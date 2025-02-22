Boulanger divise par 2 le prix de ce pack Philips Hue White & Color, parfait pour connecter son intérieur 

Référence dans la lumière connectée, Philips s’est imposé auprès du grand public. Les ampoules de la marque danoise sont très appréciables, car l’installation se fait facilement et l’usage est intuitif. Pour les allumer, les éteindre, changer la couleur, il suffit de passer par une application ou votre voix. Toutefois, les ampoules Hue ont la réputation d’être coûteuses, mais il n’est pas rare de tomber sur de belles affaires, comme ce kit complet à moitié prix.

Que retenir de ce pack Philips Hue ?

  • Deux ampoules + une prise connectée + un interrupteur
  • L’application Philips Hue pour personnaliser votre éclairage
  • La compatibilité avec les principaux assistants vocaux

La simplicité même pour connecter son éclairage intérieur

Ces ampoules sont tout simplement ce qui se fait de mieux sur le marché, et sont une excellente alternative aux éclairages standards. Elles ont l’avantage de consommer moins grâce à l’utilisation du protocole Zigbee, qui est bien moins gourmand que le Wi-Fi.

Pour les faire fonctionner, il n’y a pas besoin de refaire son installation électrique pour profiter de la gamme Hue. Il faudra veiller à les relier à un pont de connexion (inclus dans ce pack). Ce pack contient également deux ampoules connectées White & Colour E27, ainsi qu’un interrupteur qui sert de variateur et aussi une prise connectée. Pour une configuration plus poussée, reliez tout ce beau monde à l’assistant vocal de la maison, si vous en avez un.

Créer une ambiance personnalisée

L’éclairage intelligent peut être utile et faire des choses très sympas : éteindre automatiquement vos lumières quand vous quittez la maison, les allumer quand vous rentrez à la maison, choisir l’intensité des lumières, plus chaudes en fin de journée ou plus blanches pour améliorer sa concentration.

Toute cette programmation est possible via l’application de la marque. Cette dernière donne accès à tout un tas de réglages, avec pas moins de 16 millions de nuances colorées pour créer une ambiance personnalisée et harmonieuse dans votre salon. Vous pouvez également lier cet éclairage à votre PC ou votre TV Philips pour rendre plus immersives vos parties de jeux vidéo ou vos séances de cinéma. 

Si vous souhaitez équiper votre maison avec un éclairage intelligent et découvrir ce que propose Philips Hue, nous vous invitons à consulter notre guide pour bien débuter, de l’installation à un usage avancé des ampoules connectées.

