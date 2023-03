Sennheiser lance un micro USB accessible pour les réunion visio, le streaming ou le podcast

Sennheiser vient de dévoiler un nouveau microphone à destination du grand public. Ce Profile USB Microphone propose une solution simple d'accès pour capturer sa voix sans se prendre la tête.

Depuis quelques années, les solutions pour capturer la voix se sont largement démocratisées. Outre l’essor du streaming en vidéo, la multiplication des réunions en visioconférence avec le télétravail est également passée par là.

Déjà présent dans le domaine de la capture sonore pour les professionnels ou pour la vidéo, Sennheiser a décidé de se lancer à son tour dans le marché des microphones USB. Le constructeur allemand a ainsi lancé un nouveau micro facile à prendre en main, sans trop de réglages et qui fonctionne aussi bien sur PC que sur Mac, sur Android et sur iPad.

Baptisé Profile USB Microphone, le microphone de Sennheiser a, comme son nom l’indique, l’intérêt de profiter d’une connectique USB et non pas de XLR. Ce choix de connectique va notamment permettre une utilisation plus simple pour les consommateurs puisqu’il permet de se passer d’interface audio. Par ailleurs, Sennheiser a fait le choix de proposer un long câble USB-C vers USB-C de trois mètres pour connecter le micro à un smartphone ou un ordinateur. De quoi permettre une connexion simple aux smartphones Android ou aux iPad. En revanche, pour les PC qui ne profiteraient pas de prise USB-C, l faudra nécessairement passer par un autre câble ou acheter un adaptateur USB-C vers USB-A.

Un microphone simple à utiliser

Pas besoin de pilote ou de logiciel spécifique pour utiliser le Sennheiser Profile USB Microphone. Il suffit de le branche à la prise. Par la suite, le micro peut être contrôlé à l’aide de quelques boutons et curseurs. De quoi passer le micro en mode silencieux, régler son gain, augmenter le volume du retour audio via la prise casque ou modifier le mixage entre le son de votre voix et celui de votre PC dans le retour audio.

Le Sennheiser Profile ULS Microphone // Source : Sennheiser Le Sennheiser Profile ULS Microphone // Source : Sennheiser

Pour la captation vocale, Sennheiser a fait appel à sa propre capsule KE10, déjà utilisée sur les micros MKE 600 (micro canon), MKE 400 (micro canon compact) ou TCC2 (micro de plafond). Il s’agit donc d’un microphone cardioïde qui va surtout capturer les sons proches. Sennheiser ne propose ainsi pas de mode omnidirectionnel pour utiliser par exemple un seul micro posé au milieu d’une table pour un enregistrement de podcast. Notons par ailleurs que la capsule est suspendue pour éviter les bruits de chocs et que le micro intègre un filtre antipop pour réduire les plosives.

Le Sennheiser Profile USB Microphone est d’ores et déjà disponible. Il est proposé en deux versions : un kit de base, avec un pied fixe en métal à 129 euros, et un kit avec un bras articulé pour 199 euros.

