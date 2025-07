Free étoffe encore son gros forfait mobile 5G : voici les quatre nouveaux pays inclus

Quatre nouveaux pays rejoignent l’enveloppe 35 Go du forfait Free 5G.

Free ne lâche rien sur le front de l’international. L’opérateur de Xavier Niel vient d’ajouter quatre nouvelles destinations à son forfait 5G, portant son enveloppe de 35 Go/mois utilisable à l’étranger vers des contrées encore plus lointaines.

Le Forfait Free 5G enrichit donc sa liste de destinations avec quatre nouveaux pays dès aujourd’hui : Vietnam, Tanzanie, Moldavie et Palaos. L’enveloppe de 35 Go mensuelle reste inchangée, le prix ainsi : 19,99 euros pour les abonnés sans box, 9,99 euros pour ceux qui ont une Freebox Pop, et 14,99 euros pour les autres abonnés Freebox.

Vous pouvez très bien prendre ce forfait sous la format d’un mois prépayé sur une borne, parfait pour un voyage.

Cette montée en puissance intervient dans un contexte concurrentiel qui a bien changé. Free n’est plus seul sur ce créneau premium de l’international. Bouygues Telecom et SFR ont fini par réagir avec leurs propres offres étoffées, avec un peu moins de destinations incluses que Free.

La concurrence eSIM bouscule les codes

Mais la vraie révolution vient ailleurs : les cartes eSIM spécialisées dans les voyages transforment les habitudes. Holafly, Saily, Airalo ou Yesim proposent des forfaits ciblés par destination avec des tarifs souvent plus agressifs que les extensions d’abonnements traditionnels. Revolut, la néobanque, s’est même lancée sur ce créneau avec sa propre solution eSIM intégrée à son offre bancaire.

L’avantage de ces acteurs ? La flexibilité totale. Pas besoin de changer d’abonnement principal, on active une eSIM temporaire selon ses besoins de voyage. Pour un séjour de deux semaines au Japon, une eSIM dédiée coûte souvent moins cher qu’un forfait mensuel élargi. Ces solutions séduisent particulièrement les voyageurs occasionnels qui ne veulent pas payer pour de l’international toute l’année.

