Test de la Ninebot Segway E2 Plus E : une trottinette électrique abordable, légère et moderne

Modèle intermédiaire de l’entrée de gamme, la Ninebot E2 Plus E propose un rapport-qualité prix intéressant, mais avec des concessions au niveau du confort et d’autonomie. Voici notre test complet.

Ça fourmille chez Segway-Ninebot ! C’est peu dire devant une gamme de trottinettes électriques qui ressemble de plus en plus à un catalogue automobile allemand. Plusieurs familles de modèles, dont la « D » qui faisait à l’époque office d’entrée de gamme avec les D18, D28, D38.

Initialement, les numéros de chaque nomenclature représentent l’autonomie du modèle. Mais La marque a préféré les retirer pour la gamme E, ainsi déclinée : E2, E2 Plus et E2 Pro (comme les F2 en milieu de gamme). Avec ce portefeuille, Ninebot tente de conquérir la gamme « simple » de Xiaomi en plaçant en face une voire plusieurs concurrentes. Ici, la Ninebot E2 Plus vient affronter la Xiaomi 4 Lite.

Nous avons testé cette trottinette électrique abordable pendant une semaine et parcouru plusieurs dizaines de kilomètres pour la juger. Voici notre essai complet.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Fiche technique

Modèle Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Autonomie annoncée 25 km Temps de recharge annoncé 450 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 300 watts Poids maximal supporté 90 kg Fiche produit

Ce test a été réalisé à partir d’un modèle prêté par la marque.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Dessin moderne et appliqué pour un ticket d’entrée

Bien qu’étant un modèle entrée de gamme, la Ninebot E2 Plus arbore un style réussi. L’idée est précisément de ne pas paraître basique, à tel point que l’on oublie qu’elle n’est équipée que de petites roues de 8,1 pouces.

Pour son design, Ninebot a opté pour un deck d’un seul bloc. Large (16,5 cm), il est suffisamment long pour remonter vers la colonne de direction. Il est dommage qu’il ne s’étende pas également vers l’arrière, ce qui aurait été utile pour reposer les pieds. Le deck se prolonge jusqu’aux deux tubes arrière qui relient la roue, surmontée d’un solide garde-boue. Comme à l’avant, cette pièce est en aluminium, rigide et stable.

Une belle allure // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Des poignées au bon grip // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Un guidon court, mais deck large // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Pour preuve, on peut y caser des grands souliers en 45 sans problème // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le grip du deck est très efficace, même en cas de pluie // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Béquille bien placée, or trop fine //Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

La béquille, bien centrée pour maintenir la trottinette à l’arrêt, est de petit diamètre et s’enfonce dans toute surface un peu meuble, y compris la moquette d’un intérieur. Plus haut, la colonne de direction se courbe vers l’avant, conférant à cette Ninebot E2+ une caractéristique distinctive. Le guidon est court (44 cm), équipé de poignées classiques à picots mais sans clignotants, contrairement au modèle supérieur E2 Pro.

Dans l’ensemble, le design est très réussi, mais une réserve est émise concernant le plastique des poignées, déjà très abîmé, et la durabilité du deck, dont il faudra surveiller la dégradation au fil du temps.

Concernant l’éclairage, il est identique à celui des autres modèles Ninebot. L’E2+ est équipée d’un petit faisceau avant permettant d’être vu, mais il est trop faible pour éclairer la chaussée efficacement. Le feu arrière est bien visible et intègre une fonction-stop (le phare s’intensifie au moment de freiner).

Le phare de la Ninebot E2+ // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid L’éclairage visible de nuit // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Le feu à fonction stop // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Un pliage simple, et un transport léger

Les modèles Ninebot partagent presque tous le même système de pliage, ce qui est regrettable. Derrière son allure conventionnelle, il reste difficile de lever le levier, une opération souvent douloureuse pour les doigts et nécessitant plusieurs tentatives. Ce mécanisme n’est pas aussi intuitif que ceux trouvés chez Xiaomi, Navee ou Pure Electric.

