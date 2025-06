Ce qui manque encore à iOS 26 après toutes ces années

Apple préfère fignoler des effets visuels plutôt que résoudre des problèmes complexes. C’est ce que je me suis dit quand j’ai découvert Liquid Glass.

iOS 26 débarque avec son interface Liquid Glass, ses animations léchées et ses effets visuels à tomber. Pendant ce temps, le clavier iOS rame toujours, le multitâche reste archaïque et Siri fait encore semblant d’être intelligent. Apple a choisi le spectacle plutôt que l’efficacité, et c’est frustrant.

La WWDC 2025 a révélé un iOS 26 obsédé par l’apparence. Interface Liquid Glass, animations fluides, transparences subtiles : Apple mise tout sur le visuel.

Le problème ? Les utilisateurs crient depuis des années pour des améliorations basiques qu’Apple ignore superbement.

Le clavier iOS : une régression mystérieuse

Commençons par l’évidence : le clavier iOS est devenu un cauchemar. Étrangement, il semblait bien meilleur à l’époque de l’iPhone 6s. Depuis, une dégradation progressive que personne ne s’explique vraiment. Fautes de frappe multipliées, corrections absurdes, prédictions à côté de la plaque : taper un message devient est rarement un plaisir.

Apple a modifié les algorithmes de prédiction en pensant bien faire ? Résultat : SwiftKey ou Gboard surpassent largement le clavier natif iOS.

Multitâche et écran partagé : iOS reste à la traîne

Le multitâche iOS fait peine à voir en 2025. Pendant qu’Android propose des fenêtres flottantes, des écrans partagés configurables et un vrai multitâche depuis des années, iOS reste coincé sur ses concepts d’il y a dix ans.

L’iPad propose un semblant de multitâche, et iPadOS 26 va encore plus loin, mais l’iPhone reste désespérément mono-tâche.

iPadOS 26

L’écran partagé ? Inexistant sur iPhone. Samsung, Xiaomi, même OnePlus proposent ces fonctions depuis des lustres. Apple fait comme si ça n’existait pas.

Cette limitation devient ridicule sur les iPhone 16 Pro Max et leurs écrans 6,9 pouces. Assez de place pour deux apps, mais Apple refuse de l’exploiter.

Navigation incohérente : le geste retour universel, toujours pas

iOS souffre d’un problème de cohérence navigationnelle agaçant. Le geste « retour » fonctionne parfois en glissant depuis le bord gauche, parfois pas. Certaines apps l’implémentent, d’autres non. Certains écrans le supportent, d’autres imposent un bouton « Retour » en haut à gauche.

Android a résolu ça depuis Android 10 avec son geste retour universel : glisser depuis n’importe quel bord fonctionne partout, dans toutes les apps, tous les écrans. Simple, intuitif, cohérent. iOS reste un patchwork de comportements différents selon l’app ou l’écran.

Presse-papiers : toujours coincé en 1984

Parlons d’un basique oublié : le presse-papiers iOS. En 2025, copier-coller fonctionne encore comme sur le premier Macintosh de 1984. Un seul élément en mémoire, si vous copiez autre chose, bye bye la première copie.

Un gestionnaire de presse-papiers consultable pourrait mémoriser plusieurs éléments copiés avec un historique d’une heure, d’une journée, d’une semaine ou d’un mois.

Windows et macOS proposent ça nativement. Sur Android, certains claviers comme Gboard ou Samsung Keyboard intègrent déjà cette fonction, mais celle-ci est limitée : les éléments copiés ne sont conservés que temporairement (généralement une heure environ) et l’historique est restreint iOS reste bloqué sur son copier-coller préhistorique.

Notez qu’il existe des applications tierces qui font le job :

Paste permet de consulter l’historique de tous les éléments copiés (texte, images, liens, fichiers), de les organiser et de les retrouver facilement grâce à une interface intuitive.

permet de consulter l’historique de tous les éléments copiés (texte, images, liens, fichiers), de les organiser et de les retrouver facilement grâce à une interface intuitive. Pycopaste offre la surveillance du presse-papiers en arrière-plan, la synchronisation iCloud, l’organisation par catégories et la recherche dans l’historique. Il prend en charge le texte, les images et les fichiers.

Siri : toujours en mode simulation d’intelligence

iOS 26 intègre enfin Siri IA… en partie. Parce qu’Apple a raté le coche de l’intelligence artificielle, Siri reste un assistant de façade qui fait semblant. Les vraies requêtes complexes partent vers ChatGPT, Siri se contente des minuteurs et météo.

Pendant ce temps, Google Gemini, ChatGPT, Perplexity, Claude, Meta AI, Copilot… gèrent des conversations naturelles, comprennent le contexte, s’adaptent à l’utilisateur. Siri ânonne toujours ses réponses pré-programmées en feignant de comprendre. Une IA de 2018 déguisée en assistant 2025.

Interface de contrôle : le bazar organisationnel

Le Centre de contrôle iOS reste un mystère ergonomique. Glisser vers le bas depuis le coin droit pour les réglages, depuis le haut pour les notifications. Pourquoi pas une logique unique ? Glisser vers le bas partout pour tout, comme Android (sauf Samsung, d’ailleurs, depuis One UI 7).

Les widgets d’horloge font encore n’importe quoi, affichant parfois l’heure, parfois des fuseaux aléatoires, parfois rien du tout. L’app Calculatrice plante encore sur des calculs basiques, dix-sept ans après le premier iPhone. Les réglages d’apps restent éparpillés entre l’app elle-même et l’app Réglages, sans logique apparente.

Autant de problèmes basiques qu’Apple ignore pour se concentrer sur l’esthétique de son Liquid Glass.

Ce n’est pas qu’Apple

Le plus frustrant ? Cette dérive ne concerne pas qu’Apple. Chaque constructeur semble obsédé par les effets visuels plutôt que l’utilisabilité. Samsung avec One UI multiplie les animations inutiles, Xiaomi surcharge HyperOS d’effets tape-à-l’œil, OnePlus ajoute des transitions partout.

Android ne fait pas mieux qu’iOS sur bien des points. Material 3 Expressive privilégie l’apparence à la fonction, les gestes restent inconsistants selon les apps, les notifications restent un chaos organisé. Chaque constructeur copie les défauts d’iOS tout en ajoutant les siens.

Bref, on aime râler.