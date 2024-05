Test de la Ninebot Segway E2 Pro E : une trottinette électrique qui dompte les côtes

Source : M. Lauraux pour Frandroid[/caption]

La gamme nouvelle génération de trottinettes électriques Ninebot by Segway est presque au complet. Elle est désormais prête à se battre à armes égales avec Xiaomi pour assurer sa domination sur le marché français. Après le haut de gamme G2 Max, la famille F2 et l’entrée de gamme E2, place au modèle Pro de cette dernière catégorie, la Segway E2 Pro E plus précisément.

C’est la seule 10 pouces de la famille, très différente aussi par son moteur arrière puissant muni d’un système de contrôle de traction (TCS). Elle conserve en outre un prix très abordable : de quoi devenir l’un des meilleurs rapports qualité-prix de la marque ? Pas si sûr, car les qualités se conjuguent aussi avec quelques déceptions. Voici notre test.

Fiche technique

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Une trottinette bien dessinée

En tant que membre de la famille E2, l’E2 Pro reprend le dessin de ses petites sœurs. Les deux principales caractéristiques physiques sont la potence courbée vers l’avant et la structure bicolore du plateau. Cependant, plusieurs changements sont à noter : un crochet sur la colonne de direction permet de suspendre un sac ou un manteau, les câbles sont intégrés, tandis que le mécanisme de pliage reste inchangé. Le poids est naturellement plus élevé en raison des dimensions plus grandes des roues et de la batterie, atteignant 19 kg sur la balance.

Il est évident qu’on ne transporte pas régulièrement cette trottinette électrique à la main. Il est même surprenant que ce modèle pèse autant, surtout quand on sait que le modèle supérieur, le F2 E (doté du même moteur mais d’une plus grande batterie), est 1,5 kg plus léger. En 2024, il reste difficile à comprendre comment un véhicule théoriquement portable et adapté à plusieurs modes de transport peut être aussi encombrant.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le plateau de la Ninebot E2 est l’un de ses plus beaux atouts. Large et long, il est idéal pour nos grands pieds (pointure 45), que l’on peut mettre dans plusieurs positions, et le grip est plutôt bon. Nous n’avons toutefois pas eu la chance de l’essayer par temps pluvieux pour vérifier sa polyvalence. On regrette aussi cette petite béquille à pied étroit, qui se plie facilement lors de certains mouvements de la trottinette électrique (oui, elle est tombée quelques fois).

Des clignotants de série

Sur le guidon, et c’est un vœu de Ninebot opéré depuis 2022, les clignotants sont intégrés de série sur les nouveaux modèles – aucun clignotant n’a cependant été ajouté à l’arrière de la trottinette. Des clignotants, oui, mais l’ergonomie est encore à parfaire. Premier constat : on a tendance à malencontreusement activer le clignotant gauche, le bouton étant très proche de la poignée. Second constat : lorsque l’on tient le guidon de l’E2 Pro, la main gauche a tendance à cacher le clignotant, où la poignée est plus étroite.

Les véhicules qui nous suivent ne voient donc presque jamais notre intention de tourner, et cela est pire en portant des gants. On espère qu’à l’avenir, Segway ajoutera des clignotants arrière. Un feu-stop accompagne la panoplie, tandis que l’éclairage avant est identique aux autres E2.

Un univers connecté déjà vu

Il est un peu inutile de tout décrire, puisque l’application du constructeur est quasiment identique à celle essayée lors du test de la Ninebot E2 Plus. Les seules différences notables sont au niveau du réglage de la récupération d’énergie sur 2 modes ou de l’activation du TCS. On retrouve ainsi le compteur de vitesse, le kilométrage, le blocage à distance (seulement si elle est connectée et allumée), et l’enregistrement des trajets.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’écran panoramique est aussi le même que sur l’E2 Plus. De 2,8 pouces, il est plus moderne et agréable que les écrans classiques équipant encore les F2 ou G2. Avec une vitesse clairement lisible et sa jauge de batterie à 10 paliers, il est aussi basique qu’efficace. Reste que son bouton central est peu pratique en conduite, nécessitant de s’arrêter – ou prendre des risques à une main au guidon – pour changer de mode ou activer l’éclairage.

Belle part à la puissance

La Ninebot E2 Pro possède un moteur arrière de 350 W. Une puissance nominale commune à de nombreuses trottinettes électriques de milieu de gamme, mais ce modèle se détache par une pointe élevée. En pic, la puissance grimpe en effet à 750 W, offrant des accélérations très vives en relance et même étonnantes.

En montée soutenue, la trottinette passe correctement ce test en restant au-dessus des 20 km/h, là où une E2 Plus décélère franchement. En théorie, la marque chinoise communique sur des côtes de 18 %. Évitez néanmoins de grimper à l’arrêt, la courbe d’accélération étant plate au démarrage. Avoir un peu de vitesse juste avant est vraiment un plus.

Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid

Cette E2 Pro est un peu lente à amorcer la montée en vitesse, et l’on fait face à des ratés d’accélération même si l’élan au pied dépasse la vitesse minimale requise. Il est possible de régler cette vitesse minimale (entre 3 et 5 km/h) dans l’application, et peut-être une intervention du contrôle de traction TCS modère-t-elle la réponse du moteur. En conséquence, il faut parfois s’y reprendre à deux ou trois fois pour accélérer.

Un freinage rassurant

Ce moteur est donc paresseux au démarrage mais devient nerveux au-delà, particulièrement dans un mode S qui permet d’atteindre les 25 km/h. Le mode minimal E est très lent, idéal pour circuler dans des zones densément peuplées par des piétons, tandis que le mode D est bien plus vif, mais toujours limité à 20 km/h. Un mode piéton à 5 km/h complète l’offre de la Ninebot E2 Pro.

Cependant, quel que soit le mode, le moteur reste toujours un peu bruyant, évoquant le son d’un petit vaisseau spatial.

Le freinage de l’E2 Pro comporte deux systèmes : électronique à l’arrière et tambour à l’avant. Ce dernier nécessite moins d’entretien qu’un disque à commande mécanique, est également plus doux, mais nettement moins efficace. On apprécie cependant l’absence de dérapage de la roue arrière, qui peut parfois rendre les trottinettes électriques dangereuses, surtout sur sol glissant. La plupart du temps, la récupération d’énergie lors du freinage permet une décélération efficace avant d’atteindre les feux rouges et les intersections, avec deux niveaux réglables via l’application.

Le confort clairement le point noir

Là où la petite sœur E2 Plus se contentait des roues de 8,5 pouces, la Ninebot E2 Pro intègre des roues 10 pouces. On pouvait ainsi espérer un bon confort proche de la F2 Pro déjà essayée. Cependant, les roues sont tubeless, toujours réglables en pression, mais trop rigides à notre goût.

Tout va bien tant que l’on reste sur un bitume lisse et moderne, mais dès les premières petites imperfections, les vibrations sont fortes, et les pavés sont à éviter. On redoute les bosses et les trous – plier les genoux est obligatoire pour compenser – mais le grand guidon confère une bonne stabilité générale. On ne relève pas de guidonnage même en se faisant surprendre par une bosse. Maîtriser l’E2 Pro est assez facile.

Autonomie décevante, mais une bonne efficience

Nous sommes certes un peu déçus par le confort, et aussi par l’autonomie de cette trottinette électrique. Pourtant, la communication semblait plus transparente qu’auparavant. On pensait révolu le temps des autonomies théoriques inatteignables, ici de 40 km maximum (avec le mode E).

Ninebot a pris le parti d’annoncer 35 km en mode D et 27 km en mode S, ce que personne d’autre ne fait, et on les félicite. En revanche, on est encore loin de la réalité. Sur les mêmes parcours que les autres trottinettes électriques testées, avec une utilisation polyvalente pour notre quotidien, nous avons tenu environ 20 km par charge. Et ce par trois fois, pour en être sûr.

La perte d’autonomie est toutefois très régulière, sans mauvaise surprise lorsque le niveau est faible. La jauge sur l’écran permet de suivre chaque palier de 10 %, passant en rouge à 20 %, puis clignotant en dessous de 10 %. C’est seulement à ce moment que la puissance diminue nettement, mais il est encore possible de parcourir quelques kilomètres avant que la batterie ne soit complètement déchargée. Cette dernière a une capacité de 275 Wh, ce qui représente une consommation moyenne de 13 à 14 Wh/km. C’est bien mieux que les 16-17 Wh/km d’une E2 Plus. Au final, l’autonomie est décente, bien qu’inférieure aux chiffres officiels.

Le temps de recharge est correct, environ 4h30 pour une charge complète ou 3h30 pour passer de 0 à 80 %, avec le petit chargeur fourni avec la trottinette. Compact, il est pratique à emporter et ne chauffe pas excessivement. Le suivi de la charge est possible soit directement sur l’écran de l’E2 Pro, qui affiche le pourcentage, soit via l’application, à condition de ne pas être trop éloigné (le suivi est limité par la portée du Bluetooth).

Vaste disponibilité et promotions annoncées



La Ninebot by Segway E2 Pro E se positionne entre l’E2 Plus et la F2 E, et cela vaut pour le prix. Fixé à 449 euros, ce modèle est donc 100 euros moins chers qu’une F2 pourtant très proche en prestations (mais plus confortable), et 100 euros plus chers que l’E2 Plus qu’elle surpasse de loin.

Elle se frotte ainsi à sa principale rivale Xiaomi 4 au même tarif qu’elle bat sur le papier (moteur avant de 300 W, pas de clignotants, frein à disque arrière), la Pure Electric Air 3 (moteur de 550 W en pic, meilleur confort) alors que la Niu KQi2 Pro est plus chère (499 euros).

Vendue sur le site officiel, l’E2 Pro est aussi disponible chez plusieurs revendeurs comme Fnac Darty dès 399 euros ou Auchan à 429 euros. Elle a été lancée officiellement depuis février 2024, et la garantie est de 2 ans.