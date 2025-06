Dans la famille des smartphones gamer Poco de Xiaomi, après les modèles F7 Ultra et F7 Pro, voici donc le F7 "tout court". Plus abordable, et par conséquent doté d'un équipement revu à la baisse, le Poco F7 est proposé à partir de 400 €.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

MĂŞme s’ils n’arborent pas vraiment le look « gamer » traditionnel, les smartphones de la famille Poco de Xiaomi ont pour ambition de proposer le meilleur Ă©quipement possible pour jouer tout en conservant un prix raisonnable.

Ils se distinguent en cela des ROG Phone d’Asus (bien plus onĂ©reux), comme le ROG Phone 9, ou du Redmagic 10 Pro, tous les deux rĂ©solument haut de gamme.

Nous avons dĂ©jĂ passĂ© en revue les Poco F7 Pro (Ă partir de 503 €) et Poco F7 Ultra (Ă partir de 703 €), qui ont Ă©tĂ© lancĂ©s il y a quelques semaines. C’est donc aujourd’hui au tour de leur petit frère, le Poco F7, d’ĂŞtre dĂ©voilĂ© et de passer entre nos mains.

Compte tenu de son (relativement) petit prix, voyons comment se comporte le Poco F7, en particulier face à un de ses principaux concurrents, qui offre également un excellent rapport performances / prix, le Poco X7 Pro, le modèle le plus sophistiqué de la gamme Poco X, censée être techniquement moins avancée que la gamme Poco F de Xiaomi.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Fiche technique

Modèle Xiaomi Poco F7 Dimensions 77,9 mm x 163,1 mm x 8,2 mm Interface constructeur HyperOS Taille de l’Ă©cran 6,83 pouces DĂ©finition 2772 x 1280 pixels DensitĂ© de pixels 447 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 Puce graphique Qualcomm Adreno 825 Stockage interne 256, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50

Capteur 2 : 8 Mp Capteur photo frontal 20 Mp DĂ©finition enregistrement vidĂ©o 4K @ 60 fps Wi-fi Wi-Fi 7 (be) Bluetooth 6.0 5G Oui NFC Oui Capteur d’empreintes Sous l’Ă©cran Type de connecteur USB Type-C CapacitĂ© de la batterie 6500 mAh Poids 215,7 g Couleurs Noir, Argent, Blanc Fiche produit

Design

Le Poco F7 bĂ©nĂ©ficie d’un design assez sĂ©duisant (si on excepte la sĂ©rigraphie CE, bien trop voyante !). Son bloc optique mĂŞle subtilement un cerclage mĂ©tallique et une touche de couleur (vert en l’occurrence).

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

D’autre part, le dos en verre est divisĂ© en deux zones, dont une est lĂ©gèrement plus brillante que l’autre. Seul petit regret, les traces de doigts sont visibles sur les deux.

Ă€ l’avant, on trouve une protection contre les rayures avec revĂŞtement Gorilla Glass 7i de Corning. Son cadre est mĂ©tallique, ce qui confère au smartphone un bon niveau de soliditĂ©.

A l’instar de nombreux smartphones de 2025, il est dotĂ© de bords plats, qui autorisent une prise en main ferme et rassurante. En revanche, on constate, lors de la première utilisation, que le Poco F7 est assez lourd. En effet, son poids est de 218 grammes, ce qui s’explique sans doute par la taille de son Ă©cran.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Le point positif, c’est que ce dernier dispose de bordures très fines. C’est apprĂ©ciable, car cela permet de sublimer l’affichage. D’autant que le poinçon situĂ© en son sommet, oĂą est logĂ© l’objectif photo frontal, s’avère des plus discrets.

Pour le reste, le boĂ®tier s’avère très classique, sans LED ou gâchettes, contrairement Ă ses concurrents de chez Asus et Redmagic. On retrouve donc un lecteur d’empreintes digitales sous la dalle OLED, et deux haut-parleurs, pour obtenir un son stĂ©rĂ©o. Il est bien sur possible d’opter Ă©galement pour le dĂ©verrouillage du smartphone par reconnaissance faciale.

