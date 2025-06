Ce téléviseur Philips 4K 120 Hz de 65″ soldé à -20 % propose une expérience immersive avec son système Ambilight, une exclusivité de la marque

Fort de son expérience en lumière connectée, Philips équipe ses téléviseurs de la technologie Ambilight pour renforcer l’immersion. Ce modèle The One 65PUS8949 en profite, tout comme il profite des soldes pour passer à 639,99 euros au lieu de 799,99 euros.

Lors de sa sortie en mai 2024, ce modèle Philips The One de 65 pouces marquait la nouvelle génération de la gamme. C’est un téléviseur 4K LCD à rétroéclairage LED qui se présente comme une bonne alternative à l’OLED ou au Mini-LED, même si la qualité est un peu moindre. Il compense par une taille conséquente et surtout la technologie Ambilight qui le distingue clairement de la concurrence. Son prix baisse significativement durant les soldes chez Cdiscount grâce à un code promo et passe ainsi de 799,99 euros à 639,99 euros.

Les points forts du Philips The One 65″

L’Ambilight sur trois côtés renforce l’immersion

Le design léché avec le pied central

La compatibilité HDR et Dolby Atmos régale les yeux et les oreilles

Ce téléviseur Philips Ambilight The One de 65 pouces coûte 799,99 euros, hors soldes. En ce moment, Cdiscount l’affiche à 689,99 euros et il y a un code promo temporaire, 50DES499, qui le fait tomber à 639,99 euros.

Un téléviseur polyvalent et bien équipé

Ce téléviseur par Philips est un modèle d’apparence on ne peut plus classique. C’est une dalle LCD de 65 pouces avec rétroéclairage LED qui propose une image 4K avec une fréquence de rafraîchissement maximale de 120 Hz. C’est le top pour les films, séries et rencontres sportives. Les joueurs PS5 et Xbox Series trouveront ça peut être un peu faible et préfèreront un modèle 144 Hz plus adapté aux performances des consoles.

L’image est compatible HDR10, HDR10+, HDR HLG et Dolby Vision. Vous aurez donc une belle luminosité globale, même si la pièce est bien éclairée, ce qui est un atout non négligeable. L’écran fonctionne avec Titan OS, un système d’exploitation fluide où vous retrouvez les apps les plus populaires pour le streaming et le gaming.

La star de ce téléviseur, c’est l’Ambilight

L’atout qui fait que ce téléviseur se démarque des autres, c’est l’Ambilight sur trois côtés à l’arrière. Il s’agit d’un système de lumière que vous pouvez paramétrer pour instaurer l’ambiance que vous voulez. Il y a plusieurs modes : un qui suit les couleurs affichées à l’écran, ce qui renforce l’immersion. Vous pouvez choisir un affichage blanc, pour avoir l’effet d’un meilleur contraste, choisir une lumière tamisée pour reposer les yeux ou tout simplement la couleur de votre choix.

À l’arrière, vous avez quatre ports HDMI pour brancher vos périphériques externes. Deux seulement sont compatibles HDMI 2.1, ce qui peut être un frein si vous avez plus de deux consoles récentes. Côté son, avec le Dolby Atmos, vous avez là aussi de quoi bien profiter même si une barre de son ne serait pas de trop.

Vous pouvez retrouver les meilleurs téléviseurs QLED et Oled passés entre nos mains dans ce guide d’achat qui vous offre de très belles alternatives.

