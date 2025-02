On a testé la Segway-Ninebot Max G3 : la référence des trottinettes électriques met la barre très très haut

Prix stable vs Max G2

Après une Ninebot KickScooter Max G2 réussie, sa successeur, la Ninebot Max G3, élève le niveau en termes d’agrément de conduite, de connectivité et d’autonomie, mais ne résout pas le manque d’amortissement arrière. Nous l’avons testé, voici notre verdict.

La guerre des deux grands de la trottinette électrique fait déjà rage en ce début d’année 2025. Alors que les Xiaomi 5 sont à l’horizon, Segway-Ninebot décoche de son côté sa nouvelle génération de trottinette pour asseoir sa domination sur le marché (n°1 en France). Parmi elles, les E3 et F3, le tout surplombé par la Ninebot Max G3 E (sans parler des monstres Segway GT3).

Successeur de la Max G2, la Ninebot G3 reprend l’architecture à double suspension hydraulique avant et pneumatique arrière réglable. Mais elle améliore quasiment tout le reste : autonomie, roues, moteur, deck, guidon, écran…

Impossible de tout décrire ici en quelques mots, c’est pourquoi ce test répondra à tous les points en détail. Nous avons mené une batterie de tests pendant une semaine, pour comprendre si elle peut être la référence des trottinettes électriques de 2025.

Fiche technique

Modèle Ninebot Segway Max G3 E Autonomie annoncée 80 km Temps de recharge annoncé 210 min Vitesse max 25 km/h Puissance du moteur 700 watts Poids maximal supporté 130 kg Fiche produit

Du sérieux et du pratique

Si l’on peut reprocher une construction peu qualitative plusieurs trottinettes électriques du marché, on ne peut pas en dire autant pour Segway qui prend soin de sa nouvelle machine.

L’apparence est flatteuse, la certification IPX6 rassurement pleinement face à l’eau et la pluie, et la robustesse est perceptible à la manipulation. Segway y ajoute une pincée d’originalité avec l’habillement de la suspension avant « Segride », issue de la gamme GT et ruisselant ici sur les Ninebot.

La Ninebot Max G3 E. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le guidon très large et courbé. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un style plus osé que la Max G2. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le design, c’est bien, mais apporte-t-elle un vrai plus en pratique ? Oui, le deck s’agrandit pour pouvoir poser ses pieds comme bon nous semble, avec même une petite portion inclinée à l’arrière. Les garde-boues sont en plastique mais solidement fixés, et protègent parfaitement des éclaboussures. Bonus, l’arche de fourche avant sert de poignée, et offre une bonne solution de sécurisation via un antivol. C’est trop bas pour un « U » sur un rack classique, mais cela fonctionne avec une chaîne.

Beau poste de pilotage, mais une trottinette lourde

Plus haut, le guidon emprunté à la Segway ZT3 Pro est un vrai plus : il est courbé pour améliorer la position du corps. Il intègre une apparence très sérieuse et de qualité, à l’image des poignées, de l’intégration des clignotants ou de l’éclairage avant.

Cet éclairage est d’ailleurs très puissant, un vrai feu de route pour circuler en sécurité la nuit. Il peut être désactivé, laissant une barre de diodes en permanence (elle aussi désactivable), tandis que le feu arrière possède quant à lui une fonction stop.

Le feu arrière à fonction stop. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’éclairage est très performant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une barre lumineuse et un feu de route. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La conception est certes rassurante, mais cela induit une conséquence sur le poids. La balance indique 24,8 kg, soit une trottinette électrique impossible à porter au quotidien, et de plus encombrante (1,21 m de long, 59 cm de large). Pour l’intermodal, ce n’est pas vraiment ça. La Ninebot Max G3 reste toutefois pliante, mais attention à la hauteur de 61 cm, en raison de la garde au sol élevée.

Avec près de 25 kg, impossible de transporter au quotidien. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le potence se plie de façon symétrique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le pliage est classique. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Un superbe écran

Fini les écrans classiques aux infos basiques, la Ninebot Max G3 veut propulser la trottinette électrique dans une nouvelle ère. L’affichage LCD est lumineux, en couleurs, fluide, réactif, et ce par tous les temps. Merci le BMS inédit soutenant aussi les nombreuses infos à disposition.

