Cet écran PC gaming 24″ et 180 Hz soldé à moins de 100 € permet de jouer sans se ruiner

Pour les soldes, Amazon propose un bon petit écran PC sans prétention, mais avec de belles intentions : le Thomson M24FG2Y14 y passe de 149 euros à 99,99 euros.

Pour se faire plaisir sans dépenser des sommes indécentes et profiter quand même d’un matériel de qualité, vous pouvez compter sur les soldes pour trouver des périphériques intéressants. Comme cet écran gaming par Thomson qui permet de jouer en Full HD avec tout de même une fréquence de rafraîchissement à 180 images/seconde, ce qui est plus qu’honnête pour la majorité des jeux. Un écran que vous retrouvez sur Amazon avec une réduction de 50 euros. Sur un produit qui coûte 149 euros de base, c’est un tiers du prix qui s’envole.

Les points forts du Thomson M24FG2Y14

Un écran à 180 Hz et une latence de 1 ms, la fluidité est au rendez-vous

Compatibilité HDR10 et une gamme de couleurs de 110% sRGB

Une connectique complète

De base, le Thomson M24FG2Y14 est un écran PC qui n’est pas trop cher puisqu’il coûte 149 euros. Mais à la faveur des soldes, son prix chute à 99,99 euros, le rendant encore plus abordable.

Un écran Full HD tourné vers les jeux vidéo

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

L’écran Thomson dont il est question ici est un modèle simple. Il convient pour tous les usages, car qui peut le plus, peut moins. Ainsi, si c’est pour un usage classique au quotidien, le M24FG2Y14 peut très bien faire l’affaire, même si c’est quand il passe en mode gaming qu’il brille. Cette dalle IPS de 23,8 pouces effectifs, soit 60 cm, est plate et affiche de la Full HD, un grand classique.

Là où il fait mieux qu’un écran de bureautique classique, c’est qu’il peut monter jusqu’à 180 images par seconde avec un temps de latence d’une milliseconde (OD). De quoi avoir de l’action fluide sous les yeux, l’idéal pour les FPS nerveux et les titres compétitifs où le moindre avantage est bon à prendre.

Le Thomson M24FG2Y14 est plus complet qu’il n’y paraît

Cet écran PC gaming est en plus compatible HDR10 (8 bits), pour avoir des couleurs plus vives et renforcer les contrastes. Ainsi, l’ennemi ne pourra pas se cacher dans les zones d’ombre et vous pourrez le débusquer en une fraction de seconde. À l’arrière de l’écran, vous retrouvez deux ports HDMI 2.1 TMDS, un DisplayPort 1.4 et une prise casque. Le DisplayPort est même compatible avec la technologie Adaptive Sync (VRR).

Pour le son, vous avez deux petits haut-parleurs de 2W chacun, qui ne valent pas un bon casque ou un système externe. S’il est possible de l’incliner à -5° et + 15°, il n’est cependant pas possible de le régler en hauteur ou le faire pivoter. L’absence de port USB pourrait être regrettable même si à ce prix-là ce n’est pas étonnant. Mais la luminosité plafonnant à 300 nits, il faudra éviter les environnements trop lumineux malgré l’HDR pour conserver une bonne visibilité.

Pour retrouver des écrans PC gaming de qualité supérieure, notre guide d’achat en recense quelques modèles de bonne facture, qu’ils soient plats, incurvés, OLED ou IPS.

