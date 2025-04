La Fnac et Darty se donnent à fond pour le coup d’envoi des French Days ! Voici les 11 meilleures offres de ces commerçants

Du 30 avril au 7 mai, les French Days vous permettent de profiter de nombreuses promotions sur les produits techs chez les e-commerçants français. Un peu comme le Prime Day, sauf que cette fois l’Ă©vĂ©nement dure une semaine. Pour l’occasion, voici ce que rĂ©servent la Fnac et Darty.

Les e-commerçants se donnent Ă fond pour le coup d’envoi de cette première Ă©dition des French Days de l’annĂ©e ! C’est notamment le cas de la Fnac et Darty qui proposent des rĂ©ductions sur plusieurs produits tech populaires ou inaccessibles la plupart du temps. Voici les meilleurs bons plans chez ces deux e-commerçants.

Les meilleures offres Fnac et Darty lors des French Days

Google Pixel 9a

Comme Ă son habitude, entre deux grosses sorties chiffrĂ©es, Google propose un Pixel plus abordable et, avec quelques compromis techniques. Mais aussi quelques nouveautĂ©s qui laissent augurer de ce que prĂ©pare l’avenir, soit le Google Pixel 10. Parmi les plus grandes avancĂ©es de ce smartphone, c’est certainement sa batterie qui fait la diffĂ©rence, passant de 4 700 mAh Ă 5 100 mAh.

Les points forts du Google Pixel 9a

Une autonomie fortement revue Ă la hausse

Un Ă©cran lumineux et d’excellente facture

Un appareil photo toujours de haute volée

Au lieu de 549 euros, le Google Pixel 9a (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 499 euros sur Darty ainsi que la Fnac.

Apple MacBook Air 13 M4

Apple revient avec une version peaufinée de son ultra-portable iconique. Le MacBook Air 13 pouces équipé de la puce M4 pousse encore plus loin son ambition : combiner autonomie record, silence absolu et puissance maîtrisée, dans un format toujours aussi affûté. C’est le genre de machine qui ne fait pas de bruit au sens propre comme au figuré, mais qui coche méthodiquement toutes les cases, sans jamais transpirer.

Les points forts du Apple MacBook Air 13 M4

Un laptop toujours aussi design et solide

Performant et silencieux

Une excellente autonomie

Au lieu de 1 199 euros, l’Apple MacBook Air 13 M4 (256 Go + 16 Go RAM) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 1 099 euros sur la Fnac.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 Ultra est l’expression la plus aboutie de ce que la marque sud-coréenne sait faire de mieux, du moins était avant la sortie du S25 Ultra. Depuis plusieurs générations, la gamme Galaxy S incarne le haut de gamme Android, et au fil des années, elle s’est diversifiée avec des variantes bien distinctes : la version « de base », la déclinaison Plus, plus grande et mieux équipée, et enfin le modèle Ultra, véritable vitrine technologique du savoir-faire du géant coréen.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 Ultra

Un Ă©cran AMOLED d’excellente facture, lumineux et anti-reflets

Un Snapdragon 8 Gen 3 à la puissance décoiffante

Une autonomie olympique !

Au lieu de 1 469 euros, le Samsung Galaxy S24 Ultra (256 Go – Enterprise Edition) est aujourd’hui disponible en promotion Ă 899 euros sur la Fnac. Ă€ savoir que les Samsung Galaxy Enterprise Edition ajoutent des fonctionnalitĂ©s professionnelles par rapport aux modèles standards.

Xiaomi Pad 7 Pro

Sans être une révolution par rapport au modèle précédent, la Pad 7 Pro de Xiaomi parvient malgré tout à marquer des points. On peut notamment citer du 144 Hz, de la 3.2K et un Snapdragon 8s Gen 3, soit des caractéristiques haut de gamme et pourtant un prix de lancement contenu.

Les points forts de la Xiaomi Pad 7 Pro

Un design et un écran de qualité

Un Snapdragon 8s Gen 2 pour les performances

Une batterie de 8 850 mAh

Au lieu de 529 euros, la Xiaomi Pad 7 Pro est aujourd’hui disponible en promotion Ă 479 euros sur la Fnac.

LG 75QNED80

Les QNED80 constituent l’entrĂ©e de gamme de LG avec une dalle mĂŞlant LCD et Quantum Dots et rafraĂ®chie Ă 50 Hz. Le gaming Ă 120 FPS, ça ne sera pas ici, mais pour les passionnĂ©s du grand Ă©cran (et c’est le cas de le dire pour une dalle de 75 pouces), ce TV prend en charge le HDR10 et son processeur optimise couleurs, lumière et son pour des soirĂ©es cinĂ© plus que confortables.

Les points forts du LG 75QNED80

Une dalle QNED de 75 pouces en 4K

L’interface webOS 24 avec 5 ans de MAJ

La prise en charge d’ALLM et eARC malgrĂ© l’absence du HDMI 2.1

Au lieu de 999 euros, le LG 75QNED80 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 849 euros sur la Fnac ainsi que chez Darty.

