Test du microphone USB Sennheiser Profile : la nouvelle référence

Sennheiser se lance sur le marché des microphones plug & play pour le streaming et les podcasts. Le Profile, c’est son nom, sera-t-il à la hauteur de nos attentes ?

Est-il encore nécessaire de présenter Sennheiser ? Le groupe allemand, qui s’était séparé de sa branche EPOS, se lance à l’assaut du marché des microphones de streaming avec le Profile. Comme la plupart des références du marché, le Sennheiser Profile se veut être simple dans son utilisation et ne nécessite donc aucun pilote pour fonctionner.

Il s’agit d’un microphone cardioïde à condensateur, construit entièrement en métal et disponible dans deux configurations. Une première version « pied de table », proposée au prix conseillé de 130 euros, et un second kit, que nous avons reçu, dans lequel le micro est livré avec un bras articulé. Cet ensemble est quant à lui proposé au prix conseillé de 200 euros.

Un solide microphone, particulièrement bien construit

Si on le compare aux autres microphones passés entre nos mains récemment, le Sennheiser Profile se montre beaucoup plus compact. L’expérience de la marque se ressent immédiatement, tant le produit parait qualitatif. Le corps du microphone est complètement construit en métal et les assemblages sont impeccables.

Mieux encore, Sennheiser a réussi à intégrer totalement le support orientable au corps de son micro. Ainsi il est possible de basculer le microphone de quelques degrés en arrière pour l’orienter correctement. Là encore, c’est presque un plaisir de manipuler le Profile, tant les mouvements sont fluides.

La capsule se compose d’une grille en métal noir très classique. On retrouve à l’avant les différents boutons de contrôle avec tout d’abord celui qui permet de couper la captation. Lors de l’activation de cette fonction, les deux premiers boutons s’illuminent en rouge, pour bien signifier à l’utilisateur que le microphone est coupé. Ces LED peuvent également passer au jaune, lorsque le microphone sature.

On dispose ensuite d’un potentiomètre qui gère le gain du Profile, un autre dédié à la balance entre le son du microphone et celui du PC et enfin un troisième permettant d’ajuster le volume de la sortie audio. En effet, le Profile dispose d’une classique sortie jack, située à l’arrière et procurant un retour audio de la captation tout en pouvant être utilisée comme sortie audio par l’ordinateur.

La liaison avec l’ordinateur est assurée par un câble USB-C de longueur correcte. On regrette cependant qu’aucun adaptateur vers USB A ne soit fourni dans la boite. Ainsi, il nous semble encore un peu trop tôt pour ne pas fournir ce type d’accessoire, l’USB-C n’étant pas encore très répandu sur les ordinateurs de bureau.

Nous avons reçu le Profile dans sa version Streaming Set qui fait l’impasse sur le pied de table et profite d’un véritable bras articulé. Ce dernier allie métal et plastique et se montre, comme le micro, relativement compact par rapport à ce que l’on retrouve habituellement sur le marché. Il est, lui aussi, très bien construit et maintient fermement le microphone en place. Seules ses articulations nous paraissent un peu trop rigides, du moins au début.

Le bras intègre également un système permettant d’y passer le câble proprement. Durant nos tests, nous avons pu valider la bonne atténuation des bruits d’impact sur notre bureau, avec le bras installé sur ce dernier. De la même façon, la manipulation du bras pendant l’enregistrement ne perturbe en rien l’enregistrement sonore.

Sur le plan du design et de l’ergonomie, il n’y a tout simplement rien à redire. Le Sennheiser Profile est parfait. Le microphone est solide, bien construit, simple à utiliser, et son bras vient parfaire le tout. Il se paye même le luxe d’être plutôt compact, notamment par rapport à ses concurrents directs.

Des performances à la hauteur de la marque

Le Sennheiser Profile se montre convaincant dans sa construction et son ergonomie, et il l’est tout autant pour ce qui est de ses performances. La réputation de la marque n’est plus à faire et nombre de professionnels et artistes utilisent des microphones Sennheiser pour leurs enregistrements. Pour autant, nous sommes ici face au premier microphone USB de la marque, une discipline un peu différente.

Inutile de faire durer le suspense plus longtemps : le Sennheiser Profile est très bon ! La captation de la voix est claire, chaleureuse et l’enregistrement globalement impeccable ! Il répond donc parfaitement à la contrainte initiale : un microphone plug & play qui ne nécessite aucun réglage ni aucun pilote. Il se montre alors efficace aussi bien pour une discussion vocale que pour enregistrer un podcast.

Enregistrement de base, gain à 75 %, normalisé à 0 dB

Le Profile ne s’arrête pas à une simple captation de bonne facture puisque tous les organes qui pourraient perturber les enregistrements semblent avoir été étudiés en détail. Ainsi, la capsule est peu sensible aux souffles et plosives, une bonnette ou un filtre les supprimera. De la même façon, le bouton mute ne génère aucun son désagréable lors de l’activation ou de la désactivation.

Enregistrement de base avec frappes au clavier, gain à 75 %, normalisé à 0 dB

Enfin, et malgré sa taille compacte, le Profile est peu sensible aux bruits de manipulation. Ainsi, il peut être déplacé, réorienté ou son bras manipulé, sans que cela ait d’impact notable sur l’enregistrement. Pour finir, sa directivité cardioïde se montre efficace pour atténuer les bruits ambiants et se concentrer sur la voix. Comme souvent, les bruits de clavier ou de souris restent audibles, mais cela n’entache pas réellement l’expérience.

Prix et disponibilité

Le microphone Sennheiser Profile est disponible au prix conseillé de 130 euros.

Le pack avec un bras articulé est quant à lui proposé au prix conseillé de 200 euros.