Un bien bel écran ! // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’affichage change en fonction du mode. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le mode « H » maintien le véhicule en pente. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran en conduite. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La vitesse est affichée en grand, prédominante en mode D et S, remplacées par l’autonomie en mode E. Si l’on devait être tatillon, on aurait préféré une estimation plus réaliste de l’autonomie. L’estimation actuelle semble être basée sur une vitesse moyenne de 15 km/h, même avec le mode S le plus puissant.

A tout ça, il ne manquerait plus qu’une navigation intégrée, ce qui rendrait presque inutile l’utilisation d’un smartphone avec une application dédiée.

Une appli complète et fluide

En parlant d’application, la Ninebot Max G3 utilise évidemment celle de Segway-Ninebot. Elle est fondamentalement identique à celle testée sur la ZT3 Pro, inutile donc de revenir dessus en détail. Précisions tout de même qu’elle est très complète avec le réglage de freinage régénératif, de la limite de recharge, le bridage de vitesse selon le mode ou le verrouillage par code.

L’alerte en cas de tentative de vol. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Une limite de charge possible // Source : M. Lauraux pour Frandroid Source : M. Lauraux pour Frandroid Les infos du véhicule. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Un compteur augmenté. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’écran d’accueil de l’appli Segway. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Seule nouveauté pour le début 2025 et cette G3 : le verrouillage à distance Airlock automatique – nécessitant le Bluetooth activé – à l’approche de la trottinette. L’alarme en cas de tentative de vol est pratique et avec une sensibilité réglable. Enfin, l’appli s’est aussi révélée toujours aussi fluide et stable, sans aucun bug. C’est probablement la meilleure application qui existe sur le marché de la trottinette électrique.

Une trottinette très agréable à conduire

Grâce au guidon large et courbé, associé à un deck généreux haut perché et bien adhérent, le pilotage est confortable. Les roues désormais en format 11 pouces ajoutent une belle stabilité à la trottinette électrique, même à une vitesse de 25 km/h. On pourrait presque lever un bras sans risque de guidonner !

La suspension double hydraulique à l’avant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Les roues de 11 pouces assurent la stabilité, les pneus rassurent sur sol détrempé. // Source : M. Lauraux pour Frandroid L’amortissement arrière est réglable, mais trop ferme. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

La Ninebot G3 peaufine le tout avec un bon confort. La suspension hydraulique avant gomme efficacement les gros obstacles, tels que les trous ou sauts de trottoirs. La suspension arrière pneumatique est réglable, mais perfectible. Elle est encore trop ferme comparée à la ZT3 Pro, et entraîne des secousses prononcées sur les chaussées dégradées et les pavés.

En tous cas, les pneus filtrent en partie les aspérités de la route et se révèlent rassurants sur les surfaces à faible adhérence. À l’instar des précédents modèles comme la Ninebot F2 Pro, nous n’avons pas senti l’utilité de l’antipatinage TCS. Même activé, aucune différence ne s’est ressentie dans les faits, si ce n’est une accélération moins vive au démarrage.

Un moteur silencieux et performant

Côté moteur, tout se passe dans la roue arrière, avec le bloc délivrant 700 W de puissance en continu. C’est moins vigoureux qu’une ZT3 Pro et tant mieux. Avec une accélération rapide et linéaire, dans un silence quasi total, la Ninebot G3 ne vous bouscule pas mais assure une vitesse constante même en montée soutenue (30 % en théorie).

Le moteur envoie 1 200 W en pic en mode S, mais sans accélération brusque. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En pic, cela grimpe à plus de 1 200 W mesurés en mode S. Elle peut même atteindre 2 000 W en mode Boost. On conseille d’oublier ce dernier, que l’on juge trop brutal, même s’il reste bridé à 25 km/h. Le mode D reste très performant et limité à 20 km/h, l’Eco se limitant à 15 km/h. Enfin, le dernier mode est le Walk ou mode marche. Précision, celui-ci comporte un régulateur automatique limitant la vitesse à 5 km/h.

