French Days Cdiscount : plus que quelques heures pour profiter des meilleures offres ! Voici les 13 bons plans à saisir avant minuit

Cdiscount joue le jeu des promotions durant les French Days 2025, et ce, jusqu’à la fin. En effet, l’e-commerçant lance des codes promo qui font baisser encore plus le prix de certaines références high-tech. Découvrez celles qui ont retenu notre attention dans notre article.

Cdiscount compte casser les prix de nombreux produits tech pendant ces French Days 2025, mais il veut aussi proposer des optimisations pour vos achats en mettant en place des codes promos. En ce dernier jour des French Days, un nouveau code vient justement d’apparaître pour profiter de meilleures réductions.

Les meilleures offres Cdiscount des French Days

Pendant les French Days, Cdiscount applique trois codes promotionnels sur une sélection de produits. 15DES129 qui applique une réduction de 15 euros dès 129 euros d’achat, 25DES249 pour obtenir une remise de 25 euros dès 249 euros d’achat, et 50DES499 pour 50 euros en moins dès 499 euros d’achat. Certains produits ne sont toutefois pas concernés, essentiellement des produits Apple, Nintendo et Sony (PlayStation).

Dreame L10s Plus

Le Dreame L10S Plus est une version avancée de la gamme L10s qui propose une base polyvalente pour aspirer la poussière du bac dans son sac, mais aussi vider les eaux usées lorsque le ménage est fini. Une bonne façon de se débarrasser des tâches ménagères, puisque tout ce qu’il vous reste à faire, c’est l’entretien de l’aspirateur en lui-même.

Les points forts du Dreame L10s Plus

L’autonomie de 155 minutes pour nettoyer plusieurs étages

Le lavage automatique des serpillères pour éviter les tapis et moquettes

La puissance d’aspiration de 7 000 Pa

Au lieu de 499,99 euros, le Dreame L10s Plus est aujourd’hui disponible en promotion à 274 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

CMF Watch Pro 2

Lancée l’été dernier, la CMF Watch Pro 2 abandonne le format carré de son prédécesseur au profit d’un boîtier rond. Cette smartwatch a la particularité d’être entièrement personnalisable au niveau du bracelet, mais aussi du cadran. La montre propose de nombreuses fonctions liées au sport, mais aussi à la santé.

Les points forts de la CMF Watch Pro 2

Une autonomie de 3 jours en usage intense

Un design entièrement personnalisable

Un écran AMOLED lumineux et contrasté

Au lieu de 69 euros, la CMF Watch Pro 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 39,99 euros sur Cdiscount.

Microsoft Xbox Series S

La Xbox Series S n’est pas la console la plus puissante de Microsoft, cet honneur revenant à la Xbox Series X, mais elle n’en reste pas moins intéressante et convient mieux aux gamers occasionnels ou avec un petit budget. Si elle a fait couler beaucoup d’encre à sa sortie, c’est grâce à son design compact, sa puissance, mais surtout son format tout-dématérialisé, à l’instar de la Digital Edition de la PlayStation 5. Quoi de mieux pour profiter à fond de son abonnement Game Pass ?

Les points forts de la Microsoft Xbox Series S

Une console particulièrement compacte et silencieuse

Fait tourner les jeux en 1440p 60 FPS, compatible 120 FPS

L’écosystème Microsoft et la rétrocompatibilité avec tous les titres Xbox

Au lieu de 349,99 euros, la Microsoft Xbox Series S (512 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 244,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Huawei Watch GT4

La Huawei Watch GT 4 est disponible depuis septembre 2023 et pourtant, elle n’est pas à oublier puisqu’elle a de solides arguments à faire valoir, à commencer par une autonomie de 14 jours maximum.

