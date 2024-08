Cet antivol pliant adapté aux vélos électriques serait le plus résistant au monde

Dans sa nouvelle version 110 cm visant les VAE, l’antivol vélo pliant Seatylock Foldylock Elite dispose de certifications uniques pour son genre. Ce qui en ferait le plus résistant au monde pour un pliant.

Le choix d’un antivol vélo peut être difficile, car plusieurs types existent. L’antivol pliant est le compromis entre la praticité – compact à fixer sur le vélo – et la sécurité (moindre qu’un U ou une chaîne). Cependant, Seatylock change la donne avec son l’antivol pliant le plus sûr au monde !

Long, compact, très sûr…

Aperçue brièvement lors de l’Eurobike, la marque américaine a présenté sa gamme avec une nouveauté, le Seatylock Foldylock Elite. Cette version longue de 110 cm – contre 90 cm pour celui de base lancé en 2022 – ouvre la possibilité d’une fixation dans davantage de situations et adaptée aux vélos électriques, qui ont souvent des cadres plus épais. L’avantage de l’Elite, c’est de conserver une taille compacte une fois plié : moins de 24 cm de long pour 7 cm de large et 4,7 cm de profondeur. Son poids reste inférieur à 2 kg, 1,9 kg exactement, soit moins qu’un Abus Bordo Granit Xplus 6500 (2,14 kg).

Outre les dimensions, le Seatylock Foldylock Elite reste le seul pliant certifié 3 étoiles ART (ou ART3), et Gold par l’organisme Sold Secure avec la note maximale de 18 sur 18. La sécurité est remarquable, surtout sur le maillon faible des antivols pliants vélo : les rivets. On espère que la FUB (Fédération des Usagers de Bicyclette) viendra tester cette version 110 cm, la 90 cm ayant reçu 2 sur 2, une belle note pour un antivol pliant.

Moins cher que la référence de l’antivol vélo Abus ?

L’arrivée est prévue en août 2024, et probablement dans la foulée en France via le distributeur Guyonneau. Ce dernier devrait le renommer Seatylock Foldylock 110, dont le prix pourrait s’élever entre 140 et 150 euros, sachant que le 90 cm coûte 119,95 euros. Ce tarif serait très compétitif face au très populaire Abus Bordo équivalent (169,95 euros).