En revanche, malgrĂ© son prix raisonnable, le Poco F7 est certifiĂ© IP 68, comme ses deux grands frères, ce qui est le gage d’une Ă©tanchĂ©itĂ© totale. On peut donc jouer au bord de l’eau sans craindre une chute accidentelle et une immersion qui entraĂ®nerait un dysfonctionnement.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Écran

Le Poco F7 est Ă©quipĂ© d’une dalle OLED de 6,83 pouces. Paradoxalement, elle s’avère donc plus grande que celle des Poco F7 Pro, Poco F7 Ultra ou Poco X7 Pro (6,67 pouces « seulement »).

L’Ă©cran affiche des images dans une dĂ©finition de 2772 x 1280 pixels, avec une frĂ©quence d’affichage de 120 Hz (le mode de sĂ©lection automatique du taux de rafraichissement est activĂ© par dĂ©faut). On a Ă©galement la possibilitĂ© de fixer le taux de rafraĂ®chissement Ă 60 Hz ou 120 Hz. D’autre part, la technologie LTPO n’est pas Ă l’ordre du jour, puisque celle-ci est gĂ©nĂ©ralement rĂ©servĂ©e aux smartphones haut de gamme.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Pour ce qui est des performances d’affichage, les valeurs de luminositĂ© annoncĂ©es par le constructeur sont de 700 nits (par dĂ©faut), 1700 nits en mode LuminositĂ© automatique, et jusqu’Ă 3200 nits en pic HDR.

A l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays, nous avons vĂ©rifiĂ© cela, en mode SDR tout d’abord. Dans ce mode, la luminositĂ© maximale de base relevĂ©e est de 621 nits. Puis, celle-ci est montĂ©e jusqu’Ă presque 1000 nits, après avoir activĂ© le mode LuminositĂ© automatique et soumis le capteur frontal Ă une lumière très intense.

Si ces valeurs effectives permettent d’obtenir une assez bonne lisibilitĂ© en plein soleil, elles demeurent toutefois un peu en retrait par rapport aux dalles les plus performantes, qui peuvent dĂ©livrer une luminositĂ© comprise entre 1300 et 2000 nits dans les mĂŞmes conditions.

En revanche, en HDR, la luminositĂ© est effectivement en mesure de monter très haut : jusqu’Ă 3180 nits ! Cela permet aux amateurs de streaming vidĂ©o de bĂ©nĂ©ficier de la meilleure qualitĂ© d’affichage possible lors du visionnage de films ou de sĂ©ries HDR.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Des trois profils d’affichage prĂ©dĂ©finis (Original Pro, Vif et SaturĂ©), celui qui offre la meilleure fidĂ©litĂ© des couleurs — avec en l’occurrence un Delta E moyen de 3,11 — est le mode Vif. Dans ce mode, par dĂ©faut, la tempĂ©rature moyenne des couleurs est de 7074 K, ce qui s’avère un peu trop froid.

Nous avons donc configurĂ© un affichage plus chaud, ce qui a modifiĂ© la colorimĂ©trie, qui est alors devenue parfaitement neutre (6590 K). Au passage, la fidĂ©litĂ© des couleurs s’en est retrouvĂ©e amĂ©liorĂ©e, puisque le Delta E moyen est repassĂ© sous la barre de 3 (2,41 en l’occurrence).

Enfin, le Poco F7 offre une très bonne couverture colorimĂ©trique, puisque l’Ă©cran est capable de reproduire 98 % du gamut DCI-P3.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Logiciel

Le Xiaomi Poco F7 fonctionne sous Android 15, avec la surcouche HyperOS 2.0 de Xiaomi. Comme sur les Poco F7 Pro et Ultra, le système tire parti Ă fond de l’intelligence artificielle, avec de nombreuses fonctions IA liĂ©es Ă la productivitĂ© :

Ecriture IA : aide Ă la rĂ©daction et Ă l’optimisation de textes

Fonds d’Ă©cran dynamiques IA (avec une animation)

Reconnaissance vocale IA : transcrire un enregistrement, avec reconnaissance des interlocuteurs et possibilité de traduire ou de résumer.

Traductions de conversation IA / Interprète IA : traduire des appels ou une conversation en temps réel.

Sous-titres IA

On retrouve Ă©galement les dĂ©sormais traditionnelles fonctions de retouche d’image boostĂ©es Ă l’IA :

Amélioration de la définition

Extension de l’image

Effacement / dĂ©placement d’objets

Suppression des réflexions

Modification du ciel

Sans oublier les incontournables Gemini et Circle To Search, bien sûr.

