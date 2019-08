Les barres de son se sont multipliées ces dernières années sur le marché. Proposées par des fabricants de TV, comme Samsung, Sony ou LG, ou des spécialistes en audio comme Yamaha, Sonos ou Bose. Quelles sont les meilleures barres de son du moment en fonction de son budget ?

Vous avez envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour avoir une meilleure immersion dans les films et les jeux, ou tout si mplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont le moyen le plus simple. Les derniers modèles peuvent simuler un environnement sonore en 3D grâce aux technologies Dolby Atmos et DTS:X et peuvent intégrer une compatibilité native avec Google Assistant ou Amazon Alexa pour diffuser rapidement de la musique dans son salon via son service de streaming préféré.

De très nombreux modèles sont disponibles sur le marché et cela peut être parfois compliqué de s’y retrouver. Nous vous proposons nos recommandations en fonction de votre budget afin de vous aider à choisir la meilleure barre de son pour votre salon.

Samsung HW-Q80R : notre recommandation

La Samsung HW-Q80R est l’un des derniers modèles haut de gamme du fabricant coréen. Comme pour les autres modèles de cette catégorie, Samsung a travaillé avec Harman/Kardon pour améliorer le rendu acoustique de ses flagships.

La HW-Q80R est une barre de son en 5.1 grâce à deux haut-parleurs frontaux, deux haut-parleurs latéraux, deux haut-parleurs orientés vers le plafond et un caisson de basse sans fil. Elle permet d’offrir une restitution très fidèle et puissante sur tous les contenus (musique, film, jeu ou TV).

Son grand point fort est d’être nativement compatible avec les technologies de spatialisation 3D Dolby Atmos et DTS:X qui commencent à être de plus en plus présents sur les plateformes de SVOD, Netflix et Amazon Prime en tête. Grâce à ses deux haut-parleurs orientés vers le plafond, elle permet de simuler de façon très efficace une spatialisation sonore avec des effets de hauteur.

Elle dispose de deux sorties HDMI pour brancher de nouveaux périphériques à votre TV, une entrée HDMI ARC (à utiliser de préférence), d’une prise optique et elle est compatible Bluetooth. Elle est compatible avec les enceintes sous Amazon Alexa pour lancer automatiquement de la musique dessus à la voix.

Pourquoi choisir la Samsung HW-Q80R ?

Rendu natif Dolby Atmos et DTS:X bluffants

Un excellent rendu sonore

Assez puissante pour sonoriser entièrement une maison (ou pour réveiller les voisins)

On retrouve la Samsung HW-Q80R à moins de 1000 euros. Un excellent choix pour ceux qui veulent investir dans une configuration de qualité pour plusieurs années.

Sonos Beam : le meilleur rapport qualité/prix

La Sonos Beam est la nouvelle barre de son de Sonos qui opte pour un format compact afin d’être facilement installable dans n’importe quelle situation. Avec ce modèle, Sonos joue la carte connectée et offre une solution assez unique sur le marché : elle intègre des micros qui lui permettent de profiter d’une intégration native de Google Assistant et d’Amazon Alexa. Très pratique pour contrôler le volume et ses différents appareils connectés à la voix, elle permet surtout de se passer d’un Google Home ou d’un Amazon Echo.

La barre en elle-même arrive à propose une très bonne restitution sonore, malgré la taille réduite et l’absence de caisson de basse. Elle embarque quatre woofers qui s’occupent des médiums et des graves et un tweeter pour les aigus et les dialogues. Le résultat ? Une restitution très équilibrée avec des graves profonds sans distorsion. Même si elle n’est pas compatible avec les technologies de spatialisation de son de Dolby ou de DTS, elle réussit à proposer un très bon rendu surround. Encore plus si vous possédez une ou deux enceintes Sonos One, qui peuvent s’associer avec la Beam pour proposer un rendu encore plus impressionnant et sans latence.

Pour les connectiques, on retrouve une sortie HDMI ARC qui sera le seul moyen de la raccorder à votre TV, avec ou sans adaptateur optique. Une fois configuré avec l’application Sonos, la barre sera compatible avec Apple AirPlay 2, Spotify Connect et pourra être utilisée avec la majorité des smartphones et PC via Wi-Fi pour diffuser de la musique ou des podcasts de manière native.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le test complet de la Sonos Beam par Numerama.

