Ninebot E2 Pro E : cette puissante trottinette avec 35 km d’autonomie est bradée à 40 %

Puissante et confortable, la KickScooter E2 Pro E est une bonne trottinette Ă©lectrique pour assurer sur les trajets urbains. Si Ă son lancement elle coĂ»tait 449 euros, elle est aujourd’hui en promotion Ă seulement 266 euros.

La Ninebot KickScooter E2 Pro E est l’un des nombreux modèles de trottinette Ă©lectrique du constructeur Segway. Elle a l’avantage de proposer une autonomie solide, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur pour affronter les pentes lors de vos trajets. Et la bonne nouvelle, c’est qu’elle se nĂ©gocie Ă un prix plus doux grâce Ă cette offre chez Darty et la Fnac.

Ce qui plaît sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Pro E

Une trottinette stable et agréable à conduire

Une belle puissance

Des clignotants intégrés pour améliorer la sécurité

LancĂ©e Ă 449 euros, puis rĂ©duit Ă 329,99 euros, la trottinette Ă©lectrique Ninebot Segway KickScooter E2 Pro E est actuellement en promotion Ă 279,99 euros sur le site Darty. Et si vous optez pour le retrait en magasin, elle revient Ă 266,28 euros. L’offre est Ă©galement disponible chez la Fnac.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la Ninebot Segway KickScooter E2 Pro E. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une trottinette soignée

La Ninebot Segway KickScooter E2 Pro soigne son allure et les câbles de freins dissimulés renforcent son look épuré. La marque ajoute même quelques fonctionnalités pratiques, comme le crochet intégré sur la colonne de direction qui permet de suspendre un sac par exemple.

Elle rĂ©siste efficacement aux Ă©claboussures d’eau (IPX4), ce qui vous permet de rouler mĂŞme sous une pluie battante, et supporte une charge de 100 kg. Le poids de l’engin par contre n’est pas très lĂ©ger : ses 19 kg la rendent difficile Ă transporter Ă la main, un point nĂ©gatif pour les trajets en transport en commun.

Heureusement, le plateau est large et spacieux, et offre une bonne stabilité pour les pieds, mais la petite béquille manque de robustesse, ce qui peut occasionner des chutes sur certains terrains.

Un bolide performant

CĂ´tĂ© performances, la E2 Pro E dispose d’un moteur d’une puissance de 350 W, avec des pics jusqu’à 750 W. RĂ©sultat : l’enfin assure des accĂ©lĂ©rations vives et une bonne capacitĂ© en montĂ©e. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montĂ©e, et bien, sachez qu’elle est capable de gravir des pentes Ă environ 18 % d’inclinaison. Attendez-vous Ă une baisse de puissance…Â

Grâce Ă son guidon large, ses roues 10 pouces et ses freins doux, la conduite de la Ninebot E2 Pro est très sĂ©curisante… Elle intègre mĂŞme des clignotants. Enfin, l’autonomie annoncĂ©e est de 35 km, mais ça, c’est en mode E. Après tout dĂ©pend de votre corpulence, de la mĂ©tĂ©o et de la route que vous empruntez. Il faudra plutĂ´t s’attendre Ă une vingtaine de kilomètres.

Si vous souhaitez en savoir plus, nous vous invitons Ă lire notre test sur la Ninebot Segway KickScooter E2 Pro E.