D’autre part, on a la possibilitĂ© de faire appel, dans la Galerie, Ă d’autres fonctions, dites de crĂ©ativitĂ©, qui permettent d’appliquer un effet spĂ©cial Ă une image, ou de crĂ©er divers types de clips vidĂ©os Ă partir de plusieurs photos / vidĂ©os sĂ©lectionnĂ©es.

Les mises Ă jour d’Android sont assurĂ©es pour une pĂ©riode de 4 annĂ©es (et 6 ans pour les mises Ă jour de sĂ©curitĂ©). Si cela est apprĂ©ciable, ce n’est toutefois pas Ă la hauteur de ce que promettent certains concurrents, comme Samsung, Google ou Honor (6 Ă 7 ans).

Enfin, on constate la présence de quelques pourriciels, qui peuvent toutefois être rapidement désinstallés.

Performances

Pour sa gamme de smartphones Poco F7, Xiaomi n’a retenu que les processeurs Qualcomm haut de gamme : le Snapdragon 8 Elite pour le Poco F7 Ultra et le Snapdragon 8 Gen 3, son prĂ©dĂ©cesseur, pour le Poco F7 Pro.

Pour le Poco F7, Xiaomi a donc sélectionné la puce Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 (avec 12 Go de mémoire, plus 6 Go de mémoire virtuelle), spécialement conçue pour les smartphones haut de gamme « abordables ».

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Celle-ci succède au Snapdragon 8s Gen 3 et dispose d’une architecture plus proche de celle du Snapdragon 8 Gen 3 (avec des cĹ“urs Kryo) que de celle du Snapdragon 8 Elite (cĹ“urs Oryon). Ainsi, le Snapdragon 8s Gen 4 embarque 8 cĹ“urs, dont un cadencĂ© Ă 3,2 GHz, trois autres fonctionnant Ă 3,0 GHz, deux cadencĂ©s Ă 2,8 GHz et les deux derniers Ă 2 GHz. Le tout est complĂ©tĂ© par le GPU Adreno 825.

Les diffĂ©rents benchmarks nous confirment ce Ă quoi on pouvait s’attendre : la puce s’avère moins vĂ©loce que les deux autres Snapdragon 8 de ses grands frères.

Moyennes normalisées des benchmarks AnTuTu, 3DMark et Geekbench 6

En revanche, il offre de meilleures performances que le Mediatek Dimensity 8400 Ultra qui Ă©quipe le Poco X7 Pro. Il surpasse Ă©galement (et heureusement, on pourrait dire) le Snapdragon 7s Gen 3, prĂ©sent — par exemple — dans le Nothing Phone (3a), vendu 399 € (avec 12 Go de mĂ©moire et 256 Go de stockage), ou le Honor 400 (Ă partir de 499 €).

En pratique, le smartphone dispose de suffisamment de ressources pour faire fonctionner les principaux jeux en 3D dans d’excellente conditions (meilleure qualitĂ© d’affichage et animations très fluides). Par exemple, Fortnite fonctionne parfaitement en qualitĂ© Epique en 60 images par seconde, alors que — grâce au module Game Turbo de Xiaomi — Genshin Impact peut fonctionner en 120 images par seconde.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

D’autre part, comme toujours dans le cas d’appareils destinĂ©s aux joueurs, le constructeur ne manque pas de s’Ă©tendre sur les soit disant Ă©tonnantes possibilitĂ©s du système de refroidissement, censĂ© maintenir les composants Ă des tempĂ©ratures raisonnables. En l’occurrence, il suffit de pousser quelques instants le Poco F7 pour se rendre compte que ses efforts ne suffisent manifestement pas.

En effet, si on lance l’application CPU Throttling, on constate rapidement une très grande montĂ©e en tempĂ©rature, ce qui force le processeur Ă faire des pauses de temps Ă autre avec de grosses chutes de performances. Si il n’y a pas de quoi se brĂ»ler les doigts, toujours est-il que certains utilisateurs pourraient trouver ça dĂ©sagrĂ©able lors des longues sĂ©ances de jeu. De plus, ils pourraient Ă©galement Ă©mettre quelques doutes quant Ă la fiabilitĂ© du smartphone Ă plus ou moins long terme. On se dit que l’ajout d’un module optionnel comme l’AeroActive Cooler, fourni avec le ROG Phone d’Asus, ne serait pas du luxe.

Lors de nos tests, après une heure de combats dans Fortnite, nous avons également constaté cette très nette montée de température, sans que cela devienne intolérable.

