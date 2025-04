Ce forfait 5G de 120 Go cache un usage que peu d’offres proposent pour moins de 9 €/mois

Free relance sa série spéciale 120 Go avec un positionnement tarifaire agressif : 8,99 euros par mois pendant un an, sans engagement. Un volume de data conséquent, des services annexes et une durée limitée qui en font l’une des offres les plus visibles du moment sur notre comparateur mobile.

Une enveloppe data généreuse, une application TV incluse et un tarif cassé : Free remet en avant sa Série Free 120 Go à moins de 10 euros par mois. Disponible pour une durée limitée, cette offre sans engagement est à petit prix pendant 12 mois, avant de basculer automatiquement vers le forfait Free 5G classique. Un rapport data/prix particulièrement intéressant à retrouver sur notre comparateur de forfaits mobile.

Ce forfait Free mobile, qu’est-ce qu’il propose ?

120 Go d’internet mobile en 5G/4G en France métropolitaine

30 Go depuis l’Europe et les DOM, avec appels/SMS/MMS illimités depuis ces zones

Application OQEE TV incluse

En ce moment, ce forfait Série Free est disponible en promotion à seulement 8,99 euros. Ce tarif est fixe la première année, puis vous basculerez automatiquement sur le forfait Free 5G de 350 Go à 19,99 euros par mois.

Que permet une enveloppe de 120 Go par mois ?

Avec une enveloppe de 120 Go, les usages intensifs deviennent accessibles sans crainte du hors-forfait. La navigation web, les réseaux sociaux, le streaming en HD, les appels en visio ou même le télétravail via partage de connexion sont largement couverts. Pour un utilisateur moyen, l’enveloppe proposée est largement au-dessus des besoins réels, surtout quand on sait que la consommation mobile en France tourne autour de 16 Go, d’après le dernier rapport de l’ARCEP.

Free ajoute également l’accès à OQEE by Free, une application TV permettant de regarder en direct ou en replay ses chaînes préférées, dès qu’une connexion est disponible. Une fonctionnalité plutôt rare à ce niveau de prix, qui ajoute une vraie valeur d’usage pour ceux qui consomment du contenu vidéo, en mobilité ou à domicile.

À qui s’adresse cette offre spéciale Free ?

Ce forfait s’adresse avant tout à ceux qui ont besoin d’une enveloppe data solide sans viser une offre premium. Étudiants, jeunes actifs ou professionnels souvent en déplacement y trouvent une option simple, efficace et sans contrainte.

Le forfait inclut également 30 Go à utiliser en Europe et dans les DOM, un atout pour les voyageurs réguliers. Et grâce à l’absence d’engagement, il reste possible de quitter l’offre avant le passage automatique à la version Free 5G à 19,99 euros par mois.

Quelle qualité de réseau pour Free aujourd’hui ?

Free poursuit le déploiement de son réseau mobile, avec une couverture 4G désormais étendue à 99 % de la population selon les derniers chiffres de l’ARCEP. Côté 5G, l’opérateur s’appuie surtout sur la bande 700 MHz, qui permet une bonne portée, y compris dans les zones peu denses.

D’après le baromètre nPerf, Free se classe en quatrième position sur les performances globales. Les débits restent corrects pour la plupart des usages, même si la qualité de service peut varier selon les zones. Dans ce contexte, l’absence d’engagement permet de tester le réseau sans contrainte.

Pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

