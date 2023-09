Compactes, maniables, les trottinettes électriques font le bonheur de certains citadins. Bien moins coûteuses que les vélos électriques, elles permettent de se déplacer sans effort. Nous avons regroupé ici les meilleures trottinettes sûres, à un tarif abordable, toutes testées pas nos soins.

Le top 3 des meilleures trottinettes électriques pas chères

Les trottinettes électriques sont de bonnes alliées en ville pour de courts trajets. Contrairement aux vélos électriques, elles ne demandent pas le moindre effort. Elles sont aussi beaucoup plus compactes, vous pouvez, par exemple, les monter chez vous ou au bureau sans soucis.

À l’heure où les trottinettes en libre-service vont disparaitre des rues de Paris, il peut être judicieux pour les aficionados de ce moyen de transport d’investir dans leur propre véhicule à deux roues. Vous souhaitez vous offrir votre propre trottinette, mais vous avez un budget restreint ? Vous trouverez ici notre sélection des meilleures trottinettes électriques à moins de 500 euros.

Si vous voulez une vision plus globale du marché, rendez-vous sur notre guide complet des meilleures trottinettes électriques. N’hésitez pas non plus à utiliser notre comparateur. Par ailleurs, pour tout savoir des règles qui s’appliquent à la circulation des trottinettes, nous vous invitons à consulter notre dossier dédié.

Ninebot KickScooter F2 La meilleure trottinette électrique pas chère

Placée sur le milieu de gamme de la marque, la KickScooter F2E de Ninebot-Segway est une valeur sûre si vous avez un peu moins de 500 euros à mettre dans une trottinette. Il s’agit d’un modèle parfaitement fiable et équilibré.

La qualité de fabrication est exemplaire, et le tout, très sobre. Les pneus de 10 pouces assurent une bonne stabilité. Point d’amortisseurs ici, comme chez tous les modèles de cet ordre de prix. Attendez-vous donc à sentir les aspérités de la route. Son guidon est en outre bien large et permet de se sentir stable.

Côté performances, vous pourrez monter à 25 km/h, grâce au gros moteur de 400 W capable de faire une pointe à 800 W. Notez d’ailleurs que le moteur est installé sur la roue arrière, ce qui ajoute au confort global. L’accélération est puissante et la trottinette est bien réactive. Pratique pour la ville ! Vous pourrez gravir des côtes jusqu’à 18 %. Les freins sont très efficaces, grâce à la combinaison d’un frein à disque et d’un frein électronique, qui permet un freinage progressif.

Comme la majorité des trottinettes actuelles, ce modèle se replie en deux, la potence pouvant être rabattue. Elle pèse tout de même 17,5 kg, ne comptez donc pas la trimballer à bout de bras toute la journée. Mais pour la monter chez vous, c’est tout à fait faisable.

Sur l’autonomie, comptez entre 25 et 30 kilomètres en utilisation réelle, ce qui est inférieur à l’autonomie annoncée (mais pas surprenant). La KickScooter F2E a encore d’autres atouts, parmi lesquels des clignotants, ainsi que l’intégration de Find My d’Apple, permettant de localiser votre trottinette.

En choisissant ce modèle, vous êtes sûrs de ne pas faire de mauvais pas. Pour plus de détails, jetez donc un œil au test détaillé de la KickScooter F2E.



Si votre budget est moindre, vous pouvez opter pour l’entrée de gamme récente de la marque, à savoir les modèles E2, notamment la E2 Plus. Celle-ci est disponible à moins de 300 euros.

Xiaomi Electric Scooter 4 L'alternative Xiaomi

La Electric Scooter 4 est une alternative crédible à la KickScooter F2. Xiaomi est une marque fiable en matière de trottinette. Placée sur le milieu de gamme, ce modèle récent permet de monter jusqu’à 25 km/h et sera très bien pour circuler en ville.

