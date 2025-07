L’offre Rat+ de Canal+ revient à petit prix pour les moins de 26 ans

C’est le grand retour de l’offre tant aimée des moins de 26 ans : Canal+ propose un tarif spécial sur l’abonnement classique à 14,99 euros/mois au lieu de 24,99 euros. Et 19,99 euros/mois pour les formules Ciné Séries ou Sport au lieu de 34,99 euros et 45,99 euros.

Canal+ sait parler aux jeunes qui n’ont pas forcément les moyens de s’abonner à toutes les plateformes de streaming et qui ont pourtant aussi le droit de se détendre. C’est pour ça que régulièrement, ils reviennent avec l’offre Rat+, réservée aux jeunes de moins de 26 ans, sans engagement et valable jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge fatidique. Pour contenter tout le monde, la plateforme décline même son offre Rat+ sur trois abonnements : le classique à 14,99 euros/mois et les offres Ciné Séries et Sport à 19,99 euros chacune.

Les points forts des offres Rat+

La quantité de services inclus dans chaque abonnement

C’est disponible sur tous les écrans connectés

Le rapport qualité-prix pour les 18-25 ans est imbattable

L’offre Canal+ classique coûte 24,99 euros par mois, avec Rat+, elle est à 14,99 euros par mois. Pour le pack Ciné Séries, il passe de 34,99 euros par mois à 19,99 euros par mois. Enfin le pack Sport à 45,99 euros par mois devient Rat+ Sport pour 19,99 euros par mois.

Passer l’été au frais avec les films et séries Canal

Pour bénéficier des tarifs Rat+ quel que soit l’abonnement choisi, il n’y a qu’une condition principale : avoir moins de 26 ans. Il suffit d’avoir une carte bancaire au même nom et vous pouvez souscrire l’un des trois packs proposés. Attention, il n’est pas possible de cumuler plusieurs abonnements à votre même nom, il faudra avoir plusieurs personnes de moins de 26 ans. Très pratique si vous vivez en colocation, par exemple, et que tout le monde n’a pas les mêmes goûts.

L’offre est valable pour les 18-26 ans, sans engagement et se renouvelle tacitement. N’oubliez donc pas de résilier votre abonnement à l’approche de vos 26 ans sinon le mois suivant, vous serez facturé au prix fort. Et si jamais les fins de mois sont difficiles, vous pouvez partir à tout moment sans frais cachés, c’est aussi l’un des avantages des offres Rat+.

Des offres Rat+ adaptés à tout le public

La première offre, celle à 14,99 euros/mois, est un accès simple à Canal+, aux films, aux séries, aux créations originales et grands évènements sportifs diffusés par la chaîne cryptée. C’est accessible sur tous les appareils et c’est réservé à un seul utilisateur. Comprenez que vous ne pourrez pas partager votre compte avec un tiers. L’affichage des vidéos est en HD et vous avez un son Dolby 5.1 pour une meilleure immersion.

L’offre Rat+ Ciné Séries reprend cette formule et ajoute l’accès à Max Standard, Netflix (avec pub), Ciné+ OCS, Paramount+ Standard et Insomnia. Si Canal+ reste réservé à un utilisateur, les comptes Netflix, Max et Paramount+ peuvent être partagés avec une seconde personne.

Enfin, pour celles et ceux qui aiment le sport, l’offre Rat+ Sport à 19,99 euros/mois vous laisse accéder à beIN SPORTS, Eurosport et toutes les déclinaisons sportives des chaînes Canal+. Apple TV+ est aussi de la partie, pour se faire une toile entre deux rencontres.

Si vous souhaitez comparer Canal+ et ses offres Rat+ avec d’autres services de streaming, nous vous invitons à consulter le guide des meilleures plateformes de SVOD du moment et découvrir les abonnements les plus intéressants.

