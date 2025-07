Sosh lance son forfait mobile de l’été : moins de 10 €/mois pour 150 Go, dont 40 Go à l’étranger

Combiner une grosse enveloppe de données mobiles en 4G et un prix mini tout en profitant du réseau Orange, n’est pas impossible. La preuve avec ce forfait Sosh incluant 150 Go pour seulement 9,99 euros par mois.

Source : unsplash

Si les forfaits mobile à moins de 10 euros font fureur, ces offres ne sont pas toujours généreuses. Sur ce point, Sosh tire son épingle du jeu et n’hésite pas à sortir de son chapeau des offres très intéressantes pendant les soldes : 150 Go en 4G pour seulement 9,99 euros par mois. Parfait pour faire le plein de données mobiles et partir cet été l’esprit tranquille.

Que propose ce forfait Sosh ?

150 Go de données 4G en France, et 40 Go en UE/DOM

Les appels, SMS et MMS illimités

Sans engagement et réseau Orange

Le forfait mobile 150 Go en 4G chez Sosh est en ce moment disponible à 9,99 euros par mois. Cette offre est sans engagement.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois 7,99 avec Fibre Découvrir Prixtel Forfait 5G

Oxygène 200 à 240 Go Appels illimités 200 Go – 240 Go en France 15 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait

300 Go Appels illimités 300 Go en France 33 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Un forfait très généreux, même à l’étranger

Pour moins de 10 euros par mois vous aurez donc droit, chez Sosh, à une enveloppe de 150 Go de 4G. Ce forfait s’adresse donc essentiellement aux personnes qui ont besoin d’être connectées en permanence. Une enveloppe qui permet de scroller de longues heures sur vos réseaux sociaux, de naviguer fréquemment sur Internet ou encore d’enchaîner les parties de jeux en ligne.

Vous pourrez même faire du partage de connexion avec plusieurs appareils, surtout si vous n’avez pas la fibre chez vous ou si le Wi-Fi du lieu où vous vous trouvez cet été n’est pas parfait.

D’ailleurs si vous voyagez hors de la France métropolitaine cet été, dans un pays européen ou dans les DOM, vous aurez à disposition une enveloppe de 40 Go de données 4G à utiliser depuis ces territoires. Une enveloppe confortable en voyage, surtout lorsqu’il n’y a pas de Wi-Fi à proximité.

Des communications illimitées sur l’un des meilleurs réseaux

Avec ce forfait Sosh, vous aurez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine. Si vous voyagez en Europe ou dans les DOM, les communications sont aussi illimitées vers ces zones et vers la France métropolitaine. Notez toutefois qu’il ne faut pas dépasser 3h par appel et qu’une limite de 250 correspondants différents par mois est imposée par l’opérateur.

Enfin, Sosh appartenant à Orange, vous pourrez bénéficier des infrastructures de l’opérateur français et donc profiter du meilleur débit possible. Selon l’ARCEP, en 4G, Orange couvre 99 % de la population et 95 % du territoire.

Si vous souhaitez en savoir plus sur l’opérateur low-cost d’Orange, n’hésitez pas à lire notre avis sur Sosh.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois 7,99 avec Fibre Découvrir Prixtel Forfait 5G

Oxygène 200 à 240 Go Appels illimités 200 Go – 240 Go en France 15 Go en Europe 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait

300 Go Appels illimités 300 Go en France 33 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.