Il faut soulever le levier (fortement, quitte à se faire mal) // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid La trottinette électrique est désaxée sur la droit pour faciliter le transport // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Avec 14,5 kg, le transport reste facile // Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Une fois pliée, la colonne de direction se rabat vers l’arrière et se verrouille via un loquet solide. Le pliage est asymétrique sur la droite, évitant ainsi que le guidon ne heurte quoi que ce soit pendant le transport. Cette trottinette électrique est réellement transportable (ce qui devient rare en 2023), pesant 14,5 kg. La Ninebot E2 Plus est facile à emporter, compatible avec les transports multimodaux : train, bus, RER, etc.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Un écran moderne et une belle application

L’écran de la Ninebot E2 Plus, enfin, se distingue du format vertical habituellement vu sur tous les modèles. Ce changement apporte un vent de fraîcheur à cette trottinette électrique, s’inspirant davantage de la grande sœur Segway P65. L’écran horizontal, bien que monochrome, est très agréable à utiliser, mettant en évidence la vitesse et surtout une grande jauge d’autonomie, dont l’utilité sera expliquée plus bas. Autour, on retrouve les petits voyants indiquant le mode, l’éclairage, le Bluetooth, etc.

Comme c’est le cas pour toute trottinette électrique Ninebot, y compris la F2 Pro, cet engin est connecté. L’E2 Plus bénéficie d’une application constamment optimisée. Personnellement, après avoir testé plusieurs modèles, j’apprécie particulièrement l’affichage modernisé. On peut y voir des informations sur la trottinette, comme le kilométrage restant estimé, le pourcentage de batterie et l’état de la connexion Bluetooth. Il est également possible d’activer le mode « Garde », qui verrouille la trottinette électrique, bien que cette fonction ne soit disponible que lorsque l’appareil est allumé.

Ce n’est peut-être pas intuitif, mais en touchant l’image de la trottinette électrique dans l’application, on accède à un tableau de bord affichant la vitesse, la puissance en watts de manière bien visible, ainsi qu’une jauge d’autonomie restante, le tout accompagné d’informations sur la distance parcourue, la durée, la vitesse maximale et la température de la Ninebot E2+.

Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid Source : Matthieu Lauraux pour Frandroid

Une autre fonctionnalité de l’application permet d’enregistrer ses trajets, ce qui est utile pour s’orienter. Contrairement au compteur, l’application affiche la position géographique de l’utilisateur et offre la possibilité de tracer un itinéraire. Les informations telles que la vitesse et le kilométrage deviennent secondaires, sauf une fois l’enregistrement du trajet terminé. Cette fonction permet de visualiser son parcours en accéléré sur la carte, avec un dégradé de couleurs allant du vert au rouge selon la puissance délivrée par le moteur.

En plus de ces fonctionnalités, que certains pourraient considérer comme des gadgets, l’application intègre un tutoriel. Destiné aux novices, Segway-Ninebot y explique l’utilisation des différents modes, la régénération d’énergie ou l’éclairage. Il est également possible de visionner une vidéo donnant des conseils pour une conduite sûre et responsable.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Ça tient partout, mais elle secoue

Équipée de pneus de 8,1 pouces, plus rigides, la Ninebot E2+ ne promet pas un grand confort. Bien que les pneus soient alvéolés, ils n’apprécient guère les pavés ou les surfaces irrégulières, ce qui dégrade l’expérience de conduite. En effet, les vibrations sont importantes et l’amortissement est quasi inexistant.

Bien sûr, sur un bitume bien plat, la trottinette électrique reste plaisante à conduire. On redoutait que son guidon, un peu court (44 cm), ne soit pas adapté, mais il est en fait proportionnel au diamètre des pneus. L’agilité est donc au rendez-vous : on se sent en sécurité et le guidonnage est limité, même lors de petites manœuvres brusques.

La résistance de l’E2 Plus est officiellement classée IPX4. Cependant, nous avons remarqué qu’un passage dans une flaque d’eau avait rendu la trottinette moins réactive sur les hectomètres suivants. En revanche, la conduite sous la pluie reste rassurante, ayant même expérimenté de fortes averses cet automne.

Des performances limitées

Cependant, la Ninebot E2 n’est en rien une sportive, même avec le mode S. Voici un rappel des modes :

S : le plus puissant et celui utilisable au quotidien jusqu’à 25 km/h ;

D : limitant à 20 km/h, moins performant ;

Piéton : jusqu’à 6 km/h pour zones piétonnes ou accompagner la marche.