Photo

Pour la photographie, le Xiaomi Poco F7 propose la mĂŞme configuration que celle du Poco F7 Pro (et donc sans le tĂ©lĂ©objectif 2,5x du Poco F7 Ultra). On retrouve donc deux objectifs dorsaux, complĂ©tĂ©s par un objectif frontal, discrètement intĂ©grĂ© Ă l’Ă©cran, pour les selfies :

Objectif principal grand-angle Sony (Ă©quivalent Ă un 26 mm), avec capteur de 50 mĂ©gapixels, qui dispose d’un système de stabilisation optique.

Objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Objectif frontal associé à un capteur de 20 mégapixels.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Lorsque les conditions d’Ă©clairage son favorables, en plein jour, la qualitĂ© des photos capturĂ©es par l’objectif et le capteur grand-angle s’avère des plus satisfaisantes. Le piquĂ© des images est assurĂ©, avec des couleurs fidèles Ă la rĂ©alitĂ©.

Comme souvent, malgrĂ© l’absence de tĂ©lĂ©objectif, l’utilisation du zoom numĂ©rique 2x est parfaitement envisageable, puisque les clichĂ©s obtenus s’avèrent de bonne qualitĂ© la plupart du temps. En effet, les Ă©lĂ©ments des images demeurent nets.

Avec un facteur de grossissement un peu plus fort, de 5x par exemple, certaines images vont paraĂ®tre plus ou moins prĂ©cises, en raison d’un lissage parfois un peu trop fort. Elles peuvent toutefois ĂŞtre partagĂ©es avec ses proches ou les rĂ©seaux sociaux sans dĂ©mĂ©riter.

Si en revanche on pousse le zoom numérique dans ses derniers retranchements, en mode 10x, les photos perdent très nettement en précision. Certains clichés peuvent toutefois encore faire illusion si on les regarde sur un smartphone.

Etonnamment, le module photo ne propose pas de mode spĂ©cifique pour les conditions d’Ă©clairage difficiles, de nuit par exemple. En revanche, le smartphone compense automatiquement le manque de luminositĂ© par un temps d’exposition plus Ă©levĂ©.

Et, force est de constater que les rĂ©sultats obtenus s’avèrent le plus souvent d’assez bonne qualitĂ©, mĂŞme si on utilise le zoom numĂ©rique 2x.

Comme on peut le voir, grâce à la technologie quad pixel binning, le capteur arrive à capter suffisamment de lumière pour générer des images assez détaillées, même lorsque les sources lumineuses sont éloignées.

Les photos capturĂ©es de jour par l’objectif et le capteur ultra grand-angle (Ă©quivalent Ă un 15 mm) bĂ©nĂ©ficient d’une qualitĂ© plutĂ´t correcte, avec – comme souvent – des images qui manquent cruellement de prĂ©cision, si on les regarde de trop près. Dans le cas contraire, on peut s’en contenter pour garder la trace d’un paysage.

De nuit, on oublie (les photos sont floues la plupart du temps).

Les selfies, quant Ă eux, bĂ©nĂ©ficient d’une assez bonne prĂ©cision. De nombreux filtres permettent d’embellir les visages, de modifier la colorimĂ©trie ou de modifier la force de l’effet de flou appliquĂ© Ă l’arrière plan.

Enfin, le Poco F7 permet également de réaliser des séquences vidéos de qualité, grâce à un mode 4K en 60 images par seconde.

RĂ©seau et communication

Le Poco F7 peut accueillir des cartes nano Sim 5G. Et, Ă l’instar de ses deux grands frères, le smartphone ne peut pas recevoir de cartes mĂ©moire microSD, ce qui aurait permis d’Ă©tendre facilement et rapidement la capacitĂ© de stockage.

Si la technologie NFC est supportĂ©e, il n’est pas possible d’utiliser une carte SIM virtuelle (eSIM).

Enfin, le smartphone est compatible avec les standards Wi-Fi 7 et Bluetooth 6.

Autonomie et charge

Le Xiaomi Poco F7 embarque une batterie de grande capacitĂ© : 6500 mAh ! C’est donc 500 mAh de plus que le Poco F7 Pro et 1200 mAh de plus que le Poco F7 Ultra. Moins le smartphone est performant, plus sa batterie est grosse. La logique est particulière.

