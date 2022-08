Notre sélection des meilleurs micros pour le podcast et le streaming

Vous souhaitez vous lancer dans le podcast ou le streaming ? Investir dans un bon micro peut être la bonne solution. Découvrez notre sélection des meilleurs micros disponibles.

Avant de se lancer dans l’aventure du podcast ou du streaming, il est essentiel d’avoir un bon équipement pour assurer à son public une qualité d’écoute irréprochable. Afin de commencer en toute confiance, l’acquisition d’un microphone de bonne facture est la base dans ce domaine.

Le micro est un élément indispensable pour bien débuter son podcast. Toutefois, il est nécessaire de prendre en compte plusieurs facteurs au préalable, notamment concernant le budget ainsi que les besoins spécifiques. Dans quel type de matériel comptez-vous investir ? Quel sera votre format d’enregistrement ? Quel type de micro vous correspond le mieux ?

Sur le marché, il existe deux types de connectiques pour les microphones : USB ou XLR. Si vous pensez à la mise en place d’un setup de streaming, l’investissement dans un microphone efficace est sans nul doute la bonne solution. Afin de s’assurer d’une bonne qualité sonore, nous vous conseillons d’investir dans un bon casque audio, déniché au sein de notre guide dédié.

Blue Yeti X : notre recommandation

C’est l’un des produits phares dans son domaine. La grande force du Blue Yeti X est certes sa polyvalence, mais aussi sa fiabilité. Le micro offre d’abord une belle construction avec une conception très robuste. Vous trouverez même un pas de vis pour fixer le micro. Il intègre en outre une prise micro-USB et une prise casque.

Concernant la prise en main, le micro dispose de deux boutons. Le premier permet de sélectionner le mode d’enregistrement mis en place. Au total, ce sont quatre modes distincts, que vous soyez seul, en duo ou plusieurs autour de la table. Le second sert d’information pour le gain de la voix. Si le son sature, les LED virent au rouge et il vous suffira de tourner la molette.

Si vous le souhaitez, il est aussi possible d’investir dans plusieurs accessoires de la marque — tout de même assez chers, c’est donc totalement optionnel. De manière générale, la qualité audio délivrée par le Blue Yeti X est suffisamment bonne pour être utilisée en podcast ou en streaming.

Shure SM7B : le meilleur microphone disponible

Si vous êtes à la recherche du meilleur micro du marché, n’allez pas plus loin. Le Shure SM7B est sans conteste la référence que ce soit pour le podcast, le streaming ou bien l’enregistrement studio. Attention toutefois, c’est un produit à ne pas mettre entre toutes les mains et pour cause : son prix s’élève à 459 euros.

Il s’agit d’un micro dynamique offrant tout d’abord un design que nous qualifierons d’iconique. Le SM7B est LE produit de référence pour les streamers sur Twitch, mais aussi les présentateurs radio. Le corps du produit se pare d’un beau noir et les finitions sont suffisamment bonnes pour donner une impression de robustesse assez impressionnante, tout en conservant un design minimaliste.

Le câble XLR est aussi intégré sur la construction du micro. Il sera donc essentiel d’investir dans une bonne carte son, mais aussi un amplificateur pour un gain de son de haut niveau. Un investissement nécessaire si vous êtes pointilleux sur votre gestion sonore. Shure a sans aucun doute produit un travail de qualité sur la gestion du son. Il permet même de mieux identifier les voix.

Vous l’aurez compris, ce microphone est l’investissement d’une vie si vous êtes déjà bien lancés dans votre contenu sur internet. Le Shure SM7B est un micro idéal — à condition d’y mettre le prix.

Roccat Torch : parfait pour se lancer sur Twitch

Pour se lancer dans la grande aventure du streaming, il est nécessaire d’avoir un matériel de qualité. Mais c’est encore mieux sans se ruiner ! Le Roccat Torch est un produit pensé en ce sens, commercialisé sous la barre des 100 euros. Il s’adapte aussi bien au streaming qu’au multijoueur.

