Le prix de ce TV QLED Philips 4K de 50″, avec Ambilight pour de super effets lumineux, est en chute libre (-26 %)

Toujours imité, jamais égalé, l’Ambilight est une technologie exclusive à Philips. Elle propose un éclairage arrière sur trois côtés pour renforcer l’immersion dans vos programmes, avec un prix réduit de 133,05 euros chez PC Componentes.

Le TV Philips Ambilight 50PUS8209 est un modèle récent, connecté, qui affiche de l’Ultra HD sur une surface de 50″. Jusque-là, rien d’extraordinaire, c’est la base de tout téléviseur connecté moderne. Mais vous connaissez l’amour de Philips pour les lumières connectées avec toute sa gamme Hue. Eh bien, sachez que vous retrouvez leur savoir-faire sur le système Ambilight de ce téléviseur. Cette technologie fait pas mal grimper le prix de leurs TV, mais heureusement qu’il y a une bonne réduction sur ce modèle aujourd’hui, ce qui le rend particulièrement abordable.

Les points forts du Philips 50PUS8209

L’utilisation de Titan OS est particulièrement agréable

Vous pouvez ajouter le TV à votre réseau domotique avec Matter et Control4

Un son Dolby Atmos, technologie VRR, ALL, HDR10+

Le prix de lancement de ce téléviseur Philips 50PUS8209 tourne plutôt autour de 499,99 euros. PC Componentes profite des réductions de fin d’année pour le proposer à seulement 366,94 euros, mais la livraison n’est pas garantie pour Noël.

De la lumière non pas sur un, ni deux, mais bien trois côtés

Connaissez-vous l’Ambilight ? Cette technologie très sympathique équipe certains TV Philips, et eux uniquement, pour proposer un rétroéclairage LED dynamique en fonction de ce que vous regardez. Derrière l’écran, vous avez trois lampes : sur les côtés, et au-dessus. Celle-ci peut se configurer de plusieurs façons, la plus immersive étant la reproduction des couleurs affichées à l’écran.

Ce qui donne l’impression que l’image « déborde » de son cadre et s’étend sur le mur derrière. Ce n’est pas le seul usage qu’il est possible d’en faire : par exemple, vous pouvez choisir une lumière blanche fixe, qui renforce le contraste. Ou simplement une lumière jaune orangé tamisée pour reposer les yeux. C’est programmable à volonté et les effets sont vraiment chouettes.

Le reste du téléviseur est aussi très convaincant

Aussi sympathique l’Ambilight soit-il, il reste un peu « gadget ». Voyons maintenant le cœur du téléviseur Philips 50PUS8209. Vous avez donc une dalle de 50″ qui affiche de l’Ultra HD à 60 Hz maximum. Il utilise la technologie QLED pour améliorer la luminosité et le contraste, tout en proposant une expérience HDR pour un effet encore plus réaliste. En pratique, ça marche plutôt bien et les images sont de bonne qualité.

Pour le son, vous avez des haut-parleurs de 2 x 10 W qui proposent du Dolby Atmos. Le TV est équipé de tout ce qu’il faut pour améliorer les images de vos jeux sur consoles récentes. D’ailleurs, vous avez trois ports HDMI 2.1 dont un compatible eARC, VRR et ALLM. Bien sûr, ce modèle est connecté et propose l’accès à toutes les plateformes de streaming les plus classiques.

Ce n’est pas le seul téléviseur avec de l’Ambilight chez Philips. Vous pouvez en retrouver d’autres dans notre guide spécialisé, avec parfois le test qui l’accompagne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.