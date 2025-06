Amazon propose près de 40 % de remise sur ce pack Philips Hue White & Color

Le pack Philips Hue White & Color Ambiance E27, c’est l’entrĂ©e idĂ©ale dans l’univers de la lumière connectĂ©e. 1100 lumens, Bluetooth natif, et toute la palette de couleurs Hue pour transformer n’importe quelle pièce en espace vivant. Et Amazon brade le pack aujourd’hui en faisant passer le prix du pack de 109,99 euros Ă 69,99 euros.

Pendant des années, l’éclairage est resté figé dans une logique binaire : allumé ou éteint, chaud ou froid, utile ou décoratif. Mais aujourd’hui, la lumière devient un langage, un outil au service de l’ambiance, du confort, et même de la productivité. Ce pack Philips Hue White & Color Ambiance E27, c’est une manière simple et élégante de reprendre le contrôle. Deux ampoules connectées capables d’afficher des blancs précis ou des couleurs riches, prêtes à suivre le rythme de la maison, du matin tamisé aux soirées qui claquent. Le tout sans travaux, ni installation complexe : une douille standard, un smartphone, et l’univers Hue est lancé. Et pour couronner le tout, une ristourne de 36 % est en cours sur Amazon.

Les atouts du pack 2 ampoules Philips Hue White & Color

1 100 lumens par ampoule

16 millions de couleurs

Une compatibilité Matter, Alexa, HomeKit, Google Asistant

Au lieu de 109,99 euros, le pack de 2 ampoules Philips Hue & Color est aujourd’hui disponible en promotion Ă 69,99 euros sur Amazon.

Une lumière connectée, riche et bien pensée

L’éclairage est souvent sous-estimé. Pourtant, c’est lui qui donne le ton d’un salon, l’ambiance d’une chambre ou le confort d’un bureau. Et plutôt que de jouer avec des lampes cheap ou des variateurs douteux, Philips propose une solution élégante : le pack de 2 ampoules Hue White & Color Ambiance E27, connectées, puissantes, et compatibles avec tout l’écosystème domotique moderne.

Ici, on a droit à de vraies ampoules LED puissantes : 1100 lumens chacune, soit l’équivalent d’une ampoule traditionnelle de 75W, mais sans chauffer ni consommer autant. Blanc froid, chaud ou teinte colorée, l’éventail est large. Et les 16 millions de couleurs disponibles ne sont pas un argument marketing : elles claquent, elles brillent, elles transforment littéralement une pièce.

Philips Hue : un écosystème complet et bien huilé

Out of the box, le pack est compatible Bluetooth, donc pilotable directement depuis l’application Hue sans pont. C’est simple, rapide, et déjà largement suffisant pour créer des ambiances selon l’heure de la journée, lancer un scénario lecture ou tamiser la lumière devant un film.

Mais pour ceux qui veulent aller plus loin, le Pont Hue déverrouille tout le potentiel : contrôle à distance, synchronisation avec d’autres ampoules Hue, scénarios automatisés, compatibilité avec Apple HomeKit, Google Assistant, Alexa, et même routines de réveil progressif ou simulation de présence.

Autre bonus : le système Matter-ready, qui assure une intégration native dans les maisons connectées modernes, sans bidouille ni appli tierce. Une base solide, prête pour les prochaines années.

