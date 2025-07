Tour Cool : comment Dyson fait chuter la température de votre logement… et le prix de son meilleur ventilateur

L’été bat son plein et les phases de canicule s’enchaînent. La fin des soldes approchant à grands pas, c’est le moment ou jamais de s’équiper d’un bon ventilateur, comme la Tour Cool de Dyson, disponible pendant encore 4 jours à prix plancher.

Si vous rêviez d’un peu de chaleur, cette année vous êtes gâté. Peut-être un peu trop d’ailleurs, surtout si vous ne disposez ni de la climatisation ni d’un ventilateur performant. Par chance, Dyson affiche en ce moment de belles remises sur ses meilleures références, dont la Cool Tower, accessible jusqu’au 22 juillet à 249 euros au lieu de 299 euros.

Mieux, tous ses derniers appareils alliant ventilation et purification de l’air sont, pendant encore 4 jours, à prix cassé sur sa boutique en ligne :

Tour Dyson Cool : se rafraîchir efficacement, sans compromis esthétique

Quelle déception de brancher son nouveau ventilateur et de découvrir à l’usage qu’il ne rafraîchit aucunement votre pièce. Avec la Tour Cool de Dyson, aucune frustration, car il convient à tout type de pièces, même les plus grandes, et propulse de l’air frais avec une rare élégance.

La Tour Cool de Dyson // Source : Dyson

Fidèle à la marque, ce ventilateur allie modernité, finesse et puissance. De plus, avec son poids plume de 2,85 kg et ses 19 cm de large, ce bijou technologique se déplace aisément à travers la maison et se fond avec élégance dans n’importe quelle décoration d’intérieur.

Inspiré de la technologie Coanda qui a notamment fait la renommée de la marque, ce ventilateur à haute performance est totalement dépourvu de pale. Vous pouvez donc l’activer sans crainte en présence de vos enfants. Pour aller encore plus loin, Dyson a prévu un arrêt automatique de l’appareil en cas de chute inopinée. Vous pouvez donc le programmer pour qu’il se déclenche en votre absence, et profiter à votre retour de sa fraîcheur.

Pour couronner le tout, ce modèle s’avère particulièrement silencieux. Vous pouvez donc le laisser tourner toute la nuit sans voir la qualité de votre sommeil se dégrader.

Une pièce fraîche en un clin d’œil grâce à la technologie Air Multiplier

Les ventilateurs traditionnels à pales offrent un semblant d’air frais pendant quelques instants seulement avant de brasser de l’air chaud. Mais pas la Tour Cool de Dyson. Pourtant conçu sans pale, ce modèle propulse de l’air frais en continu et à grande vitesse, à raison de 500 litres par seconde.

Pour parvenir à une telle prouesse même après des heures d’utilisation, Dyson a misé sur sa technologie Air Multiplier. Basée à la fois sur le fonctionnement des moteurs à réaction et des turbocompresseurs, cette innovation aspire l’air ambiant puis le propulse à travers l’anneau de la Tour Cool jusqu’à 15 fois plus puissamment qu’un ventilateur traditionnel.

La technologie Air Multiplier de Dyson // Source : Dyson

Pour améliorer la portée de son dernier-né, Dyson a aussi optimisé son design. Avec son mètre de haut et ses rotations à 70 degrés, le flux d’air atteint sans encombre toutes les zones de la pièce, même les plus éloignées. Pour le côté pratique, la Tour Cool peut être paramétrée et enclenchée directement depuis sa télécommande. Parfait pour obtenir une légère brise sans bouger de son canapé.

Jusqu’au 22 juillet, date de fin officielle des soldes d’été, la Tour Cool de Dyson est affichée à 249 euros au lieu de 299 euros sur la boutique en ligne de la marque. Voilà une belle opportunité à saisir à l’occasion de cette dernière démarque.