Pourquoi choisir la Sonos Beam ?

Très bon rendu sonore

Compacte et puissante

Google Assistant et Amazon Alexa intégrés nativement

Compatible Apple AirPlay 2 (c’est assez rare sur les barres de son)

La Sonos Beam est disponible sur Amazon à moins de 400 euros. Un excellent rapport qualité/prix pour cette barre de son connectée.

Yamaha YAS-108 : La meilleure à moins de 300 euros

La réputation de Yamaha dans le monde de l’audio n’est plus à faire. Encore aujourd’hui, ses enceintes restent toujours plébiscitées des studios d’enregistrement et sont utilisées par les meilleurs ingénieurs de son. C’est assez naturellement que le fabricant japonais s’est lancé sur le marché des barres de son avec de nombreux modèles disponibles à tous les prix.

Le modèle qui nous intéresse, le YAS-108, est l’un des meilleurs rapports qualité/prix de Yamaha, historiquement très bon sur ce segment tarifaire. En format tout-en-un, elle a la particularité d’intégrer un caisson de basse de 60 watts directement sur l’arrière de la barre. La solution offre une très bonne spatialiation du son et réussit à facilement sonoriser une pièce sans avoir besoin de la pousser dans ses limites.

Elle se paye le luxe d’être compatible DTS:X via la technologie DTS Virtual:X qui lui permet de simuler les enceintes manquantes. Même si ce n’est pas aussi impressionnant que sur une barre de son 5.1 avec des haut-parleurs orientés vers le plafond, c’est un ajout très appréciable sur cette tranche tarifaire.

Pour les connectiques, on retrouve une sortie HDMI, une entrée HDMI ARC, une entrée numérique, une entrée analogique jack et une compatibilité Bluetooth. Malheureusement, elle fait l’impasse sur l’intégration des écosystèmes Alexa ou Google Assistant.

Pourquoi choisir la Yamaha YAS-108 ?

Bon rendu sonore, excellent pour le prix

Caisson de basse intégré

Compatible DTS-X (via DTS Virtual:X)

On retrouve la Yamaka YAS-108 à moins de 300 euros. Si vous arrivez à l’avoir à un moins de 250 euros, cela devient une excellente affaire et assurément l’un des meilleurs produits sur cette gamme de prix.

Si vous recherchez un modèle plus accessible, la Yamaha YAS-107 est disponible à moins de 200 euros (avec 4 haut-parleurs au lieu de 6).

Pourquoi opter pour une barre de son ?

Les enceintes intégrées dans nos téléviseurs sont souvent de piètre qualité, c’est pour cela qu’il est intéressant d’investir dans une barre de son. En plus d’améliorer le rendu sonore des films et des musiques, les barres de son permettent de simuler un rendu surround et peuvent même être compatibles avec les assistants connectés afin de lancer des musiques à la voix.

Dolby Atmos, DTS:X : à quoi ça sert ?

Depuis quelques années, on retrouve des barres de son certifiées Dolby Atmos et DTS:X. Ces deux technologies assez similaires permettent d’obtenir une virtualisation sonore 3D afin d’offrir une immersion poussée sur les contenus compatibles. Comparé à un classique rendu horizontal 5.1, la virtualisation 3D permet d’ajouter une verticalité au son pour offrir un rendu plus réel. On commence à trouver des contenus Dolby Atmos sur Netflix, Amazon Prime Video et sur les Blu-ray 4k.

Qu’est-ce que le HDMI ARC ?

Pour relier sa barre de son à sa TV, on utilise historiquement un port jack ou optique. Cependant, ces connectiques transmettent simplement une piste analogique depuis une source. La technologie HDMI ARC (Audio Return Channel) permet de conserver la piste audio en numérique de la source à la barre de son. C’est donc la barre qui va s’occuper de décoder et de retransmettre des pistes numériques, obligatoire pour obtenir un son Dolby et DTS. Petit bonus : le volume de la barre de son pourra être réglé avec la même télécommande que la TV de manière transparente. En bref, utilisez-le.