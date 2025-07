Ce robot aspirateur veut en finir avec la serpillère sale

Dreame inaugure sa nouvelle gamme avec l’Aqua10 Ultra Roller Complete. Ce robot aspirateur laveur reprend le principe d’un rouleau-brosse, déjà connu sur les balais laveurs pour en finir avec les serpillières sales. Au programme : un rouleau de nettoyage rincé en continu à l’eau propre, une aspiration record de 30 000 Pa et une panoplie de technologies intelligentes.

Dreame est l’une des marques leader dans le domaine de l’entretien domestique, avec une gamme de robots aspirateurs, balais laveurs et tondeuses à la pointe de la technologie, dont le X50 Ultra, fleuron de la marque présenté au CES 2025.

Toutefois, pour se différencier encore plus de la concurrence, et notamment des modèles comme le Roborock Saros 10R, la marque lance une nouvelle gamme de robots : Aqua. Son principal atout est de faire appel à un rouleau-brosse, à l’instar des balais laveurs, offrant ainsi l’avantage d’une serpillière toujours propre, qui se nettoie en continu à l’eau propre. Ce système n’est pas nouveau sur un robot aspirateur, puisque SwitchBot et Ecovacs s’y sont déjà essayés, avec des résultats certes décevants pour le premier, mais bluffants pour le deuxième.

Dreame se lance donc à son tour dans la danse, avec le premier modèle de la gamme à arriver sur le marché : l’Aqua10 Ultra Roller Complete.

AquaRoll : un rouleau toujours propre

Le cœur de l’Aqua10 Ultra Roller Complete réside dans son rouleau-brosse AquaRoll, qui se nettoie en continu à l’eau claire pendant le fonctionnement. Cette approche évite donc le risque de disperser la saleté lors du nettoyage, puisque le rouleau se rince en continu à l’eau propre, tandis qu’une raclette évacue l’eau sale vers un réservoir dédié. Concrètement, le rouleau tourne à 100 tours par minute tout en étant arrosé en permanence par 12 buses d’eau claire. Le débit d’eau est ajusté intelligemment, notamment pour mieux venir à bout des taches difficiles. De plus, le système fonctionne en circuit fermé, assurant ainsi que seule l’eau propre est envoyée au rouleau, sans risque de reflux d’eau souillée ni de recontamination des sols.

Le système FluffRoll vient compléter ce dispositif innovant. Placé juste derrière le rouleau principal, il tourne à 1 000 tours/min dans le sens inverse du rouleau principal. Ce mouvement inverse permet d’aérer et détendre les fibres de la serpillère, les rendant plus souples et plus durables. Résultat : elle capture mieux les poussières fines et déloge la saleté incrustée, y compris dans les joints de carrelage ou sur des surfaces irrégulières, pour un nettoyage en profondeur homogène. En plus d’améliorer l’efficacité du lavage, cela évite que la serpillère ne s’aplatisse ou ne s’encrasse trop vite.

Ce dispositif réduit votre facture d’électricité Voici le SolarFlow 2400 AC de Zendure, un dispositif onduleur + batterie qui combine stockage, alimentation de secours et optimisation énergétique. Il est simple à installer et réduit votre facture d’électricité.

Navigation futée

Dreame a également doté son robot d’une intelligence artificielle avancée pour la navigation. Le système d’évitement d’obstacles AstroVision, propulsé par une puce NVIDIA, permet à l’Aqua10 Ultra Roller Complete de détecter en 3D et de contourner plus de 240 obstacles différents avec une grande précision. Deux caméras HD analysent l’environnement en temps réel, tandis que l’algorithme de navigation, entraîné par apprentissage renforcé, optimise le trajet de nettoyage même dans des pièces encombrées.

Par ailleurs, à l’instar du X50 Ultra Complete, la navigation exploite un télémètre laser LDS monté sur un module rétractable. Cette approche permet au capteur LiDAR de s’abaisser afin de réduire la hauteur du robot, lui permettant de passer facilement sous les lits, canapés et autres meubles bas.