Withings Body Smart

Plus pratique qu’un pèse-personne traditionnel Ă bien des Ă©gards, les balances connectĂ©es permettent de mesurer le poids ainsi que d’autres variantes telles que le taux de graisse viscĂ©rale, la densitĂ© osseuse ou encore la masse musculaire. Sur le marchĂ©, Withings est une rĂ©fĂ©rence qui compte de nombreux modèles dans son catalogue, comme la Body Smart et son mode « yeux fermĂ©s » pour avoir un suivi du poids, mais sans trop en savoir…

Les points forts de la Withings Body Smart

Mesure du poids et d’autres variantes comme l’âge mĂ©tabolique

Un suivi du poids discret avec le mode « yeux fermés »

Des modes spécifiques pour les femmes enceintes ou les nouveaux-nés

Au lieu de 99 euros, la Withings Body Smart est aujourd’hui disponible en promotion Ă 84 euros sur Darty.

Pack Samsung Galaxy A56

Nouveau fleuron du milieu de gamme de Samsung, le Galaxy A56 est un smartphone qui ne réinvente pas la roue mais qui offre une très belle interface maison et quelques fonctions héritées des Galaxy S. Noté 8/10, nous vous le recommandons chaudement, d’autant plus qu’il est ici en promotion dans un pack avec une paire de Samsung Galaxy Buds FE.

Les points forts du Samsung Galaxy A56

De bonnes finitions et des matériaux premium

Un écran lumineux et mieux calibré

6 ans de MAJ Android et une recharge de 45 W

Au lieu de 622 euros, le pack comprenant un Samsung Galaxy A56 (256 Go) et une paire de Samsung Galaxy Buds FE est aujourd’hui disponible en promotion Ă 352 euros sur la Fnac. Et ce en partie grâce Ă une offre de remboursement de 50 euros.

Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Facilement transportable, orientable Ă 180° pour projeter son film sur le plafond, pratique pour jouer… Le Samsung The Freestyle 2nd gen. est un petit vidĂ©oprojecteur qui pourrait bien nous faire passer l’envie de possĂ©der un tĂ©lĂ©viseur. Si ce modèle vous intĂ©resse, sachez que pendant ces French Days, le pack dans lequel il se trouve avec une batterie d’accessoires est en promotion.

Les points forts du Samsung The Freestyle (2nd gen.)

Un vidéoprojecteur compact et orientable à 180°

Une projection en Full HD jusqu’Ă 100 pouces

Le Gaming Hub intégré

Au lieu de 799 euros, le pack Samsung The Freestyle (2nd gen.) avec tous ses accessoires est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699 euros chez Darty ainsi que chez la Fnac.

MSI Pro MP273U

MSI est très souvent associĂ© au gaming, aux performances, aux laptops puissants et aux pĂ©riphĂ©riques de qualitĂ©. Mais ils sont aussi capables d’appliquer leur savoir-faire au domaine professionnel. Preuve en est avec cet Ă©cran Pro MP273U, une dalle 4K de 27″ Ă retrouver en promotion pendant les French Days. Si vous ĂŞtes en tĂ©lĂ©travail et avez besoin de vous Ă©quiper pour booster votre productivitĂ©, cet Ă©cran est un bon candidat.

Les points forts du MSI Pro MP273U

Une définition en 4K pour cette dalle IPS-LCD de 27 pouces

Le Display Kit pour personnaliser son affichage

Support du HDR10 et d’Adaptative Sync

Au lieu de 299 euros, le MSI Pro MP273U est aujourd’hui disponible en promotion Ă 229 euros sur la Fnac.

Pack Samsung Galaxy Buds 3

Si Apple occupe la première place sur le marchĂ© des Ă©couteurs sans fil, Samsung n’est pas loin. Le CorĂ©en est en effet parvenu Ă se faire une place de choix sur ce crĂ©neau, avec des produits de qualitĂ©, Ă la fois efficace au niveau du son, mais aussi de la construction de ses produits. Et les Galaxy Buds 3 ne font pas exception, surtout dans ce pack oĂą ils sont accompagnĂ©s d’un chargeur sans fil rapide de 15 W.

Les points forts des Samsung Galaxy Buds 3

Des basses amples et maîtrisées

Des Ă©couteurs confortables et ergonomiques

Une bonne autonomie

Au lieu de 179 euros, le pack comprenant des Samsung Galaxy Buds 3 et un chargeur sans fil de 15 W est aujourd’hui disponible en promotion Ă 129 euros sur la Fnac.

HP Laptop 15-fd1009nf

Ce ne sont pas les apparences qui comptent et cet ordinateur portable HP reprĂ©sente assez bien cet adage. MalgrĂ© un design que d’aucuns jugeraient trop sobres et un Ă©cran Ă la colorimĂ©trie assez terne, ce laptop cache sous son capot des atouts qui le rendent plus productifs qu’un autre. On pense notamment Ă son processeur Intel Core Ultra 5 avec 32 Go de RAM ainsi que son stockage de 1 To.

Les points forts du HP Laptop 15-fd1009nf

Un Ă©cran IPS-LCD de 15,6 pouces en Full HD

Un Intel Core Ultra 5 125H avec 32 Go de RAM !

Un stockage SSD de 1 To

Au lieu de 999 euros, le HP Laptop 15-fd1009nf est aujourd’hui disponible en promotion Ă 699 euros sur Darty.