Les atouts de la Huawei Watch GT 4

Sa dalle Amoled de 1,43 pouce bien éclairée

Un bon suivi des activités sportives

La couronne rotative, pratique et agréable à l’usage

Deadpool & Wolverine dispo 9 mois après sa sortie ciné Retrouvez désormais les films des Studios Disney en streaming sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma : Deadpool & Wolverine, déjà disponible sur Disney+, et Alien : Romulus dès le 16 mai.

La version de la Huawei Watch GT 4 46 mm avec un bracelet en silicone noir a été lancée à 249,99 euros. Aujourd’hui, vous la retrouvez sur le site Cdiscount pour 129,99 euros, mais en appliquant le code 15DES129, la montre tombe à 114,99 euros.

MSI G273CQ

Tous les écrans PC gamer promettant des parties nerveuses sans latence et bien fluides ne sont pas hors de prix. Il est en effet (et heureusement) possible de dénicher des références abordables qui permettent de jouer dans les meilleures conditions. Le MSI G273CQ, un écran incurvé rafraîchi à 170 Hz, fait justement partie des modèles présentant un rapport qualité-prix vraiment intéressant. Et pendant les French Days, on le trouve à moins de 170 euros.

Les points forts du MSI G273CQ

Une dalle incurvée QHD de 27 pouces

Un taux de rafraîchissement de 170 Hz + un temps de réponse de 1 ms

Compatible AMD Freesync Premium

Affiché à 279,99 euros sur le site officiel de la marque, l’écran PC gamer MSI G273CQ est aujourd’hui disponible en promotion à 164,99 euros chez Cdiscount grâce au code promo 15DES129.

Lenovo LOQ 15IAX9E

Le Lenovo LOQ 15IAX9E mise sur l’essentiel : un processeur costaud, une carte graphique récente, un écran 144 Hz réactif et une fiche technique sans compromis pour les joueurs qui veulent du solide sans payer l’OS ou des fioritures logicielles. Un bon plan pour les power users, les étudiants gamers ou les pros de la création qui cherchent une machine robuste et bien pensée. Pour ces French Days 2025, le site marchand Cdiscount retire 17 % sur le prix habituel de ce laptop pour gamer avec l’utilisation d’un code promo.

Les atouts du laptop Lenovo LOQ 15IAX9E

Un écran 15 pouces FHD en 144 Hz

Un processeur Intel I7-12650HX

Un duo RTX 4050 et 16 Go de mémoire vive

Au lieu de 859 euros, le Lenovo LOQ 15IAX9E est aujourd’hui disponible en promotion à 704,99 euros sur Cdiscount avec l’utilisation du code : 25DES249.

Sony PlayStation 5 Slim

Avant la PlayStation 5 Pro, Sony a lancé une version Slim de sa console dernière génération, qui a tout simplement remplacé les anciens modèles. Les prix sont les mêmes que précédemment cité, mais les promotions sont très récurrentes et il allait forcément y en avoir pendant les French Days.

Les points forts de la Sony PlayStation 5 Slim

Compatible 4K 120 FPS et avec le HDR

1 To de stockage sur SSD et possibilité d’en ajouter un second

Rétrocompatible PS4 avec mode Game Boost pour améliorer les jeux

Au lieu de 599 euros, le pack Sony PlayStation 5 Slim (avec lecteur disque) avec deux manettes DualSense est aujourd’hui disponible en promotion à 549 euros sur Cdiscount.

Apple iPhone 16e

La famille iPhone 16 compte un cinquième membre, l’iPhone 16e, digne héritier des modèles SE, traditionnellement plus abordables. Et bien que ce dernier smartphone soit effectivement moins onéreux que le modèle de base, l’iPhone 16, il flirte tout de même avec le haut de gamme pour ce qui est de son prix. Et c’est d’ailleurs son principal défaut, car pour le reste, c’est un appareil très séduisant.

Les points forts de l’Apple iPhone 16e

Un design digne de ses grands frères premium

Une puce A18 très performante

L’interface et l’autonomie au top !

