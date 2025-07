Ce puissant laptop Acer sous Ultra 7, taillé pour la productivité et l’IA, est proposé avec près de 25 % de remise

Si vous cherchez un bon PC portable pour travailler cet été et préparer la rentrée dans de bonnes conditions, vous avez l’Acer Aspire 14 AI à 849,99 euros sur Boulanger, au lieu de 1 099,99 euros.

Acer Aspire A14-52M-70GU // Source : Acer

L’Acer Aspire A14-52M-70GU présenté ici est un PC portable plutôt destiné à un usage professionnel. Comme il est dépourvu de carte graphique dédiée, ça va être compliqué de jouer avec lui, surtout pour les gros jeux. Mais pour ce qui est créativité, il répond à l’appel avec son écran OLED, son processeur Intel Core Ultra 7 et le reste de sa fiche technique qui en fait un allié professionnel de qualité. Un alllié dont les services sont au rabais sur Boulanger puisque vous l’avez avec une belle réduction de 250 euros.

Les atouts de l’Acer Aspire A14-52M-70GU

L’écran OLED antireflet offre un confort visuel inégalé

Le duo Intel Core Ultra 7 avec les 16 Go DDR5 fait des ravages

Le format compact et la qualité de fabrication soulignent le côté premium

Le prix de référence de ce PC portable est de 1099,99 euros, mais en ce moment, vous le retrouvez sur Boulanger en promo pour 849,99 euros.

Un petit modèle qui en a sous le coude

Avec ce modèle de PC portable, Acer a fait dans le compact, léger et pratique à transporter. Tout le contraire d’un PC gaming, en somme. Ici, vous avez une machine de 318,9 x 225,1 x 16,9 mm pour seulement 1,40 kg. On n’est pas encore dans le haut de gamme des Ultrabook qui font souvent 200 g de moins, mais ça reste totalement acceptable.

D’autant que son écran OLED avec un traitement antireflet affiche de la Full HD+, soit 1920 x 1200 pixels. Un vrai bonheur pour les graphistes, monteurs et autres professionnels de l’image qui vont pouvoir avoir un rendu hyper réaliste, même si la taille, compacte, de 14 pouces peut limiter un peu la lisibilité. Il fonctionne même dans les environnements lumineux, ce qui le rend particulièrement polyvalent.

Des composants prêts à accueillir l’IA

Cet Acer Aspire A14 AI est certifié Copilot+, ce qui signifie que vous pouvez utiliser des fonctions faisant appel à l’intelligence artificielle. Si c’est possible, c’est parce que sa configuration le permet et pour cause : vous profitez d’un processeur Intel Core Ultra 7 256V accompagné de 16 Go de RAM DDR5 et d’un SSD de 1 To, avec une puce graphique Intel Arc. Tout ça fait que vous pouvez travailler sans problème et pendant un petit moment.

Car ce laptop est équipé d’une batterie de 65 Wh pour une autonomie annoncée de 22 h par le constructeur, qui tourne plutôt entre 8 et 10 h en fonction de comment vous l’utilisez. Pour la connectique, vous êtes plutôt bien servi avec 2 ports Thunderbolt 4 Type-C, un port HDMI 2.1, deux ports USB 3.2 Gen 1 et une prise casque. Pas de port Ethernet, ce qui est regrettable, mais qui garantit un format fin et surtout, le WiFi 6E est efficace. Sans oublier le Bluetooth 5.3 pour une connexion sans latence.

Vous pouvez aussi consulter notre guide d’achat des meilleurs PC portables si vous cherchez une machine avec une configuration différente, plus adaptée à vos besoins.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.