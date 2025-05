Affiché à 3,99 euros par mois sans engagement, le forfait B&You 20 Go joue la carte du prix cassé sans renoncer à l’essentiel. Attention toutefois, cette offre est une série spéciale et sa durée de disponibilité est limitée.

En ce moment, Bouygues Telecom propose une série spéciale B&You 20 Go à 3,99 euros par mois, sans engagement. Un tarif particulièrement bas pour un forfait 4G avec appels et SMS illimités, et une enveloppe data largement suffisante pour un usage classique. Il s’agit là d’une alternative sérieuse pour ceux qui veulent alléger leur facture mobile sans perdre en fiabilité.

Ce forfait B&You en bref :

20 Go d’internet mobile en France métropolitaine

14 Go utilisables en roaming depuis l’Europe et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France, Europe et DOM

Carte SIM triple découpe ou eSIM à 1 euro

Ce forfait est aujourd’hui disponible à 3,99 euros sur le site de Bouygues Telecom.

Un forfait pensé pour les usages du quotidien

Le B&You 20 Go s’adresse avant tout à ceux qui cherchent un forfait simple, efficace et sans surprise. Avec ses 20 Go de data, il permet une navigation fluide, l’écoute de musique en streaming, la consultation des réseaux sociaux et même un peu de vidéo en qualité standard. L’enveloppe de 14 Go en roaming le rend également pratique pour les séjours en Europe ou dans les DOM, sans frais supplémentaires.

L’activation de l’offre est rapide, avec une carte SIM ou une eSIM à seulement 1 euro. La souscription s’effectue en ligne en quelques clics, et la portabilité du numéro est prise en charge automatiquement avec le numéro RIO.

Un réseau fiable et une gestion souple

S’appuyant sur le réseau de Bouygues Telecom, ce forfait garantit une couverture 4G solide sur la quasi-totalité du territoire (99 % de la population). Les débits moyens autour de 109 Mb/s permettent une utilisation fluide en mobilité. La 5G est disponible en option pour 3 euros supplémentaires par mois, mais reste secondaire pour un usage standard.

Grâce à l’espace client en ligne, il est possible de modifier ou compléter le forfait à tout moment (ajout d’options, contrôle parental, etc.). Et en cas de besoin d’évolution, il suffit de résilier sans frais ou de basculer vers une autre offre B&You.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

