo. C’est mieux, mais on perd malheureusement le Dolby Atmos du téléviseur. Par contre, vous pouvez utiliser la synchronisation avec HDMI ARC et le Bluetooth 5.4 pour connecter d’autres appareils et profiter de puissance.

Si vous cherchez un bon téléviseur OLED ou QLED, nous avons un guide d’achat consacré à ces écrans qui vous présente des modèles adoubés par la rédaction de Frandroid.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.