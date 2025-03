À -25 %, ce pack TV QLED 4K Ambilight Philips de 65″ + barre de son est idéal pour se faire une petite installation de cinéphile

Chez PC Componentes, il y a un lot Philips comprenant un téléviseur Ambilight QLED de 65 pouces avec une petite barre de son Bluetooth 2.0 de la même marque pour 594,05 euros.

Philips Ambilight 65PUS8209 + barre de son TAB4208 // Source : Frandroid

Philips, avec ses téléviseurs Ambilight, propose une fonction inédite que vous ne retrouvez chez aucune autre marque : l’éclairage dynamique. L’Ambilight, c’est de la lumière qui émane de derrière votre écran dont vous choisissez les couleurs ou que vous laissez l’écran afficher dynamiquement les mêmes couleurs qu’il y a à l’écran. En plus, PC Componentes rajoute une petite barre de son Bluetooth 2.0 qui ne paye pas de mine, mais qui fait toujours plaisir, avec 198,35 euros de réduction et la livraison gratuite.

Les points forts du Philips Ambilight 65PUS8209

Il est compatible ALLM et VRR pour le gaming

Trois ports HDMI 2.1 dont un compatible eARC

Il est compatible Dolby Digital, Dolby Atmos et DTS:X

Quand il n’est pas en promotion, le pack Philips Ambilight 65PUS8209 avec la barre de son Bluetooth TAB4208 coûte 792,40 euros. Avec la réduction de 25% en ce moment sur le site, vous pouvez passer commande pour 594,05 euros.

Un vrai spectacle son et lumière

Le téléviseur Philips Ambilight 65PUS8209 est une dalle QLED de 65 pouces qui affiche de la 4K, certes, même si celle-ci est limitée à 60 Hz. Ça peut refroidir les gamers en quête de performances, mais si vous êtes prêt à sacrifier un peu de fluidité, vous profitez quand même des technologies VRR et ALLM via l’un des trois ports HDMI 2.1 pour avoir quand même une image digne de ce nom quand vous lancez la PS5 ou la Xbox Series.

Comme on l’a dit plus haut, ce téléviseur utilise la technologie Ambilight propre à Philips. Celle-ci consiste en un éclairage sur trois côtés (en haut, à gauche et à droite) que vous pouvez personnaliser. Vous pouvez choisir les couleurs de votre choix, choisir un fond blanc pour accentuer les contrastes, avoir une lumière tamisée ou matcher avec les couleurs à l’écran pour avoir une impression de débordement.

Un téléviseur connecté avec un bon système d’exploitation

Ce téléviseur fonctionne avec Titan OS, le système d’exploitation de Philips. Bien qu’il ne soit pas aussi permissif que Google OS, il vous permet de retrouver toutes vos plateformes de streaming et c’est le principal. Pour renforcer l’effet cinéma, vous profitez d’un son Dolby Atmos avec une puissance de sortie de 20W RMS. Ou alors vous pouvez faire sortir le son via la barre Bluetooth de ce pack, le modèle TAB4208.

C’est une barre de son vendue, seule, 59,99 euros. Vous pouvez la relier avec un câble HDMI, un câble jack classique, via la prise optique numérique ou en Bluetooth. Il s’agit d’une barre de son 2.0 d’une puissance de 30W RMS, donc un peu mieux que votre téléviseur. Vous la posez sur le meuble TV ou pouvez l’accrocher sur un mur, diffuser du son depuis d’autres sources et la brancher sur le port HDMI compatible eARC du téléviseur pour contrôler le son via une seule télécommande.

