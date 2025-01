Très bonne affaire sur cet écran PC MSI 100 Hz de 23,8″ soldé à moins de 90 €

Le MSI PRO MP243XW est un écran de PC plat, qui affiche de la Full HD sur une surface de 23,8″. Il se démarque de la concurrence avec sa fréquence de rafraîchissement à 100 Hz, ce qui, pour 88,26 euros, est une bonne opportunité.

Le MSI PRO MP243XW est présenté par la marque comme un écran PC plutôt axé productivité, à vocation professionnelle. Il est recommandé pour être utilisé dans l’éducation, en entreprise, dans les milieux médicaux ou encore dans l’hôtellerie, pour ne citer que ces milieux. Mais l’avantage de cet écran, c’est qu’avec sa fréquence de rafraîchissement de 100 Hz et un temps de latence d’une seule milliseconde, vous pouvez même l’utiliser pour quelques sessions gaming. Surtout qu’avec 40 euros de réduction durant les Soldes, vous faites forcément une bonne affaire.

Les avantages du MSI PRO MP243XW

L’alliance des 100 Hz et d’une milliseconde de latence fonctionne

Mine de rien, il est compatible AMD FreeSync pour améliorer votre expérience gaming

Il est certifié TÜV et bénéficie de la technologie Less Blue Light PRO pour préserver vos yeux

L’écran PC MSI PRO MP243XW est un modèle qui est vendu 126,16 euros par un revendeur officiel de la marque. Il vaut mieux passer chez PC Componentes où il est soldé à 88,26 euros.

Un bon petit écran LED IPS Full HD 100 Hz

Parfois, il n’y a pas besoin d’en faire des tonnes pour être efficace. La simplicité, il n’y a que ça de vrai, comme le prouve cet écran MSI PRO MP243XW. Déjà, son design parle pour lui, avec une dalle quasiment borderless sur trois côtés et une bande blanche sous l’écran sur lequel se trouve le nom de la marque en lettres argentées. Vous avez aussi les icônes correspondantes aux touches du menu, et c’est tout.

Concernant la dalle en elle-même, vous avez un panneau de qualité IPS avec un rétroéclairage LED sur une surface de 23,8 pouces. Le taux de rafraîchissement max de l’écran est de 100 images/seconde avec une latence de 1 ms. Ce qui fait qu’en usage, vous avez une expérience fluide où vous passez d’une fenêtre à une autre sans problème. Pour un usage personnel ou professionnel, c’est un réel plus, ça apporte un confort à l’usage.

Un écran fait pour prendre soin de vos yeux

L’écran MSI PRO MP243XW n’est pas seulement pratique, il est aussi pensé pour préserver vos yeux. Comme il s’agit d’un écran pensé pour un usage professionnel, principalement, MSI a fait en sorte que rester devant pendant un long moment ne soit pas douloureux. Vous bénéficiez ainsi d’une technologie anti-scintillement, d’un filtre anti lumière bleue et une technologie anti-reflet, si jamais vous avez une lumière ou le soleil dans le dos.

Tout ça n’empêche pas l’écran de restituer des couleurs fidèles avec la technologie Less Blue Light Pro. Là où un filtre lumière bleue classique donne à l’image un côté orangé, ici ça reste naturel. Tout ça avec un angle de vision à 178° à l’horizontal comme à la verticale. Si vous en prenez deux, vous pouvez sans problème les mettre côte à côté pour avoir une configuration double de qualité. Enfin, vous avez quand même deux haut-parleurs de 3W chacun, même si rien ne vaut des enceintes et une barre de son. Enfin, pour la connectivité, vous avez un port HDMI 1.4, un DisplayPort 1.2a et une sortie casque.

Vous pouvez aussi retrouver d’autres références d’écrans PC pour la bureautique dans notre guide d’achat.

