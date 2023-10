Voici la Ninebot Segway E2 Pro, la trottinette électrique qui devrait faire très mal à la Xiaomi Scooter 4

Modèle plus performant de l’entrée de gamme des Ninebot by Segway, l’E2 Pro veut devenir la référence prix/prestations des trottinettes électriques sous les 450 euros. Elle vient tout juste d’être officialisée, en voici une présentation.

L’entrée de gamme Ninebot connue sous la lettre « E » a remplacé les anciennes « D » au printemps 2023, avec un design plus cossu et de meilleures prestations. Cette famille se composait alors de deux modèles : l’E2 E au prix plancher de 329 euros, mais limitée à 20 km/h et l’E2 Plus à peine plus chers et filant à 25 km/h.

Mais avouons-le, les performances de ces trottinettes électriques sont assez réduites, tout comme leur autonomie. Surtout, un manque se faisait sentir entre elles et leur grande sœur F2 démarrant à 549 euros. La nouvelle Ninebot E2 Pro by Segway répare cela : elle vient tout juste d’être officialisée.

Le design de cette trottinette électrique reste le même que les autres E2. Ninebot conserve le deck relevé vers l’avant, la colonne de direction courbée, l’écran horizontal et les poignées grises. Petit ajout de l’E2 Pro : les clignotants qui font enfin leur apparition, tandis que les roues passent à 10 pouces (contre 8,1 sur les E2 et E2 Plus). Ces roues sont de type tubeless, et devront apporter un meilleur confort, ainsi qu’une adhérence supérieure.

De belles caractéristiques pour la Ninebot E2 Pro

En se penchant sur les roues, on voit que le moteur migre à l’arrière. Il est en effet plus performant (350 W vs 300 W en nominal, et 750 W en pic vs 500 W). La trottinette aura moins de peine en montée – c’est plus compliqué avec l’E2 Plus sur un faux plat – et promet même de franchir des pentes de 18 %. Au démarrage, l’E2 Pro récupère le contrôle de traction (TCS) des F2 E et G2 Max, afin de limiter le patinage sur des surfaces peu adhérentes.

Désormais à l’arrière, le moteur est plus puissant que les E2 // Source : Segway-Ninebot Le même écran que les autres E2 // Source : Segway-Ninebot Enfin des clignotants ! // Source : Segway-Ninebot Avec 18,8 kg, c’est toutefois le poids lourd du segment // Source : Segway-Ninebot

La batterie grandit aussi, avec une capacité 275 Wh contre 220 Wh sur les petites sœurs. La Ninebot E2 Pro peut ainsi clamer 35 km en mode Standard, et 27 km en mode Boost (le maximum). Autre nouveauté, en plus de la connectivité via l’application Segway-Ninebot, la fonction Apple Find My rejoint les fonctionnalités pour géolocaliser plus facilement la trottinette avec ses appareils Apple.

Des rivales qui ne font pas (littéralement) le poids

Avec autant de modifications, le prix s’envole logiquement. La Ninebot E2 Pro plafonne ainsi à 449 euros, ce qui la place de façon très attractive face à la Xiaomi Electric Scooter 4 à 499 euros. La rivale partage la même autonomie théorique avec des roues 10 pouces, mais est moins puissante (300 W nominaux et 600 W en pointe). La Ninebot bat aussi la Pure Electric Air 3 sur le papier (449 euros également), car limitée à 550 W de puissance maximale. Bémol, le poids gonfle à 18,8 kg, la rendant bien moins transportable contre les 15-16 kg des concurrentes.