La Scooter 4 a plusieurs bons points à son actif : un deck spacieux pour poser les pieds, un poids maitrisé (15,2 kg) et un système de pliage simple. Par rapport au modèle précédent, la Scooter 3, Xiaomi n’a pas tout réinventé, loin de là. Mais le design noir avec des touches de rouge fait mouche, et les finitions sont bonnes. Le guidon est confortable et suffisamment large.

Que donne-t-elle sur la route ? Avec son moteur de 600 W en pic et 300 W en continu, vous atteindrez les 25 km/h/h sans souci — pour peu que vous soyez sur du plat. Trois modes de conduites sont proposés, dont un mode piéton permettant de rester à 6 km/h, pratique pour rouler sur le trottoir. La trottinette est capable de gravir des pentes de 16 %, rien de très impressionnant. Les pneus à air de 10 pouces amènent un bon confort, mais comme tous les modèles de cet ordre de prix, il faudra faire une croix sur des suspensions. Petits points faibles sur ce modèle : l’absence de clignotants, ainsi qu’une béquille peu rassurante.

Sur l’autonomie, si le constructeur promet 35 km d’autonomie, nous avons en pratique plutôt côtoyé les 25 km. Cela reste donc honorable. Il faut environ 2h30 pour une recharge entre 20 et 80 % et 4h pour une charge complète, ce qui est plutôt rapide. Bon point, le chargeur est de son côté très compact. Vous pouvez facilement prévoir de recharger votre bolide au bureau ou chez quelqu’un. Entre son poids contenu et son petit chargeur, il s’agit d’une trottinette plutôt nomade, pratique à utiliser dans un quotidien urbain chargé.

Vous hésitez ? Consultez donc son test détaillé pour vous faire un avis plus précis.



Si votre budget ne peut pas monter aussi haut, nous avons aussi essayé la toute récente Electric Scooter 4 Lite. Elle se vend aux alentours de 380 euros, mais sera moins véloce, puisqu’elle montera à 20 km/h grand maximum.



Pure Air La trottinette design et étanche

Pure Electric est une marque britannique. Il est donc naturel que ses ingénieurs aient pensé aux aléas météorologies, notamment… la pluie. La Pure Air, que nous conseillons dans sa 3e version, la plus récente, est ainsi parfaitement étanche et possède un comportement exemplaire même sous pluie battante. Elle est certifiée IP65 et l’ensemble des éléments électriques sont parfaitement protégés.

La Pure Air 3 présente un design tout à fait sobre, entièrement noire, qu’aucune touche de couleur ne vient égayer. Le deck est bien large et n’est jamais glissant, même sous la pluie. Elle possède d’ailleurs une excellente tenue de route, et peut monter jusqu’à 550 W en crête (350W en vitesse de croisière). Le moteur est placé à l’arrière, ce qui est toujours mieux, et la Pure Air 3 s’avère très maniable, agile et réactive en conduite. Les clignotants sont de la partie.

Sur l’autonomie, attendez-vous, de façon classique, à une vingtaine de kilomètres — tout dépend bien sûr de votre poids, du nombre de pentes, etc. La recharge complète est cependant un poil longue, puisqu’il faudra patienter 5 heures pour faire le plein. Il ne s’agit en outre pas de la trottinette la plus pratique à replier pour le transport, avec le choix d’une molette à dévisser…

Nous avions testé le modèle de 2021, la Pure Air première du nom : retrouvez son test pour vous faire une idée. Mais notez bien que la version Air 3, de 2023, profite de plusieurs améliorations majeures par rapport au modèle testé, à commencer par la puissance augmentée du moteur, mais aussi un poids plus contenu (15,9 kg pour le modèle 3, contre 17 kg pour le premier modèle), ainsi qu’une compatibilité avec l’app Pure Air Electric. C’est notamment via cette dernière que vous pouvez activer l’option régulateur de vitesse. Un double système de freinage (à tambour à l’avant, électronique à l’arrière) a aussi été mis en place, ce qui évite l’effet « levier ».

