Pure fibre + forfait mobile B&You : voici un combo pour économiser gros

Un généreux forfait mobile de 200 Go accompagné en option de la fibre à ultra haut débit, le tout pour à peine 28,98 euros par mois : B&You sait comment faire du bien à votre portefeuille.

Avec sa nouvelle offre combinée mobile et fibre, B&You allège considérablement le montant de vos factures télécoms. Pour autant, pas question de se priver et de faire l’impasse sur la qualité du réseau, le débit ou encore la quantité de données disponibles.

Pour seulement 28,98 euros par mois (33,98 euros par mois passé un an), l’opérateur propose un copieux forfait mobile 5G de 200 Go ainsi que l’une des connexions fibre les plus rapides du marché, le tout sans engagement. Et si vous n’avez que faire de la fibre, l’offre 200 Go de B&You est accessible au prix plancher de 9,99 euros par mois.

Un forfait mobile capable de faire face à tous les imprévus

Entre les vacances, les déplacements professionnels et les éventuelles pannes de la box, la consommation de données mobiles peut exploser lors de certaines périodes. Faut-il alors anticiper ces cas particuliers et opter pour un copieux forfait ou tâcher de limiter les dépenses et se tourner vers une offre abordable ?

Source : Bouygues Telecom

Grâce à B&You, plus besoin d’arbitrer entre confort et petit prix. Pour à peine 9,99 euros par mois, l’opérateur promet :

200 Go de données mobiles utilisables en France métropolitaine ;

dont 30 Go valables en Europe et dans les DOM ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ;

l’accès à la qualité du réseau 5G de Bouygues Telecom ;

zéro engagement de durée.

Avec 30 Go utilisables en roaming, lors de vos séjours en Europe et dans les DOM vous n’avez plus besoin de rechercher un Wi-Fi public pour trouver un bon restaurant ou pour partager vos photos de vacances.

Coupler son forfait mobile à la fibre pour réaliser de belles économies

Seul, le forfait B&You de 200 Go est déjà très compétitif. Mais l’opérateur vous donne l’occasion d’en profiter à un tarif encore plus bas, à savoir 4,99 euros par mois pendant un an, si vous souscrivez en parallèle à la Pure fibre.

Source : Bouygues Telecom

Proposée à 23,99 euros par mois (sans engagement), c’est l’une des offres les plus compétitives du secteur, les débits pouvant atteindre 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en envoi. La box fournie est en prime compatible avec le Wi-Fi 7, gage d’une connexion sans fil ultra-rapide. Pour afficher de telles performances à un prix aussi contenu, l’opérateur fait toutefois l’impasse sur les options non essentielles comme la TV et la téléphonie fixe.

Que vous optiez pour le forfait mobile B&You de 200 Go seul ou que vous décidiez de l’associer à la Pure Fibre, la souscription est aussi simple que rapide.

Après avoir sélectionné sur une même page web les offres mobile et fibre à souscrire, vous êtes invité à renseigner vos coordonnées, votre RIB, ainsi que vos codes RIO (disponibles en composant directement le 3179 depuis les lignes concernées). Optionnels, ces derniers vous permettent d’obtenir la portabilité de vos numéros de téléphone et surtout de confier à B&You les procédures de résiliation auprès de vos anciens opérateurs.

Ensuite, il ne reste plus qu’à régler les frais d’activation. Une fois la commande validée, votre nouvelle carte SIM et votre box vous sont envoyés par colis postal. Quelques jours plus tard, des techniciens agréés se déplacent sur rendez-vous afin de procéder au raccordement de la fibre.