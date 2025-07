Face à la gronde, Microsoft rebrousse chemin : la barre des tâches de Windows 11 ne sera pas simplifiée

Largement critiqué, le changement de design annoncé pour la barre des tâches de Windows 11 devrait au bout du compte être abandonné. Microsoft fait machine arrière face à la levée de boucliers que l’annonce de ces modifications avait suscitée.

La version simplifiée de la barre de tâches de Windows 11 et du menu déroulant système, que Microsoft devait déployer à travers une future version de l’OS, ne sera finalement jamais adoptée telle quelle.

C’est ce que l’on apprend cette semaine de Windows Latest, qui rapporte que le géant de Redmond renonce, finalement, à adopter ce changement de design à grande échelle, après qu’il ait suscité de nombreuses réactions négatives de la part d’utilisateurs.

Pour rappel, la firme prévoyait de simplifier la barre des tâches et le tiroir système, en réduisant notamment l’encart voué à la date et à l’heure, et en supprimant l’icône cloche des notifications. Il aurait toutefois été possible de revenir à la disposition initiale en passant par les réglages, mais de nombreux utilisateurs voyaient d’un mauvais œil cette simplification que Microsoft projetait d’adopter par défaut.

Microsoft revoit sa copie

Sous Windows 11 24H2, la firme a finalement changé son fusil d’épaule, sans en faire d’annonce particulière sur le moment. Un peu plus tard, Microsoft a néanmoins confirmé avoir « temporairement désactivé la barre d’état système simplifiée avec le changement de date et d’heure abrégé pour résoudre plusieurs problèmes »… sans en dire plus.

La barre des tâches telle que vous ne la verrez plus // Source : Windows Latest

Reste à savoir pourquoi Microsoft a fait machine arrière sur une nouveauté qui aurait pu, au besoin, être modifiée par les utilisateurs.

La question reste entière, mais du côté du groupe, on se félicite désormais d’avoir écouté la communauté. « Les réactions que nous avons eues à ce sujet n’ont pas été très agréables. C’est pourquoi [ce changement] a disparu », a pour sa part commenté Brandon LeBlanc, chargé du programme Windows Insider chez Microsoft.

On imagine que la mise en œuvre de cette fonctionnalité aurait peut-être demandé beaucoup d’efforts pour au final aboutir à une majorité de mécontents.