Vendue à 419 euros, il s’agit d’un vrai bon rapport qualité/prix.



Xiaomi Mi Scooter Essential La trottinette électrique la moins chère

Last but not least, voici le modèle le plus abordable de cette sélection. Si vous avez un budget vraiment restreint, la Mi Scooter Essential de Xiaomi est la trottinette qu’il vous faut.

Vendu à 299 euros, ce modèle est idéal pour ne pas se prendre la tête sur des trajets courts en ville. Bien sûr, il faudra faire quelques concessions, à commencer par une vitesse maximale plus basse, de 20 km/h. Elle intègre un moteur d’une puissance nominale de 250 W et max de 500 W. Elle ne sera donc pas la trottinette la plus véloce de cette sélection : ne comptez pas sur une reprise dynamique et des accélérations bluffantes. Il faudra aussi un peu de temps pour atteindre la vitesse de croisière. Comptez donc sur une conduite tranquille… Les freins sont rassurants, notamment grâce à la présence d’un freinage régénératif et d’un frein à disques à l’arrière.

Il s’agit d’une trottinette au format plutôt compact (1,08 mètre de long et 43 cm de large), pesant seulement 12 kg. Ce petit format est certes pratique pour le transport, mais le deck s’avère en contrepartie peu large : attention donc aux grandes pointures et aux grosses chaussures.

Malgré le petit prix, la qualité de fabrication est exemplaire, rien à redire de ce côté. Les pneus sont à chambre à air, et donc assurent un certain confort. Cependant, il s’agit d’un format 8,5 pouces, ce qui offrira un peu moins de stabilité et de moelleux que du 10 pouces. Sur le volet de l’autonomie, comptez entre 15 et 20 km avant de tomber en rade.

Nous avions essayé la Mi Scooter Essential à sa sortie en 2020 : vous pouvez retrouver son test ici.



Comment choisir sa trottinette électrique pas chère ?

Quelle est la marque de trottinette électrique la plus fiable ?

Il existe beaucoup de marques qui vendent des trottinettes électriques en France, notamment de nombreuses marques chinoises. Or, toutes ne sont pas fiables. Une trottinette étant un véhicule roulant sur la voirie, la sécurité est indispensable. Nous vous recommandons de vous tourner vers des marques éprouvées telles que Segway-Ninebot, Xiaomi, Pure, Minimotors ou encore Wispeed.

Quels éléments regarder pour choisir sa trottinette ?

Tout dépendra de l’utilisation que vous comptez faire de votre trottinette. Si vous avez prévu de parcourir des distances un peu longues, l’autonomie et la vitesse de charge seront cruciales. Si vous circulez dans une zone urbaine dense, nous vous recommandons en outre de choisir un modèle avec clignotants pour votre sécurité. Enfin, un double frein, à l’avant, et à l’arrière, nous parait indispensable.

Quelles sont les règles à respecter pour rouler à trottinette ?

Depuis 2019, les trottinettes électriques sont encadrées par le code de la route. Elles doivent circuler sur les pistes cyclables, et peuvent aller sur une route à 50 km/h s’il n’existe pas de voie cyclable. En dernier recours, elles peuvent rouler sur le trottoir à la vitesse d’un piéton. Leur vitesse maximale est limitée à 25 km/h.

Elles doivent en outre se signaler via des feux de position à l’avant et à l’arrière, des catadioptres sur les côtés, et doivent être munies d’un avertisseur sonore. Toutes les règles applicables au vélo sont à appliquer : cela vaut donc aussi pour le port du casque, qui n’est pas obligatoire, mais recommandé. En outre, il faut à présent être âgé d’au moins 14 ans pour en conduire une, et il est interdit de l’utiliser à plusieurs. Il est par ailleurs nécessaire de posséder une assurance responsabilité civile.

