tvOS 26 fait un pas de géant pour résoudre l’un des plus gros problèmes d’ergonomie de l’Apple TV

Avec son nouveau tvOS 26, pour l’instant en bêta, Apple déploie sur les Apple TV compatibles une nouvelle API permettant de simplifier grandement l’identification auprès des applications de streaming téléchargées sur l’appareil.

L’écran d’accueil de l’Apple TV 4K, pour illustration // Source : Nathan Le Gohlisse pour Frandroid

« Automatic Sign-In », c’est le nom d’une nouvelle API déployée par Apple sur tvOS 26, la nouvelle version du système d’exploitation de ses Apple TV, pour l’instant accessible en bêta.

En plus du nouveau design Liquid Glass et d’une nouveauté intéressante relative à la gestion des réseaux Wi-Fi captifs, entre autres, cette nouvelle version du système mise donc aussi sur une API permettant de simplifier drastiquement l’inévitable et redondante étape de la connexion aux diverses applications de streaming disponibles sur le boîtier multimédia d’Apple.

Cette API, une fois adoptée par votre application de streaming préférée, devrait en effet vous permettre de vous connecter une seule fois à ladite application, sur n’importe quel appareil Apple. La synchronisation prendrait ensuite le relai pour vous identifier automatiquement auprès de cette même application sur l’ensemble des appareils connectés à votre compte Apple.

Une nouveauté discrète et pourtant très prometteuse

Ainsi, en se connectant par exemple une fois sur Netflix à l’aide de votre iPhone sous iOS 26, l’application Netflix de votre Apple TV sous tvOS 26 serait en mesure de vous identifier automatiquement.

Voici d’ailleurs comment Apple décrit cette nouvelle API à l’attention des développeurs d’applications tiers :

« L’API de connexion automatique permet aux utilisateurs de se connecter à votre application une seule fois – sur un seul appareil – et d’y accéder sur tous leurs appareils Apple. Il n’est donc plus nécessaire de saisir à nouveau les noms d’utilisateur et les mots de passe, ce qui permet aux utilisateurs de profiter de votre application en toute transparence, quel que soit l’écran »

Notez que cette « chaîne » de connexion automatique ne fonctionnerait pas uniquement entre l’iPhone et l’Apple TV. Elle devrait en effet bénéficier à d’autres appareils, comme l’iPad, notamment.

Seule limite au principe : l’adoption de cette nouvelle API par les développeurs tiers. Compte tenu de son utilité, on peut raisonnablement penser que la majorité d’entre eux adhéreront au concept, mais la chose restera fatalement liée à leur bon vouloir.