En outre, le nouveau Aqua10 bénéficie du même châssis ProLeap à pieds robotisés rétractables que son prédécesseur. Ainsi, l’aspirateur peut automatiquement surélever son châssis pour grimper sans effort sur des seuils de porte, des câbles ou des tapis épais jusqu’à 6 cm de hauteur. De plus, Dreame a prévu un système de suspension à triple roues baptisé AgiLift, qui s’adapte intelligemment au relief du sol. Là où un aspirateur traditionnel butera dès 15 mm environ, l’Aqua10 Ultra Roller Complete peut enjamber des barres de seuil ou autres obstacles d’environ 30 mm de haut sans rester bloqué. Ces innovations réduisent le risque que le robot ne se coince en cours de route, lui assurant une couverture efficace de toute la maison, y compris dans un intérieur complexe avec plusieurs niveaux ou tapis épais.

Une puissance d’aspiration bluffante

Côté aspiration, l’Aqua10 Ultra Roller Complete affiche une puissance phénoménale de 30 000 Pa. C’est un niveau de succion sans équivalent sur un robot grand public à ce jour, et bien supérieur à ce que proposent les concurrents. Concrètement, une telle force d’aspiration lui permet d’éliminer sans effort la poussière fine, les miettes, ou encore les poils d’animaux sur tous types de sols durs, et même les tapis.

Pour exploiter au mieux cette puissance, Dreame a équipé son robot d’une double brosse principale anti-enchevêtrement baptisée HyperStream DuoBrush. Comme son nom l’indique, elle fait appel à deux rouleaux qui tournent de concert, ce qui maximise la collecte des débris tout en empêchant les cheveux longs et poils d’animaux de s’enrouler autour et de bloquer le mécanisme.

Des technologies de pointe

Dreame ne s’est pas contenté d’améliorer sa technologie de lavage. La marque a également peaufiné les détails du fonctionnement de son rouleau-brosse pour offrir une expérience simple et complète. Par exemple, le système AutoSeal Roller Guard protège automatiquement les tapis lors du lavage, grâce à une barrière intelligente qui vient se refermer autour du rouleau pour bloquer toute goutte d’eau résiduelle. Le robot peut alors traverser le tapis sans le mouiller, puis rouvrir le garde-rouleau une fois de retour sur sol dur.

En outre, la nouvelle fonction logicielle Pet Care 4.0 vise, elle, les foyers avec animaux de compagnie. Le robot est capable d’identifier les zones sensibles comme les gamelles d’eau et de nourriture ou le bac à litière, afin d’ajuster son parcours en les évitant ou au contraire en nettoyant autour de ces emplacements stratégiques. Il détecte également la présence d’un animal en temps réel pour ne pas l’effrayer en s’en approchant de trop près, et peut même repérer les zones sales qui auraient échappé à un premier passage pour y retourner automatiquement. En cas de croquettes éparpillées ou de litière renversée, l’Aqua10 Ultra renforce sa puissance d’aspiration localement afin de tout ramasser sur son chemin. En prime, ce robot peut faire office de petite vigie mobile : via l’application, vous pouvez le piloter à distance pour visionner l’intérieur de la maison en direct et même interagir vocalement grâce au micro et au haut-parleur intégrés avec votre animal de compagnie.

La connectivité n’est pas en reste, puisque l’Aqua10 Ultra Roller est compatible avec Matter, le nouveau standard de la maison connectée. Il pourra ainsi s’intégrer facilement à votre écosystème domotique existant et être contrôlé aux côtés d’autres appareils de votre foyer.

Prix et disponibilité

Dreame annonce une disponibilité de l’Aqua10 Ultra Roller Complete pour le quatrième trimestre 2025 Aucune information sur le prix n’a encore été communiquée. Toutefois, au vu de sa fiche technique très haut de gamme, on peut s’attendre à un tarif plutôt élevé, qui pourrait facilement dépasser les 1 500 euros.

Quoi qu’il en soit, avec cette nouvelle gamme Aqua, Dreame affiche l’ambition de redéfinir les standards du nettoyage domestique en misant sur l’action de l’eau et une propreté continue. Il restera à vérifier, lors de sa sortie, si cette promesse se confirme dans nos intérieurs.