Dès sa sortie de boîte, le micro se distingue par un pied très imposant qui peut surprendre. Celui-ci fait autant office de support que de table de mixage. Un pas de vis est aussi prévu pour l’installer sur une perche. Le câble USB-C fourni dans la boîte permet de relier le micro à la base. Le second est pensé pour se brancher sur l’ordinateur. L’ergonomie et la construction sont suffisamment solides pour en faire le compagnon idéal de vos sessions gaming.

Comme tout bon micro fonctionnant via une connexion USB, vous n’avez pas besoin de l’aide d’un logiciel pilote. Grâce à la table de mixage précédemment évoquée, vous avez d’abord accès à trois modes de captation : cardioïde, stéréo ou whisper. Le bouton central est quant à lui destiné à gérer le volume du retour audio et le dernier bouton s’occupe du gain.

En matière d’accessoires, le Roccat gagnerait tout de même à disposer d’un bras télescopique si cher aux streamers, pour une plus grande liberté de mouvement. Il est toutefois possible de s’en passer.

Si vous comptez investir dans ce micro, nous vous recommandons au préalable la lecture de notre test du Roccat Torch.

Shure MV7 : compatible à plusieurs solutions d’enregistrements

Vous êtes à la recherche d’un produit polyvalent ? La marque Shure a plusieurs modèles dans son catalogue. Le MV7 se caractérise par sa polyvalence : il dispose d’une prise USB, mais aussi d’une XLR. Si jamais vous utilisez cette dernière, assurez-vous de posséder une carte son avec la bonne entrée.

Concernant la construction, le Shure MV7 est vendu sans support et fonctionne à son plein potentiel avec un pied télescopique. Malheureusement, l’accessoire n’est pas livré avec le micro. La connectique est assurée par un port USB, un port audio jack et une prise XLR. Cela implique aussi que le MV7 fonctionne avec un client dédié sur PC et une application smartphone.

La qualité audio du micro est naturellement bonne, mais elle ne vous empêchera d’effectuer quelques menues retouches. Les plus professionnels regretteront l’absence de logiciels d’enregistrement et devront se tourner vers des solutions tierces. En bref, le Shure est certes excellent, mais il est bardé d’éléments supplémentaires à acheter en complément.

Au prix de 219 euros, l’addition finit par être salée. Nous le conseillons tout de même à ceux qui cherchent un équipement de qualité et qui ne comptent pas leurs euros.

Rode PodMic : le plus professionnel des micros

Qui dit micro professionnel, dit équipement haut de gamme. En l’occurrence, le Rode PodMic est le seul de notre sélection à se doter d’une unique prise XLR. Vous avez le choix lors de votre commande entre un pied standard, ou bien une perche. Cela dépendra de votre installation, mais surtout de votre budget.

Attention toutefois, il s’agit d’un produit à ne pas mettre entre toutes les mains. À cause de sa connexion XLR, il est aussi nécessaire d’investir dans une bonne carte son. Si vous destinez ce micro à un usage musical, nous vous recommandons d’investir dans la table de mixage Rode Caster Pro. Pour la mise en place, vous pourrez connaître quelques difficultés autour du fil XLR qui s’entortille.

La grande force de ce Rode PodMic est sa qualité audio. Ce micro dynamique offre de belles performances notamment pour l’enregistrement des voix. Son enregistrement omnidirectionnel est aussi idéal pour un podcast à plusieurs personnes. Le logiciel est certes assez difficile à prendre en main, mais vous permet de bien gérer chaque élément du son.

Dans sa construction, le micro intègre en outre un filtre anti pop, ce qui mérite d’être souligné puisque c’est assez rare sur le marché. En termes de tarifs, le Rode PodMic est proposé seul au prix de 99 euros. Si vous souhaitez ajouter un accessoire dans l’addition, comptez 121 euros pour un pied de micro en plus, ou bien 174 euros pour une perche.

MSI Immerse GV60 : l’alternative au Blue Yeti X

Dans le secteur du hardware et du gaming, le constructeur MSI s’est fait un nom. En l’occurrence, l’Immerse GV60 est un micro qui s’inspire très clairement du Blue Yéti X. Il s’agit d’un produit imposant fait entièrement de métal. L’ensemble de la construction est à la fois solide et qualitative.

