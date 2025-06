Enfin ! Apple TV 4K prend en charge le passthrough audio grâce à tvOS 26

L’Apple TV 4K s’apprête à combler une lacune importante avec l’arrivée du support du passthrough audio dans tvOS 26. Cette fonctionnalité permettra de transmettre les flux audio haute qualité directement vers les équipements audio externes sans traitement préalable.

L’Apple TV 4K (2022) pour illustration // Source : Tristan Jacquel pour Frandroid

Lorsqu’il s’agit de profiter d’une chaîne complète d’appareils audio et vidéo, il n’est pas toujours évident de savoir mais aussi de pouvoir choisir lesquels vont traiter les différents signaux audio et vidéo, justement. Actuellement, concernant l’Apple TV 4K, c’est le boîtier qui procède au décodage complet des flux audio, transformant par exemple les signaux Dolby Atmos en format LPCM accompagné de métadonnées Dolby MAT 2.0 avant transmission vers l’équipement audio, le cas échéant.

C’est très bien pour une diffusion directe vers un téléviseur, car le boîtier Apple s’avère des plus performants mais, si vous disposez d’un amplificateur audio ou d’une barre de son capable d’assurer un meilleur traitement, il faut alors que le dispositif source puisse envoyer le signal sans le traiter.

C’est justement ce qu’il serait prochainement possible de faire avec l’Apple TV 4K. La découverte de cette fonctionnalité provient de l’analyse de la documentation développeur de tvOS 26 par nos confères de FlatpanelHD, où une nouvelle API baptisée AVAudioContentSource.passthrough fait son apparition. Cette interface de programmation constitue le fondement technique qui permettra aux applications de tirer parti du passthrough audio. De son côté, AppleInsider a, par la suite, obtenu confirmation officielle de cette nouveauté.

Néanmoins, l’implémentation nécessitera une adaptation au niveau des applications. Les développeurs devront intégrer le support du passthrough via des mises à jour spécifiques. Le choix pourrait ainsi être offert aux utilisateurs entre traitement interne et passthrough selon leurs préférences et leur configuration matérielle.

Une fonction inédite ?

Cette nouveauté rapproche l’Apple TV 4K des capacités déjà offertes par certains concurrents. En effet, rappelons que le boîtier Nvidia Shield, par exemple, propose depuis plusieurs années le support du passthrough pour les formats audio sans perte. En outre, on peut se demander qu’en sera-t-il de la compatibilité avec les formats audio sans perte, comme le Dolby TrueHD et le DTS-HD MA n’a pas encore été confirmée officiellement.

En effet, même si ces formats sont de moins en moins utilisés, ils restent particulièrement prisés par les passionnés les plus exigeants, sur les disques Ultra HD Blu-ray et représentent le summum de la qualité audio domestique. Leur prise en charge constituerait un atout considérable face à la concurrence.

Enfin, notez que l’API AVAudioContentSource.passthrough ne se limitera pas à tvOS 26, puisqu’elle sera également déployée sur macOS Tahoe, iOS 18, iPadOS 18 et visionOS 18.