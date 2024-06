Apple TV et tvOS 18 : voici les six nouveautés annoncées à la WWDC 2024

À l'occasion de la WWDC, Apple a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour son Apple TV et tvOS. Au programme : des sous-titres plus malins, une meilleure gestion des dialogues et des économiseurs d'écran stylés

C’est officiel, tvOS 18 est en approche, annoncé à la WWDC, et avec lui, de nombreuses nouveautés pour l’Apple TV. L’occasion pour Apple de proposer une expérience utilisateur plus personnalisable et adaptée à nos besoins, mais aussi de renforcer l’attrait de son service de streaming, Apple TV+.

Les nouveautés de tvOS 18 pour l’Apple TV : sous-titres, vidéo projecteurs et économiseurs d’écran stylés

Avec tvOS 18, Apple apporte de nombreux changements à son système d’exploitation pour l’Apple TV. Parmi les nouveautés les plus marquantes, on retrouve :

Une meilleure gestion des sous-titres. Désormais, ils s’affichent automatiquement quand on coupe le volume. Une fonctionnalité pratique pour ceux qui ont du mal à entendre ou qui ne veulent pas déranger leur entourage.

La fonction Insight, qui permet de glisser pour voir les acteurs qui sont présents dans une scène en temps réel. Une fonctionnalité qui devrait ravir les amateurs de séries et de films, et qui est disponible uniquement pour les contenus Apple TV+.

La fonction Améliorer les dialogues est désormais disponible plus largement, y compris pour les AirPods. Elle fonctionne aussi mieux pour les contenus compliqués, comme des films d’action. Une fonctionnalité qui permet de mieux comprendre les dialogues, même dans les scènes les plus bruyantes.

La prise en charge des vidéo projecteurs 21:9. Une fonctionnalité qui permet de profiter pleinement de son vidéo projecteur et de ses contenus préférés.

Des économiseurs d’écran plus personnalisables. tvOS 18 offre plus de choix pour l’économiseur d’écran, avec des moments issus de contenus Apple TV+, un mode portrait ou encore un mode Snoopy qui s’affiche à chaque fois que vous mettez en pause. De quoi donner un peu de style à son Apple TV.