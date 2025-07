Navee V50 : cette trottinette endurante sur 50 km perd 150 € de son prix pour la fin des soldes

Si vous êtes à la recherche d’une trottinette électrique performante et abordable, la Navee V50 présente de bons arguments pour vous faire craquer. Pendant les soldes, son prix chute à 304 euros, au lieu de 549 euros à son lancement.

Parmi les trottinettes électriques du constructeur chinois Navee, la V50 semble être un bon allié au quotidien : elle offre une bonne stabilité avec ses roues épaisses et son large plateau, mais aussi une belle puissance et une autonomie confortable. Elle a de quoi plaire, surtout maintenant qu’elle se négocie avec 245 euros de moins qu’à son lancement.

En quoi la Navee V50 est-elle intéressante ?

Une trottinette confortable avec un guidon rotatif

Un moteur puissant pour gravir les pentes jusqu’Ã 20 % d’inclinaison

Une autonomie solide : jusqu’Ã 50 km

Proposée à sa sortie à 549,99 euros, la trottinette électrique Navee V50 est désormais vendue à 329,99 euros sur Cdiscount, mais avec le code 25DES249, elle revient à 304,99 euros.

Navee V50 : prix affiché une fois le code 25DES249 appliqué // Source : cdiscount.com

Une trottinette bien finie, mais difficile à trimballer dans les transports…

La Navee V50 présente des finitions bien travaillées, avec des matériaux d’excellente qualité. Le guidon est large et a la particularité de se plier sur lui-même. Cela rend la trottinette beaucoup plus compacte une fois repliée et donc bien plus facile à transporter ou à ranger, même dans des espaces très réduits.

Son plateau est assez large et confortable (160 mm), mais avec ses 17,5 kilos, elle fait clairement son poids. Il va falloir sortir les biscoteaux pour la porter dans les escaliers du métro, ou autre. Pour rouler sereinement, on retrouve des pneus de 10 pouces qui facilitent le passage sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce.Â

Elle est aussi robuste grâce à sa certification IP55 qui lui permet d’être en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures, mais attention de ne pas foncer dans les flaques d’eau.

Les côtes et l’autonomie ne seront pas un problème

Pour vous déplacer en ville, la trottinette V50 peut compter sur moteur d’une puissance nominale de 350 W et une puissance maximale de 600 W. Dans tous les cas, votre vitesse est limitée à 25 km/h, comme l’oblige la loi. La marque promet de gravir des côtes à hauteur de 20 %. Au niveau de la sécurité, la trottinette s’appuie sur un double système de freinage sécurisant, mais où il faut anticiper ses freinages, surtout par temps de pluie.

Elle aussi capable d’assurer de grandes distances puisqu’elle s’équipe d’une batterie de 374 Wh qui permet de la faire tenir jusqu’à 50 km d’autonomie. Bien entendu, elle est amenée à varier en fonction de votre utilisation, le mode de vitesse choisi, les chemins empruntés (pentes), la météo, etc. Comptez plutôt entre 35 et 40 km, ce qui reste un score très satisfaisant pour se déplacer en ville sans trop se soucier de l’autonomie.

Dans le cas où ce modèle ne correspond pas à votre budget ou à vos attentes, voici notre comparatif pour vous aider à choisir quelle trottinette électrique acheter.

