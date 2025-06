Cdiscount écoule son stock d’écrans gaming Samsung Odyssey G5 : moins de 150 €

Il fait beau et chaud, c’est le moment de tirer les rideaux et se poser dans le noir devant le Samsung Odyssey G5, un écran PC gaming QHD trouvé pendant les Soldes à 144,99 euros au lieu de 179,99 euros sur Cdiscount.

Avec sa gamme d’écrans Odyssey, Samsung s’adresse aux gamers de tous bords. Il y en a pour tous les goûts, même le modèle G5 présenté ici avec 35 euros de réduction sur Cdiscount et décliné en plusieurs versions. Pendant les Soldes, Cdiscount propose un code de réduction pour profiter de la version VA avec écran plat de 27 pouces qui affiche de la QHD à 165 Hz maximum. De quoi se faire de belles sessions gaming sans vider son porte-monnaire.

Ce qui plait sur le Samsung Odyssey G5

La qualité de l’image QHD et le taux de contraste élevé

Les 165 Hz assure une excellente fluidité pour les jeux

L’ergonomie de l’écran qui se règle de nombreuses façons

Quand ce ne sont pas les Soldes, le Samsung Odyssey G5 coûte 179,99 euros. Là, chez Cdiscount, il est affiché à 159,99 euros et si vous utilisez le code promo 15DES129 il passe à 144,99 euros dans le panier.

Un écran pour améliorer le rendu des jeux

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Le Samsung Odyssey G5 est un écran PC aux dimensions classiques. Il fait 618,2 x 520,6 x 234,2 mm avec son pied, pour 4,8 kg. Le design est élégant, sobre, avec des bords fins et noirs pour laisser le plus de place à l’image. Son pied en V ne prend pas de place sur le bureau et lui offre une grande stabilité. Seul le bas de l’écran est un peu plus épais, pour gérer toute la connectique qui est disponible à l’arrière.

Vous retrouvez deux ports HDMI 2.0 et un DisplayPort 1.4, avec une prise casque jack 3,5 mm. Tout de ce qu’il y a de plus conventionnel, même si les joueurs de consoles modernes regretteront l’absence d’HDMI 2.1. Pour profiter des 165 Hz promis par l’écran, il faut d’ailleurs passer par le DisplayPort, les ports HDMI se contentant d’un très honnête 144 Hz.

Une image détaillée et améliorée avec l’HDR10

L’écran affiche une définition de 2560 x 1440 pixels, soit de la QHD, avec une densité de pixels 1,7 fois supérieure à la Full HD. Le contraste est plutôt élevé, à 3000:1 et la dalle VA propose des noirs profonds. Donc même si, dans votre jeu, vous passez par une scène sombre, vous bénéficierez quand même d’une bonne visibilité. La luminosité, elle, n’est que de 300 cd/m² mais comme il n’a pas vocation à être utilisé en extérieur, c’est amplement suffisant.

Le Samsung Odyssey G5 prend en charge la technologie HDR10 pour améliorer les couleurs. Le taux de réponse de 1 ms (MPRT) est particulièrement adapté au gaming, il réduit le flou de mouvement et renforce la fluidité. Sans oublier qu’il est aussi compatible AMD FreeSync Premium, si vous avez le bon matériel. Les joueurs les plus exigeants pourront noter un léger effet de ghosting, mais en usage classique, ça ne pose aucun problème.

Le guide d’achat sur les meilleurs écrans gaming du moment permet de voir quelles sont les dalles les plus en vue parmi celles passées entre les mains de nos experts.

Les Soldes d’été 2025 avec Frandroid

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2025

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.