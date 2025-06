Votre Apple TV va changer cette année avec tvOS 26 et ces trois grosses nouveautés

Attendu lundi prochain lors de la WWDC 2025, tvOS 26 apporterait trois nouveautés majeures pour l’Apple TV. Quant à la piste d’une amélioration de Siri sur le boîtier multimédia d’Apple, elle n’est pas non plus à écarter.

l’Apple TV évoluera probablement un peu moins cette année que l’année dernière avec tvOS 18, mais Apple réserve néanmoins trois belles nouveautés à son environnement tvOS en 2025.

Avec le déploiement de tvOS 26 (oui une nouvelle nomenclature se profile) que la firme annoncera lundi, lors de sa WWDC 25, l’Apple TV devrait profiter d’une interface esthétiquement remaniée, d’une toute nouvelle application « Jeux » et d’une prise en charge nettement plus aisée des réseaux Wi-Fi captifs.

En prime, d’autres rumeurs évoquent aussi le déploiement d’une version améliorée de Siri sur Apple TV, mais cette piste paraît un peu moins assurée.

tvOS 26 : trois grosses nouveautés et un potentiel bonus ?

Commençons par la nouveauté esthétique attendue sur tvOS 26.

Apple miserait sur une refonte majeure des interfaces d’iOS 26, macOS 26 et iPadOS 26 pour leur donner une apparence plus « translucide », inspirée par visionOS. Cette nouveauté s’étendrait donc aussi à tvOS 26, rapporte 9to5Mac.

Attendez vous donc à une apparence légèrement différente pour l’écran d’accueil, les vignettes et les différentes icônes de l’interface. Selon toute logique, les principales nouveautés visuelles seront toutefois réservées à iOS 26…

L’autre grosse nouveauté attendue avec tvOS 26 toucherait au gaming. Apple souhaite visiblement faire de l’Apple TV une plateforme plus propice aux activités vidéoludiques, en y déployant une nouvelle application « Jeux ».

Cette dernière combinerait le Game Center existant à des fonctionnalités actuellement disponible sur l’App Store, pour aboutir à un nouveau Hub mieux intégré et doté de quelques fonctions supplémentaires. Voici ce que l’on y trouverait principalement :

un hub pour lancer tous vos jeux tvOS installés

du contenu éditorialisé pour découvrir de nouveaux jeux

les succès que vous avez obtenus ou que vous pouvez tenter d’obtenir prochainement

des fonctions sociales, comme les classements

probablement la possibilité de télécharger de nouveaux jeux directement depuis cette interface

On le sait, Apple travaille enfin à conférer à iOS 26 et iPadOS 26 une meilleure gestion des réseaux Wi-Fi captifs (ceux des hôtels ou des aéroports par exemple). Au travers de tvOS 26, l’Apple TV profiterait indirectement de cette nouveauté.

Concrètement, lorsqu’un réseau Wi-Fi exigera un écran de connexion, vous n’aurez à effectuer ce processus que sur un seul appareil (l’iPhone par exemple) avant d’obtenir l’accès sur tous les autres utilisant vos identifiants Apple.

Cette synchronisation bénéficierait donc à l’Apple TV, qui devait jusqu’à présent utiliser des moyens détournés et compliqués pour réussir à se connecter à un réseau captif… du fait de son absence de navigateur.

Terminons par l’hypothèse d’un déploiement du nouveau Siri sur l’Apple TV.

Après avoir incorporé une part importante d’IA générative sur l’iPhone et sur Mac, notamment, la nouvelle version de Siri pourrait finir par se frayer un chemin sur tvOS 26. Cela dit, il est possible que ce déploiement prenne du temps, et qu’il ne se concrétise qu’à moyen terme.

Il y a d’ailleurs fort à parier que cette nouvelle version de Siri ne sera au bout du compte disponible que sur une nouvelle Apple TV au hardware plus musclé. Ça tombe bien, une nouvelle Apple TV 4K semble toujours prévue pour la fin d’année 2025.