Voici pourquoi le forfait 5G de 100 Go de B&You est LA bonne opportunité du moment

Inutile d’attendre la rentrée pour profiter de bons plans en matière de télécom. Combinées, les offres B&You 5G de 100 Go et B&You Pure fibre reviennent à seulement 31,98 euros par mois. Voilà une formule généreuse et à prix doux.

B&You s’impose comme l’un des opérateurs les moins chers du marché et devient plus compétitif que jamais avec son offre combinée mobile + fibre. En associant le forfait mobile B&You 5G de 100 Go à la Pure fibre, son prix tombe à 7,99 euros au lieu de 9,99 euros par mois.

Cette formule complète et sans engagement revient alors à 31,98 euros par mois, soit moins que la plupart des abonnements fibre seuls. Mieux, à un tarif aussi contenu, vous obtenez des débits surboostés, culminant à 8 Gb/s en téléchargement (sous réserve d’éligibilité).

Un copieux forfait pour palier à tous les besoins

Selon l’ARCEP, les Français consomment en moyenne 17 Go de données mobiles par mois. Opter pour un forfait démesuré de plus de 100 Go est donc généralement source de surcoût inutile. Sauf si vous misez sur B&You et sur son forfait mobile de 100 Go.

Affiché à seulement 9,99 euros par mois, cette offre mobile sans engagement comprend :

100 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 25 Go utilisables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom.

Avec une telle enveloppe de données mobiles, vous pouvez consacrer plusieurs heures par jour à vos séries en sVOD. Il devient également possible de partager votre connexion 5G avec votre PC ou votre tablette lors de vos déplacements, le tout sans jamais vous trouver à court de datas.

Et si vous associez ce généreux forfait mobile à la B&You Pure fibre, celui-ci revient à 7,99 euros par mois au lieu de 9,99 euros. Voilà une belle opportunité pour doper à la fois son enveloppe de données mobiles et sa connexion internet, la Pure fibre étant l’une des plus performantes du marché.

B&You Pure fibre : du ultra-haut débit à prix léger

Grâce à B&You, il n’est plus question de se ruiner pour obtenir d’excellents débits en matière de fibre optique.

Source : Bouygues Telecom

Pour à peine 23,99 euros par mois et toujours sans engagement, le fournisseur d’accès à internet promet :

jusqu’à 8 Gb/s de débits en téléchargement ;

jusqu’à 1 Gb/s de débits en envoi ;

une connectivité Wi-Fi 7.

Avec de telles performances, tous les membres du foyer peuvent s’adonner simultanément à leurs activités en ligne favorites sans accuser le moindre ralentissement. Oubliez les ralentissements de connexion à cause de vos ados et de leurs sessions de gaming : vous pouvez télétravailler en toute sérénité pendant que vos enfants jouent en ligne et regardent des vidéos en streaming.

B&You a même prévu un répéteur Wi-Fi 7 en option à 3 euros par mois pour accéder à internet dans toutes les pièces de la maison, y compris les plus éloignées de la box.

Source : Bouygues Telecom

Cette offre ne comportant pas de décodeur TV et de téléphonie fixe, B&You propose une autre alternative dans son pack : la B&You Série client à 29,99 euros par mois. Réservée aux clients mobiles B&You, cet abonnement fibre se révèle plutôt complet puisqu’il comprend :

un décodeur TV 4K donnant accès à un catalogue de 180 chaînes ;

une box Wi-Fi 6 supportant jusqu’à 1 Gb/s de débits en téléchargement et jusqu’à 700 Mb/s en envoi ;

les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 pays ;

internet garanti dès le 1er jour grâce à une clé 4G comportant 200 Go.

Contrairement à la Pure fibre, la B&You Série client ne donne toutefois pas droit à la remise exceptionnelle sur le forfait mobile B&You de 100 Go.

Offre simple ou combinée : la souscription est facilitée

En plus d’être reconnu pour ses tarifs compétitifs, B&You est aussi salué pour ses processus de souscription simples et rapides. Exit les démarches longues et complexes, B&You vous accompagne à chaque étape pour que le changement se fasse sans accroc et sans stress.

Une fois sur le site internet de l’opérateur, il vous suffit de sélectionner le forfait mobile de votre choix, éventuellement agrémenté par l’offre Pure fibre ou la Série client, puis d’indiquer vos coordonnées ainsi que votre RIB. Si vous renseignez en prime vos codes RIO (disponibles en appelant le 3179 depuis les lignes concernées), B&You se charge en complément d’assurer la portabilité de vos deux numéros et de résilier vos anciens contrats auprès des opérateurs concernés.

Une fois le formulaire complété et les frais d’activation réglés, B&You vous envoie par voie postale votre nouvelle carte SIM, ainsi que votre box internet. S’ensuit enfin le raccordement de la fibre à votre domicile par des techniciens spécialisés et agréés.