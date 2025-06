Un écran PC gaming de 27 pouces, en QHD et 180 Hz, à moins de 150 € : c’est l’offre Tech du jour sur Amazon

Si beaucoup s’intéressent à la Switch 2, il y a aussi des joueurs PC qui cherchent un bon écran gaming pour accompagner leur setup. En voilà un qui est bien équipé (27″, QHD, 180 Hz) et en promo à seulement 149 euros.

Philips 27M2N3500AM

Si un gamer recherche les meilleurs composants pour booster son PC, il va aussi vouloir le bon écran qui va avec. Le Philips 27M2N3500AM semble un bon investissement : sa dalle de 27 pouces profite d’une bonne définition et d’un taux de rafraîchissement élevé. Mieux encore, pour celle et ceux dont le budget est restreint, cette référence ne dépasse pas les 150 euros grâce à cette offre.

Quels sont les avantages de ce moniteur Philips ?

Sa dalle de 27 pouces en QHD

Son taux de rafraîchissement à 180 Hz + temps de réponse 1 ms

La technologie AMD FreeSync Premium

Au départ vendu à 239 euros, le moniteur Philips 27M2N3500AM se trouve actuellement en promotion à 149 euros sur le site d’Amazon.

Du 1 440p pour de belles images

Le Philips 27M2N3500AM présente des lignes épurées et sobres, ce qui est rarement le cas pour un produit de ce type de catégorie. Peu encombrant, il prendra sans souci sa place sur votre bureau avec sa diagonale de 27 pouces. Et si son pied est uniquement réglable en inclinaison, vous pouvez ajouter un bras grâce au support VESA (100 x 100 mm).

Son écran possède des bordures fines sur 3 côtés, afin de favoriser l’immersion en jeu et proposer une expérience de manière plus réaliste. Il plaît surtout pour sa définition QHD au format 16:9, soit 2 560 x 1 440 pixels. Résultat : on a des images plus nettes et détaillées, ainsi que des couleurs vives. Il prend également en charge l’HDR10.

Une fiche technique solide pour satisfaire les gamers

Bien sûr le constructeur le sait, un bon joueur doit avoir un écran offrant des images fluides. On a donc un taux de rafraîchissement élevé de 180 Hz, mais aussi un temps de réponse de seulement 1 milliseconde. De quoi avoir une longueur d’avance sur les autres joueurs, sur les jeux de type FPS.

Le Philips 27M2N3500AM dispose de la technologie FreeSync Premium. Une fois activée, cette dernière va permettre d’éliminer les déchirures d’écran et les temps de latence, pour pouvoir délivrer une expérience de jeu fluide et stable. Enfin, à l’arrière, l’écran PC est composé de deux ports HDMI, un DisplayPort et une sortie casque pour brancher une barre de son ou un casque par exemple.