Son moteur avant, d’une puissance nominale de 250 W, est suffisant pour démarrer sur du plat et atteindre 25 km/h en une cinquantaine de mètres. Cependant, dès qu’un faux plat se présente, le compteur de vitesse chute légèrement, et la trottinette peine sur les pentes même légères. Les pentes plus raides obligent à mettre un pied à terre ou à se propulser avec le pied. Cette performance est similaire à celle de la Decathlon R900, testée récemment, mais plus chère. Nous ne pouvons cependant pas la comparer à la Xiaomi 4 Go, que nous n’avons pas encore essayé.

Comme de nombreux modèles, la puissance de l’E2 Plus diminue lorsque la batterie est presque vide. Cette baisse de performance n’est toutefois pas aussi prononcée que sur les modèles précédents ou les Xiaomi. On ressent une baisse significative sous 10 %, et il devient quasi impossible de circuler sous 5 % de batterie, la vitesse peinant alors à dépasser 10-15 km/h.

Enfin, le freinage de la Ninebot E2 Plus est, à notre avis, un peu trop léger. Le frein à tambour arrière combine un système électronique à l’avant, mais cela se traduit par une longue distance d’immobilisation en situation d’urgence. Au moins, cela ne bloque pas excessivement la roue arrière, un problème répandu chez les trottinettes électriques et particulièrement délicat sur les surfaces mouillées.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Une autonomie limitée

La batterie de la Ninebot E2 Plus affiche une capacité correcte de 10,2 Ah, mais est limitée à une tension de 21,6 V, ce qui équivaut à seulement 220 Wh. Avec cette capacité, la trottinette vise à remplacer le modèle précédent, le D28, qui offrait 28 km d’autonomie. Segway-Ninebot annonce pour l’E2 Plus une autonomie théorique de 25 km, calculée dans des conditions idéales (vitesse stabilisée à 15 km/h, terrain plat, poids de 70 kg, absence de vent, température de 20°C).

Nous avons testé l’E2 Plus avec un poids de 80 à 85 kg (pour une charge maximale autorisée de 90 kg), par temps mitigé, avec des températures n’excédant pas 15 °C, et sur un parcours parisien comprenant quelques dénivelés et arrêts fréquents.

Après plusieurs cycles de charge, nous avons constaté une autonomie réelle de 10 kilomètres en pleine puissance, et de 12 km en économisant les derniers pourcentages de la batterie. C’est donc assez faible, et il faudra prévoir des trajets de moins de 5 km de votre domicile pour un aller-retour assuré sans nécessité de recharge.

Charge lente

Puisque nous abordons le sujet de la charge, la prise, comme sur toutes les Ninebot, se trouve à l’avant du deck. Protégée par un petit cache en caoutchouc, elle permet de connecter le chargeur, qui est de faible puissance en raison du faible voltage de la batterie (43 W).

Nous avons constaté qu’il faut environ 4h40 pour recharger la batterie de 5 à 80 %, et environ 6h30 pour une recharge complète. Le bloc de charge a également tendance à chauffer légèrement, mais reste manipulable sans risque de brûlure. Sa compacité, similaire à celle d’un chargeur de PC portable, le rend pratique à transporter même dans un petit sac.

Ninebot Segway KickScooter E2 Plus E Un prix très bas, souvent en promotion

La Ninebot E2 Plus E a été ajoutée au catalogue de la marque en même temps que le modèle E2 E, en août 2023. Positionnée comme la deuxième trottinette électrique la moins chère de Segway-Ninebot, l’E2 Plus E est proposée au prix de 349 euros. Cependant, il s’agit d’un prix conseillé, qui peut varier selon les revendeurs.

Vous trouverez donc le prix conseillé sur le site officiel de la marque, qui demeure moins cher chez les revendeurs partenaires Darty, Boulanger, Decathlon ou Fnac (299 euros au moment de la rédaction de cet essai).

Elle est donc dans l’idée moins chère que sa concurrente n°1, la Xiaomi 4 Lite à 379 euros. Cette rivale propose des performances légèrement supérieures avec 300 W de puissance, des pneus de 8,5 pouces, 20 km d’autonomie théorique, mais un poids plus élevé de 16 kg. La Ninebot E2 Plus E propose une garantie classique légale de 2 ans, hors pièces d’usure, et 1 an pour la batterie.