Le freinage par disque est très performant. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Le freinage est ultra-performant grâce à un triple système : le freinage électronique du moteur est associé à deux disques à commande mécanique. Il faut ainsi à peine 4 mètres pour s’immobiliser à 25 km/h, un excellent chiffre pour une trottinette électrique.

Une autonomie très correcte en hiver

Dans le deck épais, la batterie de 597 Wh est encore plus grande en capacité que celle de la G2 (551 Wh). Segway communique ainsi sur 80 km d’autonomie à 15 km/h et jusqu’à 65 km à 25 km/h. N’espérez pas une telle valeur dans la vraie vie, car nous en étions loin.

Malgré un temps hivernal entre 0 et 5°C, une charge nous a permis de parcourir environ 35 km su cette Ninebot Max G3. C’est très honnête ! Sachant qu’une dégradation est présente avec le froid, nous estimons que les 45 km, voire 50 km, sont atteignables à température idéale (20°C).

La Ninebot Max G3 E assure 35 km à 0°C, et peut grimper en théorie à 65 km par temps idéal. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

En dessous des 30 %, les performances sont légèrement dégradées (900 W maxi en pic), avec une accélération moins vive. Sous les 10%, la perte de puissance est nette, et ne permet pas d’atteindre plus de 20 km/h, puis à peine 10 km/h sous 5 %.

Recharge rapide et sans chargeur encombrant

Une fois la batterie vide, il est temps de la recharger. Intégré, le chargeur est à lier avec un simple câble livré, peu encombrant et peu chauffant. La recharge prend un peu plus de 3 heures pour un plein (3h15 exactement), ou 2h15 pour 75 % sans perte de puissance (environ 320 W).

L’écran indique la durée de recharge restante. // Source : M. Lauraux pour Frandroid La recharge dure au maximum 3h30. // Source : M. Lauraux pour Frandroid Le chargeur est intégré à la trottinette. // Source : M. Lauraux pour Frandroid C’est ici que pourra se fixer une batterie secondaire de 413 Wh. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

A noter : nous n’avons pu tester la seconde batterie optionnelle de 413 Wh. A visser sur l’avant du deck et à brancher sur la seconde prise prévue à cet effet, elle apporterait 30 km d’autonomie théorique supplémentaire à 25 km/h.

Un rapport prix/performances très concurrentiel

Le lancement de Max G3 est prévu autour de fin février/début mars 2025. Segway-Ninebot ne l’a pas indiqué en premier lieu, mais le prix reste stable par rapport à la G2. La Ninebot Max G3 est lancée au tarif identique de 899 euros en France, une surprise face aux nombreuses améliorations de ce modèle. Ainsi, elle se positionne au-dessus de la caractérielle Segway ZT3 Pro (699 à 749 euros selon revendeurs).

La Ninebot Max G3 E est lancée à 899 euros. // Source : M. Lauraux pour Frandroid

Face à la concurrence, c’est agressif. La Xiaomi ES 4 Ultra est en deçà côté performances, la Dualton Togo trop juste en autonomie, et la prochaine Navee ST3 Pro semble mieux armée en attendant son tarif.

Ninebot Max G3 Xiaomi 4 Ultra Dualtron Togo Navee ST3 Pro Prix 899 € 800 € 799 € 799€ (est.) Puissance continue/pic 700/2000 W 500/940 W 650/800 W 600/1350 W Roues 11” 10” 9” 10” Freinage 2 disques + eABS 2 tambours + eABS 2 tambours + eABS Tambour + disque/eABS Suspension AV/AR AV/AR AV/AR AV:AR Batterie 597 Wh 597 Wh 720 Wh 597 Wh Autonomie 15 km/h 80 km 65 km 50 km 75 Km Poids 24,6 kg 24,5 kg 24,5 kg 25 kg

La garantie de la Ninebot Max G3 E est classique, soit de 2 ans, hors pièces d’usure. Le SAV passe par le site officiel (téléphone ou email), en partenariat avec MySAV qui s’occupe des réparations. Une page avec des pièces détachées est également disponible, un bon point pour augmenter la durée de vie du produit.