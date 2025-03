On a roulé avec la future star des trottinettes électriques Segway : de très bonnes premières impressions

Prometteuse sur le papier, la trottinette électrique Ninebot F3 Pro E nous a fait forte impression lors des premiers kilomètres. Stable, confortable, puissante et sans gros défaut : voici nos premières impressions.

Source : M. Lauraux pour Frandroid

Très dynamique en matière de trottinettes électriques, ce début d’année 2025 marque un bouleversement de la gamme Segway-Ninebot. Le groupe a dévoilé 4 nouveaux modèles lors du CES en janvier dernier, et les dévoile en détails à Paris en ce début mars, à quelques semaines de leur lancement officiel

Nous avons d’ailleurs pu prendre en main la nouvelle gamme. Évidemment, inutile de vous parler de la Ninebot Max G3 E, que nous avons déjà essayée dès février. Nous avons donc sélectionné la milieu de gamme F3 Pro E et la puissante Segway GT3 E (dans un autre contenu bientôt publié sur Frandroid), sachant que l’E3 arrivera en dernier, courant mai.

Découverte de la Ninebot F3 Pro E

La F3 remplace logiquement la F2, sauf qu’elle ne propose plus que deux versions au lieu de trois : F3 E et F3 Pro E. La base est identique, avec un dessin inspiré de la G3 : coloris biton gris clair-noir aux inserts rouges, habillage au niveau de la fourche avant et une surface de deck commune.

Un deck long et large, manquant un repose-pied incliné. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le poids se contient à 19,3 kg, la trottinette électrique restant transportable ponctuellement. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’éclairage est automatique (ou non au choix), avec ce phare avant puissant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le guidon est aussi identique, avec des poignées au revêtement soigné, des clignotants aux extrémités, mais avec cette satanée commande aux boutons peu ergonomiques issue de la Segway ZT3. La forme courbée permet de compenser l’angle prononcé de la colonne de direction, sachant que la fourche est légèrement déportée à l’avant.

L’écran au centre du guidon est identique à celui de la Max G3 E. Nul besoin de tout vous réexpliquer après notre test, mais retenez que l’affichage est très moderne, fluide, et bien lisible par tous temps, tandis que l’application offre de multiples réglages (éclairage, freinage, etc). L’Apple Find My est également disponible.

Si la F2 Pro E était la première trottinette milieu de gamme Ninebot à adopter une suspension, les F3 E généralisent la double suspension. La fourche avant hydraulique hérite de la précédente suspendue propre à la Max G2 E, tant que l’arrière s’appuie sur deux bras oscillants. Le résultat est probant, avec un amortissement réussi sur les gros obstacles à l’avant et un arrière plus souple, pendant que les roues 10 pouces à pneus plutôt larges gomment efficacement les vibrations.

La fourche hydraulique issue de la Max G2 amortit bien les obstacles. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La suspension arrière à bras oscillants complète le confort. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une belle agilité au guidon, ainsi qu’une stabilité rassurante. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le ressenti est très proche de la Max G3 que nous avons brièvement reprise pour la comparaison, sans toutefois atteindre son niveau. Différence avec la grande sœur, l’agilité est au rendez-vous, avec une direction précise et réactive, sans doute en raison du poids très inférieur (18,6 kg vs 24,6 kg).

Une trottinette électrique vive et endurante ?

La puissance est aussi plus proche en sensations de la G3 que de l’E3. Sans doute car la F3 Pro E ici à 1 200 W en pic, ne cache pas son potentiel dans un mode Boost (bridé aussi à 1 200 W en mode S normal).

Un moteur silencieux, qui a du répondant pour une trottinette milieu de gamme ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Les accélérations sont ainsi très vives pour filer à 25 km/h, bien que la puissance continue montre davantage ses limites en montée, à 550 W contre 700 W pour sa grande sœur. Mais franchement, cela est très suffisant pour le quotidien et en forte progression par rapport à la F2 Pro E (450/900 W).

Le freinage livre aussi un excellent ressenti, avec ses deux disques à l’avant et à l’arrière, combiné à l’électronique. Il n’y a pas de blocage prononcé à l’arrière lorsque l’on saisit les deux leviers.

Le freinage à deux disques est très performant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

L’écart est tout aussi important entre les deux générations F2/F3 sur le point de l’autonomie. Bien entendu, notre prise en main de 5,6 km n’est pas assez longue pour en juger. Sur ce parcours certes exigeant, nous avons calculé 33 km en conditions très favorables (18°C, soleil, peu de vent, 75 kg de charge).

En théorie, Segway indique que la Ninebot est capable d’atteindre 50 km à 25 km/h et 70 km à 15 km/h. Une valeur en vitesse continue, que nous pensons davantage proche de 35-40 km en pratique, grâce à la batterie de 477 Wh. En tous cas, c’est supérieur aux 55 km théoriques de la F2 Pro E, pourtant de capacité proche (460 Wh).

Notre premier avis sur la Ninebot F3 Pro E

Finalement, la Ninebot F3 Pro E ne souffre d’aucun gros défaut. Nous aurions peut-être aimé avoir un amortissement plus prononcé sur les chaussées très déformées et sur chemins (ou pavés), ainsi qu’une meilleure commande de clignotants.

Mais comment pour autant prendre ne grippe cette proposition : une puissance élevée largement suffisante, une belle agilité, un freinage efficace bloquant à peine les roues, un affichage très moderne connecté à l’une des applications les plus complètes chez les trottinettes électriques, et une autonomie qui devrait dépasser facilement les 30 km en pratique ?

Le tout de plus à un tarif identique à la précédente génération, soit 649 euros ! Nous l’appelions le « banger » dès l’annonce officielle, cela semble se confirmer lors de notre prise en main. La nouvelle rivale Xiaomi Electric Scooter 5 Pro Max a de quoi trembler, avec son prix de 604 euros, tout comme les Niu KQi 300X ou Navee S60.

La concurrence vise également la petite sœur Ninebot F3 E, dont la puissance est légèrement inférieure (500 W continu, 1 000 W en pic) et sans le frein à disque arrière. Ce modèle est aussi moins cher, facturé 599 euros.

Les plus :

Superbe agilité ;

Accélérations vives ;

Bon confort et excellente stabilité ;

Freinage puissant sans blocage de roue ;

Bel écran et application complète ;

Autonomie prometteuse ;

Poids limité.

Les moins :

Amortissement arrière perfectible ;

Boutons peu ergonomiques.

Un printemps de la trott’ entre 399 et 2 699 euros

Segway-Ninebot déroule donc progressivement sa nouvelle gamme à partir du début de ce printemps. La Max G3 doit ouvrir le bal fin mars, suivie de la Ninebot F3 en avril en compagnie de la GT3 E. Les Ninebot E3 débutent leur carrière d’ici le mois de mai, tout comme la GT3 Pro E.

Si les E3 se partagent l’entrée de gamme à 399 et 449 euros, la Ninebot F3 conserve un tarif sous 600 euros, tandis que le modèle F3 Pro E grimpe à 649 euros. Bien au-dessus de la Max G3 E, la Segway GT3 E affiche un prix de 1 499 euros, mais la débridée GT3 Pro E culmine à 2 699 euros.

La gamme Segway-Ninebot 2025 :