Ce laptop HP avec écran OLED 120 Hz et Ultra 5 perd plus de 500 € de son prix, l’offre idéale pour préparer la rentrée

Si vous cherchez à remplacer votre laptop pour la rentrée et que vous avez louper le coche pendant les soldes, pas de panique on a ce qu’il vous faut : le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf est un très bon ultrabook performant, léger, avec une bonne autonomie le tout pour 585 euros seulement, au lieu de 1 103 euros de base.

Source : OtaXou pour Frandroid

Si vous recherchez un PC portable pour vous accompagner à la rentrée avec une configuration solide, une belle qualité d’image, une bonne autonomie, le tout dans un format compact, le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf est tout choisi. Il est d’ailleurs bien plus intéressant après plus de 500 euros de remise.

Que propose le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf ?

Un design séduisant avec un bel écran OLED à 120 Hz

Des bonnes perfs avec le Core Ultra 5 125H

Une dizaine d’heures d’autonomie

Avec un prix barré à 1 103,99 euros, le PC portable HP Pavilion Plus 14-ew1001nf se trouve actuellement en promotion à 649,99 euros sur le site de la Fnac, mais avec le code PC10, il tombe à 585,39 euros. L’offre est uniquement valable ce jeudi 24 juillet 2025.

Prix affiché une fois le code PC10 appliqué // Source : fnac.com

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un laptop avec de belles finitions et un écran qui en met plein la vue

Le HP Pavillion Plus 14-ew1001nf réussit à offrir un design premium pour pas cher avec son châssis métallique. Son format 14 pouces, son poids de seulement 1,44 kg et ses 18 mm d’épaisseur font de lui un PC portable facile à transporter lors de déplacements. Sa finesse n’empêche pas le laptop de s’équiper d’une bonne connectique, avec deux ports USB A, un port HDMI 2.1, un port USB-C 3.2 Gen 2, et un port Thunderbolt 4.

Là, où il impressionne, c’est avec son écran d’une définition 2,8K (2 880 x 1 800 pixels) qui profite surtout des noirs profonds et des contrastes infinis de l’OLED. Résultat, on a droit un confort visuel sans précédent avec de belles images et une bonne luminosité. La dalle offre par ailleurs un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz pour une navigation dans l’interface fluide en permanence.

Un bon outils de travail

Dans ses entrailles, c’est un processeur Intel Core Ultra 5 125H qui est aux commandes (jusqu’à 4,5 GHz en boost) et aidé par 16 Go de mémoire vive. Une configuration qui garantit une bonne réactivité pour les tâches simples, comme la navigation web, la consultation de vidéos, mais aussi les plus ardues, comme le multitâche, le montage vidéo ou photo. Un SSD de 512 Go est disponible pour stocker vos fichiers, et réduit, au passage, les temps de chargement et accélère les lancements de votre machine.

Durant notre test, le laptop à pu tenir entre 9 et 10 heures d’usage sur une utilisation bureautique et avec l’écran réglé à 50%. Ce chiffre sera amené à diminuer en fonction de votre utilisation, et au cas où, il est compatible avec la charge rapide. Elle permet de récupérer environ 50 % d’autonomie en 30 minutes de charge.

Vous souhaitez en savoir davantage sur ordinateur portable ? Voici notre test sur le HP Pavilion Plus 14-ew1001nf.

Envie de découvrir d’autres références que nous recommandons ? nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables à moins de 1 000 euros.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.