Cela peut s’expliquer par le fait que la puce Snapdragon 8 Elite du Poco F7 Ultra est censĂ©e ĂŞtre la moins Ă©nergivore de Qualcomm et requiert donc une moins grosse batterie dans l’absolu. Mais c’est tout de mĂŞme Ă©tonnant !

Nous avons mesurĂ© l’autonomie du smartphone, tout d’abord dans le cadre d’une utilisation bureautique, Ă l’aide du test intĂ©grĂ© Ă l’application PC Mark, avec une frĂ©quence d’affichage Automatique et une luminositĂ© d’affichage ajustĂ©e Ă 250 nits. Dans ces conditions, le Poco F7 a fonctionnĂ© pendant un peu moins de 15 heures (14 heures et 53 minutes prĂ©cisĂ©ment), ce qui constitue un très bon rĂ©sultat compte tenu des composants embarquĂ©s.

Et, si on force le taux de rafraĂ®chissement Ă 60 Hz, c’est encore mieux, puisque l’autonomie fait un bond considĂ©rable, pour atteindre plus de 18 heures.

L’autonomie en streaming vidĂ©o (en mode 60 Hz Ă©videmment) est tout aussi satisfaisante. En effet, le niveau de la batterie a atteint 87 % après 4 heures de streaming en Wi-Fi, puis 79 % au bout de 6 heures. L’autonomie totale peut donc ĂŞtre estimĂ©e Ă environ 28 heures et 34 minutes.

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Enfin, l’autonomie en jeu demeure des plus correctes, puisqu’une heure de Fortnite fait baisser le niveau de la batterie de 15 %. Cela permet d’envisager un peu moins de 7 heures de jeu au total.

Pour recharger la batterie, il est possible d’utiliser un adaptateur secteur de 90 W. Et, comme pour le Poco F7 Pro, la charge sans fil n’est pas supportĂ©e. Rappelons que le Poco F7 Ultra se distingue par une recharge filaire en 120 W, avec la possibilitĂ© de charge sans fil en 50 W.

A l’aide de l’adaptateur qui accompagnait notre exemplaire de test, mais qui ne sera pas prĂ©sent dans la boĂ®te du modèle que vous achèterez, il n’a fallu que 15 minutes pour que la batterie du smartphone retrouve 35 % de sa charge initiale. Puis, celle-ci est passĂ©e Ă 62 % au bout d’une demi-heure et Ă 88 % en 45 minutes

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Le Xiaomi Poco F7 est disponible en trois versions. Les deux premières, très classiques, noire ou blanche, sont complétées par une édition limitée, grise.

Si les deux premières sont des plus sobres, la dernière arbore un design légèrement plus « gamer ». En effet, la partie supérieure de son dos laisse apparaître quelques éléments décoratifs, parmi lesquels le logo de Qualcomm.

Xiaomi Poco F7 gris // Source : Xiaomi

Disponible dès Ă prĂ©sent, le Poco F7 est proposĂ© Ă 453 € (en version 12 Go de mĂ©moire et 256 Go de stockage) et 503 € (avec 12 Go de Ram et 512 d’espace de stockage).

Toutefois, une offre de lancement — valable jusqu’au 7 juillet — permet de bĂ©nĂ©ficier d’une remise immĂ©diate de 50 € sur les deux modèles, ce qui fait passer leur prix Ă seulement Ă 400 et 450 €.

Le nouveau smartphone gamer de Xiaomi est donc bien vendu Ă un prix compris entre ceux des Poco X7 Pro (aujourd’hui disponible Ă 319 € ou 349 €) et Poco F7 Pro (503 € ou 553 €).

Xiaomi Poco F7 // Source : Xavier Regord pour Frandroid

Cerise sur le gâteau, si vous jetez votre dĂ©volu sur le Poco F7 12 Go / 512 Go, vous recevrez gratuitement les Ă©couteurs Bluetooth Xiaomi Redmi Buds 6 Active ou le bracelet Xiaomi Smart Band 9 (tous les deux d’une valeur de 40 €).

Dernier bon point, si vous achetez le smartphone et l’adaptateur secteur Xiaomi de 120 W, ce dernier ne vous en coutera que 10 € (contre 70 € en temps normal). Et si au lieu de l’adapteur vous craquez pour toute nouvelle tablette Xiaomi Redmi Pad 2, son prix passe de 201 € Ă seulement 100 €.