La connectique est excellente sur ce micro. Vous avez ainsi droit à un port USB-C et à une sortie jack de 3,5 mm, tous deux placés sous le produit à proximité du pas de vis. Un parti pris surprenant qui vous obligera à faire attention au support que vous achèterez. Sachez par ailleurs que le MSI Immerse GV60 est livré avec un pied lesté et deux vis.

Ce produit s’adresse aux gamers, mais surtout aux personnes souhaitant se lancer sur Twitch. Pour l’enregistrement, le MSI Immerse GV60 propose plusieurs modes. Vous avez le bidirectionnel droit et gauche, avant / arrière, un omnidirectionnel et cardioïde. Le son enregistré est particulièrement clair et précis, adapté à l’enregistrement de la voix.

Pour rappel, à cause de son branchement uniquement pensé pour de l’USB, le micro MSI n’est pas pensé pour fonctionner avec un logiciel PC. L’Immerse GV60 a été testé sur Frandroid et nous vous en conseillons la lecture pour en apprendre plus.

Quels accessoires choisir avec votre micro ?

Vous l’aurez saisi en lisant notre sélection, la plupart des micros sélectionnés fonctionnent bien de manière indépendante. Toutefois, l’ajout d’accessoires est recommandé pour améliorer votre usage. Concernant les supports, vous avez le choix entre un pied de micro et une perche. La perche Blue peut faire un bon travail.

Il est aussi possible d’améliorer la qualité du son. Pour cela, vous pouvez ajouter sur la tête du micro une série d’éléments comme un filtre anti pop. Celui-ci évitera ainsi les bruits de bouche, mais également que la salive n’entre en contact avec le micro.

Enfin, les appareils de notre sélection ayant une connexion XLR nécessitent aussi l’apport d’une carte son. Toutefois, il s’agit d’un réel investissement supplémentaire et il est bon d’y réfléchir à deux fois avant de se lancer dans l’acquisition d’un tel équipement. Par exemple pour le micro Rode, une carte son externe vous facilitera la prise en main.

Comment choisir un bon micro ?

Quelles différences entre le cardioïde et l’omnidirectionnel ?

La directivité d’un micro est sans nul doute la caractéristique la plus importante pour définir votre achat. En l’occurrence, pour le podcast et le streaming, le cardioïde est recommandé. Celui-ci est en capacité de capter le son provenant de l’avant. Il est plus simple d’isoler votre voix des bruits extérieurs grâce à l’apport d’accessoires. C’est un produit idéal pour les streamers.

De son côté, l’omnidirectionnel est capable de capter du son provenant de tous les côtés, mais avec quelques contraintes. Les micros de ce genre sont ainsi très sensibles à l’ambiance de la pièce d’enregistrement. Il est aussi impossible d’isoler une partie du micro pour bloquer un son autour. Pourtant, sur une table ronde, le micro enregistrera de la même manière les voix. Parfait donc pour un podcast.

Faut-il choisir un micro dynamique ou statique ?

Si les deux types micros peuvent convenir à l’enregistrement de podcasts, ou bien au streaming, il est tout de même nécessaire de vous détailler les différences afin de vous aider à faire un bon choix.

Les micros statiques nécessitent l’apport d’une alimentation et ne peuvent pas fonctionner sans. Il est hypersensible, tel un gamer découvrant qu’il est possible de jouer une femme dans son jeu vidéo favori. Cela signifie surtout qu’un tel type de micro enregistre le moindre son parasite. Si vous souhaitez investir dans ce genre de produits, assurez-vous d’avoir un environnement adapté.

Largement représentés dans notre sélection, les micros dynamiques n’ont pas réellement besoin d’une alimentation pour fonctionner. Il est capable d’enregistrer dans un environnement bruyant sans subir de sons parasites. Ils sont plus accessibles en matière de prix, mais aussi faciles à prendre en main. En revanche, la qualité du son est bien moins bonne qu’un micro statique.

