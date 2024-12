Navee S60 : puissante et futuriste, cette trottinette électrique avec 60 km d’autonomie perd 200 € de son prix 

La Navee S60 ne ressemble à aucune autre trottinette électrique, mais son design étonnant n’est pas son seul atout. Puissance, endurance, sécurité… Elle coche un grand nombre de cases. La bonne nouvelle, c’est qu’on la trouve en ce moment affichée à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros à la Fnac et chez Darty.

La trottinette électrique Navee S60. // Source : Navee Tech

C’est lors du CES 2024, en janvier dernier, que la marque chinoise Navee a levé le voile sur de nouvelles trottinettes électriques. Celles qui ont le plus attiré notre attention sont sans conteste celles présentant un design acéré très cyberpunk. C’est notamment le cas de la S60, une trottinette très originale qui n’oublie pas d’être puissante et surtout endurante. Un modèle qui affichait déjà à sa sortie un prix abordable, mais qui est encore moins chère actuellement grâce à une réduction de 200 euros.

Ce qu’il faut savoir sur la Navee S60

Un design osé et futuriste

Une double suspension pratique

Une autonomie de 60 km

Lancée à 699,99 euros, la trottinette électrique Navee S60 est désormais affichée à 499,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Une trottinette qui se prend pour un Cybertruck

En regardant la trottinette électrique Navee S60, vous aurez peut-être l’impression de reconnaître les traits agressifs du Cybertruck de Tesla. Avec son large et imposant deck (pratique pour poser ses pieds en parallèle sur la route, d’ailleurs) biseauté en acier, cette trottinette revendique son style « cyberpunk » assez osé sur le marché. Amateurs de design futuriste, elle est pour vous. Attention, si vous effectuez fréquemment des déplacements intermodaux, il faudra composer avec un poids assez conséquent de 25 kg. On est donc loin du poids plume. Heureusement, elle peut se plier.

La Navee S60 est par ailleurs bien équipée avec sa paire de clignotants, son éclairage automatique ou encore son écran panoramique placé sur le guidon qui affiche le niveau de la batterie ou encore la vitesse choisie. De plus, connectée via la Navee App, la S60 inclut également l’Apple Find My, bien utile pour géolocaliser son véhicule en cas de vol.

Une endurance qui rassure

Ce modèle embarque par ailleurs des pneus tubeless de 10 pouces qui promettent d’absorber correctement les chocs. Elle se démarque surtout par sa double suspension assez inédite. Le système est doté d’une technologie baptisée « Shock Master », avec ressort en acier, qui est censée réduire les vibrations de 35 % par rapport aux amortisseurs à ressort. De quoi assurer un très bon confort sur la route. Côté performances, le moteur logé à l’arrière délivre une puissance de 500 W en continu et développe même 1 000 W en pic.

Pour ce qui est du freinage, la Navee S60 renferme un système E-ABS à l’arrière et de freins à tambour à l’avant et à l’arrière. Enfin, côté endurance, la Navee S60 ne fait pas les choses à moitié et promet une autonomie maximale de 60 km. Vous pourrez donc faire pas mal de trajets courts en ville avant de devoir passer par la case recharge.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures trottinettes électriques du moment.