Au lieu de 719 euros, l’Apple iPhone 16e (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 689 euros sur Cdiscount.

Xgimi MoGo 2

De nos jours, beaucoup de constructeurs se sont mis à vendre des vidéoprojecteurs, mais rares sont ceux à se concentrer sur ce créneau. C’est notamment le cas de Xgimi qui propose des modèles ultra-compacts, fonctionnant sous Android TV, et de bonne qualité. Des caractéristiques que le XGIMI MoGo 2 respecte parfaitement.

Les points forts du Xgimi MoGo 2

Un design à la fois compact, léger et mobile

Une image nette et lumineuse

Un son immersif, équilibré et appareil silencieux

Au lieu de 399 euros, le Xgimi MoGo 2 est aujourd’hui disponible en promotion à 224 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Apple MacBook Air 13 M2

Nous sommes certes à la génération des MacBook Air M4, mais le MacBook Air 2022 reste encore très recommandable avec sa puce M2. Ce laptop a encore de beaux jours devant soi, et assure de très bonnes performances au quotidien. C’est d’ailleurs notre recommandation si vous souhaitez choisir un nouveau MacBook avec un rapport performances/prix excellent.

Les points forts de l’Apple MacBook Air 13 M2

Agréable à prendre en main et intuitif

Les performances de la puce M2

Une belle autonomie !

Au lieu de 1 199,99 euros en temps normal, l’Apple MacBook Air 13 M2 (256 Go – 16 Go RAM) est aujourd’hui disponible en promotion à 824,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Samsung Galaxy A54

Aujourd’hui, c’est le Samsung Galaxy A56 qui est le fleuron du milieu de gamme du Coréen, mais le Galaxy A54 n’en reste pas moins encore un excellent smartphone qui a été noté 9/10 dans les colonnes de notre rédaction. Toujours efficace et encore mis à jour niveau OS, il représente aujourd’hui un excellent choix pour les budgets restreints.

Les points forts du Samsung Galaxy A54

Un écran Super AMOLED FHD+ 120 Hz

Encore quelques années de MAJ

Une grosse autonomie

Au lieu de 499 euros, le Samsung Galaxy A54 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 184 euros sur Cdiscount avec le code promo 15DES129.

Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Les French Days sont l’occasion rêvée pour s’équiper en produits tech sans trop se ruiner. Les PC portables sont, comme d’habitude, à l’honneur pendant cette opération, et aujourd’hui, c’est le Lenovo IdeaPad Slim 3 qui nous intéresse plus particulièrement. Ce modèle pratique à transporter qui embarque en plus un bel écran OLED a le net avantage d’être à prix cassé, en partie grâce à un code promo.

Les points forts du Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10

Un châssis léger

Une dalle OLED de 14 pouces

Un combo i5-13420H + 16 Go de RAM + SSD de 512 Go

Au lieu de 699 euros, le Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 est aujourd’hui disponible en promotion à 524,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

Thomson 55QG4S14

Longtemps cantonnée aux étagères de l’entrée de gamme, Thomson a su redresser la barre avec des téléviseurs au rapport qualité-prix redoutable. Sans chercher à faire dans le clinquant, la marque avance ses pions avec sérieux, en s’appuyant sur des technologies éprouvées, des interfaces modernes et une fabrication bien pensée. Le 55QG4S14 en est le parfait exemple : un grand écran QLED 4K, Google TV intégré, et une connectique complète, le tout à un prix qu’on croirait négocié, surtout pendant les French Days.

Les points forts du Thomson 55QG4S14

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

Google TV comme système d’exploitation

HDMI ARC, ports USB, Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet : tout y est

Au lieu de 449 euros, le Thomson 55QG4S14 est aujourd’hui disponible en promotion à 354,99 euros sur Cdiscount avec le code promo 25DES249.

French Days 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les French Days reviennent en 2025 pour une première édition. Celle-ci se déroule du mercredi 30 avril jusqu’au 06 mai inclus.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.